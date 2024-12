Ungaria - România 37-29. „Tricolorele” nu au reușit să facă față jocului maghiarelor.

Bianca Curmenț (27 de ani), prezentă la primul ei turneu final, crede în viitorul echipei naționale, care a demonstrat că are potențial, în ciuda criticilor.

România mai are de jucat un meci la Euro 2024, marți, împotriva Poloniei, de la 16:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Jucătoarele noastre au avut o evoluție bună la turneul final, reușind chiar una dintre surprizele campionatului, scor 25-23 cu Suedia. Bianca Curmenț a fost una dintre cele mai bune jucătoare, în ambele partide.

Ungaria - România 37-29. Curmenț: „Nimeni nu ne dădea nicio șansă”

„În primul rând vreau să le mulțumesc colegelor că am luptat până la capăt, ne-am dorit să avem o atitudine corectă și frumoasă până la finalul meciului și am arătat. Din punctul meu de vedere am luptat până la capăt, atât am putut astăzi, data viitoare o să putem mai mult.

Nu știu să vă zic (n.r. unde s-a făcut diferența), probabil că după analiza tehnico-tactică o să putem să zicem mai multe, poate că au mai multă experiență pe final de meciuri. Și noi am arătat că putem gestiona, dar nu constant.

E foarte bine că putem termina în primele 8, cred că nimeni nu ne dădea nicio șansă, nici măcar în 1-12, eu zic că e foarte bine. Se putea și mai bine, normal, mereu e loc de mai bine, dar ne bucurăm că suntem aici.

Da, a fost primul meu Campionat European, cred că se putea și mai bine, mereu se poate și mai bine”, a declarat Bianca Curmenț, după meci, potrivit gsp.ro.

Ștefania Stoica: „Nu o să ne lăsăm doar pentru că am pierdut un meci”

Element foarte important în formația lui Pera, Ștefania Stoica crede că diferența între România și Ungaria a făcut-o doar experiența de joc mai mare a maghiarelor.

„Consider că echipa mea și-a dorit foarte tare, am luptat foarte mult, însă la final nu am reușit rezultatul pe care ni l-am dorit. 20 de minute poate am putut ține ritmul Ungariei, cu tot cu ambiție, dar probabil condiția noastră și-a spus cuvântul.

Cred că doar experiența de joc trebuie să o avem pentru a putea lupta de la egal la egal cu echipe precum Ungaria și să muncim, să avem exercițiu.

Este foarte important în continuare meciul cu Polonia, nu o să ne lăsăm doar pentru că am pierdut acest meci, noi am venit aici cu gândul să jucăm cel mai bun handbal pe care îl avem și o să dăm totul până la sfârșit”, a spus Ștefania Stoica, conform sursei citate.

Clasamentul actualizat al Grupei Principale 1:

Echipe Golaveraj Puncte 1. Ungaria 126-95 8 2. Franța 96-70 6 3. Muntenegru 100-110 4 4. România 104-117 2 5. Suedia 81-82 2 6. Polonia 96-129 0

Locurile 1 și 2 se califică în semifinale

Locul 3 va juca pentru locurile 5-6