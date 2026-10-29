Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, ar putea fi „arma secretă” a alianței anti-Gianni Infantino în lupta pentru șefia FIFA.

L'Equipe a dezvăluit că șeful FRF este luat în calcul de UEFA și aliații săi pentru candidatura la funcția de președinte al forului mondial.

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Deși a fost implicat în numeroase scandaluri în 2026, cel mai important dintre ele fiind proiectul eșuat de „privatizare” a Cupei Mondiale, Gianni Infantino (56 de ani) beneficiază în continuare de susținere pentru alegerile care se vor desfășura în martie 2027.

Gianni Infantino beneficiază de susținere, în ciuda scandalurilor

Săptămâna trecută, elvețianul a obținut sprijinul Confederației Asiatice de Fotbal, în ciuda faptului că AFC a făcut parte din grupul care s-a opus intens planului lui Infantino de a vinde drepturile comerciale asupra turneelor FIFA, inclusiv Cupa Mondială, către investitori privați.

Problema principală a alianței anti-Infantino, formată din UEFA și CONCACAF, este că nu există un candidat care să-i facă concurență serioasă elvețianului pe 18 martie 2027, la Congresul FIFA din Maroc.

Canadianul Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și-a retras candidatura, la fel ca și șeicul Salman Bin Ebrahim al-Khalifa, președintele AFC. Arsene Wenger, actualul director al FIFA pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial, încă își evaluează opțiunile, scrie L'Equipe.

Răzvan Burleanu, „arma secretă”?

În aceste condiții, alianța anti-Infantino a început să exploreze alte variante de posibili candidați: mai mulți șefi de federații apropiați de Aleksander Ceferin, președintele UEFA.

„Printre candidați se numără Sandor Csanyi, președintele Federației Maghiare de Fotbal și vicepreședinte al Consiliului FIFA. Fiind miliardar, ar putea să-și finanțeze singur o eventuală campanie. Respectat și apreciat de colegii săi, el dispune de conexiuni și în afara Europei, ceea ce este esențial.

La fel ca Răzvan Burleanu, ambițiosul președinte al Federației Române de Fotbal, de asemenea membru al Consiliului FIFA, care fusese menționat ca posibil succesor al lui Ceferin la UEFA în cazul în care acesta ar fi demisionat în 2027 (slovenul candidează, în cele din urmă, pentru un nou mandat de patru ani).

În cele din urmă, o a treia opțiune este Fernando Gomes, fostul șef al Federației Portugheze de Fotbal și actualul președinte al Comitetului Olimpic Național al Portugaliei. Și el este destul de popular, vorbește fluent cinci limbi și are numeroase legături în afara Europei.

Aceștia trei sunt considerați candidați credibili. Însă nimic nu este încă decis, întrucât UEFA lucrează în continuare, cât se poate de secret, pentru a identifica un câștigător probabil, mai degrabă decât un plan B”, scrie L'Equipe.

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