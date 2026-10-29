Se umple Arena Națională Câte bilete s-au vândut deja pentru meciul  România - Polonia

Interes uriaș pentru ultimul meci al României pe teren propriu în Liga Națiunilor.

România - Polonia se joacă pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” au patru înfrângeri din tot atâtea partide, însă rezultatele negative nu-i împiedică pe suporteri să-și arate susținerea necondiționată pentru echipa națională.

30.000 de bilete vândute pentru România - Polonia

FRF a anunțat că 30.000 de bilete au fost vândute pentru partida cu Polonia, ultima pe teren propriu din acest an a selecționatei antrenate de Gică Hagi.

În tur, România a pierdut la Varșovia, 6-0, într-un meci horror.

„Sunt deja 30.000 de bilete procesate pentru meciul cu Polonia din 14 noiembrie, de pe Arena Națională!

Vă mulțumim pentru susținerea voastră necondiționată! Luptăm împreună pentru România!” a anunțat FRF pe rețelele de socializare, pe pagina echipei naționale.

Biletele pentru duelul cu Polonia costă între 50 și 650 de lei și pot fi achiziționate online de pe bilete.frf.ro.

Pe 17 noiembrie, România se deplasează în Bosnia, pentru ultimul duel din 2026

49.426 de spectatori au asistat la confruntarea cu Suedia (0-1), primul meci oficial de la revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor” cu fani în tribune

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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