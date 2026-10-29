Se umple Arena Națională Câte bilete s-au vândut deja pentru meciul  România - Polonia

- Interes uriaș pentru ultimul meci al României pe teren propriu în Liga Națiunilor.
- România - Polonia se joacă pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
„Tricolorii” au patru înfrângeri din tot atâtea partide, însă rezultatele negative nu-i împiedică pe suporteri să-și arate susținerea necondiționată pentru echipa națională.
30.000 de bilete vândute pentru România - Polonia
FRF a anunțat că 30.000 de bilete au fost vândute pentru partida cu Polonia, ultima pe teren propriu din acest an a selecționatei antrenate de Gică Hagi.
În tur, România a pierdut la Varșovia, 6-0, într-un meci horror.
„Sunt deja 30.000 de bilete procesate pentru meciul cu Polonia din 14 noiembrie, de pe Arena Națională!
Vă mulțumim pentru susținerea voastră necondiționată! Luptăm împreună pentru România!” a anunțat FRF pe rețelele de socializare, pe pagina echipei naționale.
Biletele pentru duelul cu Polonia costă între 50 și 650 de lei și pot fi achiziționate online de pe bilete.frf.ro.
- Pe 17 noiembrie, România se deplasează în Bosnia, pentru ultimul duel din 2026
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|4
|10
|2. Bosnia
|4
|8
|3. Polonia
|4
|4
|4. România
|4
|0
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)