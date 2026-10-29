Burleanu, „arma secretă” anti-Infantino? UEFA ar vrea ca șeful FRF să candideze la șefia FIFA. L'Equipe dezvăluie planul europenilor +9 foto
Răzvan Burleanu ar putea candida împotriva lui Gianni Infantino FOTO Montaj GOLAZO.ro/Sport Pictures/Imago
Campionate

Burleanu, „arma secretă” anti-Infantino? UEFA ar vrea ca șeful FRF să candideze la șefia FIFA. L'Equipe dezvăluie planul europenilor

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 14:08
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 14:10
  • Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, ar putea fi „arma secretă” a alianței anti-Gianni Infantino în lupta pentru șefia FIFA.
  • L'Equipe a dezvăluit că șeful FRF este luat în calcul de UEFA și aliații săi pentru candidatura la funcția de președinte al forului mondial.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși a fost implicat în numeroase scandaluri în 2026, cel mai important dintre ele fiind proiectul eșuat de „privatizare” a Cupei Mondiale, Gianni Infantino (56 de ani) beneficiază în continuare de susținere pentru alegerile care se vor desfășura în martie 2027.

„Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”  Cornel Dinu, nevoit să-și vândă casa din Sinaia pentru a achita datorii: „Sunt la pământ”
Citește și
„Bestia aia îmi cere 30.000 de euro” Cornel Dinu, nevoit să-și vândă casa din Sinaia pentru a achita datorii: „Sunt la pământ”
Citește mai mult
„Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”  Cornel Dinu, nevoit să-și vândă casa din Sinaia pentru a achita datorii: „Sunt la pământ”

Gianni Infantino beneficiază de susținere, în ciuda scandalurilor

Săptămâna trecută, elvețianul a obținut sprijinul Confederației Asiatice de Fotbal, în ciuda faptului că AFC a făcut parte din grupul care s-a opus intens planului lui Infantino de a vinde drepturile comerciale asupra turneelor FIFA, inclusiv Cupa Mondială, către investitori privați.

Problema principală a alianței anti-Infantino, formată din UEFA și CONCACAF, este că nu există un candidat care să-i facă concurență serioasă elvețianului pe 18 martie 2027, la Congresul FIFA din Maroc.

Canadianul Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și-a retras candidatura, la fel ca și șeicul Salman Bin Ebrahim al-Khalifa, președintele AFC. Arsene Wenger, actualul director al FIFA pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial, încă își evaluează opțiunile, scrie L'Equipe.

Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Răzvan Burleanu, „arma secretă”?

În aceste condiții, alianța anti-Infantino a început să exploreze alte variante de posibili candidați: mai mulți șefi de federații apropiați de Aleksander Ceferin, președintele UEFA.

„Printre candidați se numără Sandor Csanyi, președintele Federației Maghiare de Fotbal și vicepreședinte al Consiliului FIFA. Fiind miliardar, ar putea să-și finanțeze singur o eventuală campanie. Respectat și apreciat de colegii săi, el dispune de conexiuni și în afara Europei, ceea ce este esențial.

La fel ca Răzvan Burleanu, ambițiosul președinte al Federației Române de Fotbal, de asemenea membru al Consiliului FIFA, care fusese menționat ca posibil succesor al lui Ceferin la UEFA în cazul în care acesta ar fi demisionat în 2027 (slovenul candidează, în cele din urmă, pentru un nou mandat de patru ani).

În cele din urmă, o a treia opțiune este Fernando Gomes, fostul șef al Federației Portugheze de Fotbal și actualul președinte al Comitetului Olimpic Național al Portugaliei. Și el este destul de popular, vorbește fluent cinci limbi și are numeroase legături în afara Europei.

Aceștia trei sunt considerați candidați credibili. Însă nimic nu este încă decis, întrucât UEFA lucrează în continuare, cât se poate de secret, pentru a identifica un câștigător probabil, mai degrabă decât un plan B”, scrie L'Equipe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
UEFA FRF FIFA razvan burleanu gianni infantino
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:31
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
16:42
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu  de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
16:12
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
16:26
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost  cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
12:07
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
11:51
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
07:00
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
B365
07:38
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
Citește mai mult
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 20 rapid 46 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share