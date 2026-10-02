Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv

România a fost învinsă categoric de Polonia, scor 0-6, în etapa a treia a Ligii Națiunilor.

Este a treia înfrângere consecutivă pentru „tricolori” în acest debut de campanie. Au încasat 12 goluri în 3 meciuri!

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Deși au avut un început promițător de partidă, „tricolorii” au fost demolați de Polonia. Problemele au început odată cu eliminarea lui Drăgușin din minutul 22, atunci când l-a faultat pe Lewandowski în careu.

România nu a avut nicio șansă cu Polonia!

Polonezii au primit penalty, iar fostul atacant al Barcelonei a transformat fără emoții. Hindrich nu a avut nicio șansă. Prima repriză s-a încheiat cu avantajul minim al gazdelor, dar dezastrul a început în partea secundă.

Lewandowski a majorat diferența în minutul 47, după ce a înscris din fața porții, din pasa lui Zalewski. 3 minute mai târziu, Virgil Ghiță și-a trimis mingea în proprie poartă, după ce Francowski a încercat să-i paseze lui Lewandowski.

Iar golurile Poloniei nu s-au oprit acolo! În minutul 62, Răzvan Marin a vrut să trimită mingea spre Hindrich, dar Zielinski a anticipat perfect, a pătruns în careu și l-a învins pe portarul român, ducând scorul la 4-0.

Fundașul Bednarek a marcat cel de-al cincilea gol în minutul 66, în urma unui corner executat de Szymanski. În minutul 86, Lewandowski a mai punctat din nou, cu un șut din interiorul careului, și a stabilit scorul final: 6-0.

„Tricolorii” au încercat să marcheze golul de onoare, dar fără succes, și au ajuns la a treia înfrângere consecutivă sub comanda lui Gică Hagi.

Polonia - România 6-0

Au marcat: Lewandowski (24-penalty, 47, 86), Ghiță (50, autogol), Zielinski (62), Bendarek (66)

Partida de la Varșovia este prelungită cu minimum 2 minute.

Min. 86 - GOL POLONIA (6-0). Lewandowski a reușit hattrickul, după ce a preluat mingea în careu și l-a învins pe Hindrich cu un șut violent.

Min. 78 - Cîrjan a intrat pe teren în locul lui Răzvan Marin.

Min. 69 - Naționala României nu se regăsește. „Tricolorii” încearcă să paseze, dar polonezii intervin perfect în fiecare moment.

Min. 66 - GOL POLONIA (5-0). Szymanski a executat o lovitură de colț, iar Bednarek s-a înălțat perfect și a trimis mingea în poartă cu capul.

Min. 62 - GOL POLONIA (4-0). Răzvan Marin a vrut să trimită mingea spre Hindrich, dar Zielinski a anticipat perfect, a pătruns în careu și l-a învins pe portarul român.

Min. 61 - Polonezii au fost aproape să înscrie din nou. Cash a șutat din voleu, de pe partea dreaptă, dar șutul acestuia a trecut puțin pe lângă poarta lui Hindrich.

Min. 55 - Zalewski a trecut cu mare ușurință de Rațiu, pe partea stângă, și a creat o nouă ocazie periculoasă la poarta „tricolorilor”.

Min. 50 - GOL POLONIA (3-0). Francowski a intrat în careu și a vrut să-i paseze lui Lewandowski, dar mingea a fost deviată de Ghiță, care a trecut peste Hindrich și a intrat în poartă.

Min. 47 - GOL POLONIA (2-0). Zalewski a pătruns în careu după ce a trecut de Rațiu, a centrat în fața porții, iar Lewandowski a împins mingea în plasă, reușind „dubla”.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Pauză la Varșovia!

Min. 43 - Lewandowski a primit cartonașul galben după ce l-a călcat pe gleznă pe Coubiș.

Min. 36 - Virgil Ghiță a primit un cartonaș galben după un fault asupra lui Lewandowski și va fi suspendat pentru meciul cu Suedia de luni.

Min. 35 - Ianis Hagi a executat un corner, iar mingea a ajuns la Coubiș, care a șutat imediat. Apărarea Poloniei a intervenit imediat.

Min. 32 - Șutul violent lui Frankowski de la mare distanță a lovit bara, în apropiere de vinclul porții.

Min. 26 - Înlocuire în tabăra României. A ieșit Valentin Mihăilă și a intrat Andrei Coubiș.

Min. 24 - GOL POLONIA (1-0). Robert Lewandowski a transformat penalty-ul, după ce a șutat pe jos, pe partea dreaptă. Hindrich a sărit în partea opusă.

VIDEO. Reacția lui Gică Hagi după eliminarea lui Drăgușin

Min. 22 - Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu după ce l-a faultat pe Lewandowski în careu, iar polonezii primesc penalty.

Min. 21 - Ianis Hagi i-a pasat lui Bîrligea pe partea stângă. Atacantul a înaintat și a șutat spre poartă, dar Bulka a intervenit.

Min. 20 - Szymanski a pătruns în careu, dar Andrei Rațiu a intervenit și a respins mingea în aut.

Min. 13 - „Tricolorii” pun tot mai multă presiune la poarta adversă. Mihăilă a sprintat spre poartă, i-a pasat lui Bîrligea la marginea careului, dar a fost deposedat.

Min. 9 - Ocazie uriașă pentru România! Ianis Hagi a centrat în careu, mingea a ajuns la Man, care a șutat puternic, pe jos, dar portarul polonez a intervenit uluitor.

Min. 6 - Polonezii au obținut o nouă lovitură de colț. Tot mai multă presiune la poarta lui Hindrich!

Min. 3 - Daniel Bîrligea a primit mingea de la Mihăilă și a șutat la poartă cu piciorul stâng, dar portarul polonez a intervenit.

Min. 1 - Polonezii au obținut primul corner al partidei și au reușit să pună presiune încă din primul minut.

Min. 1 - A început partida!

Imnul României cântat la Varșovia

Echipele de start:

Polonia : Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Nowak, Zielinski, Zalewski - Swiderski, Lewandowski

: Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Nowak, Zielinski, Zalewski - Swiderski, Lewandowski Rezerve : Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kedziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Regula, Potulski

: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kedziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Regula, Potulski Antrenor : Jan Urban

: Jan Urban România : Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, Marin - Man, I. Hagi (căpitan), Mihăilă - Bîrligea

: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, Marin - Man, I. Hagi (căpitan), Mihăilă - Bîrligea Rezerve : Radu, Cojocaru, Coubiș, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata

: Radu, Cojocaru, Coubiș, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata Antrenor : Gică Hagi

: Gică Hagi Arbitru: Urs Schnyder (Elveția)

Urs Schnyder (Elveția) Stadion: PGE Narodowy (Varșovia)

Echipa de start a României din acest meci este aproape identică cu cea folosită de Gică Hagi în meciul cu Suedia (1-2). Singurele excepții sunt portarul Ionuț Radu și atacantul Louis Munteanu, care s-a accidentat.

Selecționerul Gică Hagi l-a lăsat pe banca de rezerve pe Andrei Coubiș, întrucât a schimbat sistemul de joc. Acesta a renunțat la formula cu 3 fundași centrali.

Doi tineri, din Arad și Constanța, au venit la Varșovia pentru a-i susține pe „tricolori”.

La ora 19:45 (ora României) au început să intre pe stadionul din Varșovia primii fani ai României.

„Stadioane cu același ADN! Stadionul din Varșovia pe care jucăm în această seară și Arena Națională din București au fost proiectate de aceiași ingineri germani. Tot ei au proiectat și stadionul din Frankfurt pe care am jucat împotriva Slovaciei la EURO 2024.

Chiar dacă de la exterior diferă, arenele din Varșovia și București îți dau o senzație de déjà vu atunci când intri și vezi tribunele. Ambele au fost ridicate pe amplasamentul vechilor stadioane și ambele folosesc un sistem revoluționar de acoperiș retractabil”, a transmis FRF pe Facebook.

Aproximativ 1.000 vor fi suporteri români. Stadionul are o capacitate de 58.580 de spectatori.

Gică Hagi: „Suntem pregătiți să facem un meci complet”

„În acest moment, cred că suntem două echipe rănite, care nu ne-am calificat la Mondiale, două echipe care nu au început bine Liga Națiunilor.

Cred că sunt motive importante pentru ca ambele echipe să joace la victorie. Cred că suntem pregătiți să facem un meci complet, pentru a încerca să plecăm cu victoria.

(...) Am făcut multe pregătiri aici cu echipa, când eram la club. Am jucat și meciuri cu Polonia, și la juniori, și la echipa mare. Aveți o echipă mare, frumoasă, ambițioasă. Iubiți fotbalul, se vede, stadioanele sunt pline.

Sunt multe echipe iubite, mai bine din acest punct de vedere decât la noi, în România. Suporterii sunt lângă echipă, își iubesc cluburile, există tradiție și cred că aveți o echipă talentată.

Lewandowski e Lewandowski, îl știe toată lumea. Are și el o vârstă, vine și ziua în care trebuie să… doare, dar trebuie să o accepte. El este un campion”, a declarat Hagi la conferința de presă.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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