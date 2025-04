„VISEAZĂ SĂ FIE MARE MAESTRU”  Totul despre Luca Protopopescu, noua stea a șahului mondial . Mama puștiului francez cu origini românești, în dialog cu GOLAZO.ro

Luca Protopopescu, 9 ani, a intrat în istoria șahului după ce a devenit cel mai tânăr jucător care a depășit pragul de 2200 de puncte în ratingul (FIDE) pentru șah clasic.

Născut în Franța din părinți români, Luca este pasionat de benzile desenate cu Tintin și urmărește partidele de șah ale lui Magnus Carlsen și Hikaru Nakamur a.

Mama sa, Andreea, insistă că Luca nu trebuie să-și abandoneze școala pentru a se concentra 100% pe șah.

Să fii, la doar 9 ani, cel mai tânăr jucător din istoria șahului care atinge 2.200 de puncte în ierarhia ELO a Federației Internaționale de Șah (n.r. - FIDE) este ceva ieșit din comun. Și e vorba despre un sport care i-a avut pe Garry Kasparov, Bobby Fischer, Anatoly Karpov, Jose Raul Capablanca sau V. Anand. Iar acum, pe Magnus Carlsen.

Puștiul care a reușit acest record este Luca Protopopescu, francez cu origini românești.

Pentru a afla mai multe despre acest fenomen al șahului contemporan, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu mama lui Luca, Andreea . „Luca e destul de timid cu adulții pe care nu-i cunoaște”, a spus aceasta.

Andreea Protopopescu: „Vorbim românește”

Bună ziua. Să o luăm cu începutul: de ce ați plecat din România?

Am plecat mai demult din țară, la studii. Am primit o bursă atunci când eram în anul 3 la facultate, în România. Am stat un an în Franța, apoi, pentru că mi-a plăcut și s-a putut, am mai stat încă unul. A urmat doctoratul și... nu a fost o decizie clară de la început, „Vreau să plec și să rămân în Franța”.

Luca s-a născut în Franța? Vorbește românește?

Da, el e născut aici. Acasă vorbim românește, mai ales eu cu soțul meu. Copiii, între ei, vorbesc mai mult franceză. Le e mai ușor așa. Noi am încercat să vorbim cu ei în română, pentru că înțeleg foarte bine, dar ne răspund în franceză. Limba aceasta o vorbesc toată ziua, la școală, cu prietenii.

Când ajung în România, cel mai mult îmi place că-mi revăd familia, bunicii, mătușa pe toți. Și că mă joc cu verișorii mei. Luca Protopopescu, șahist

Dar cred că sunt nevoiți să vorbească românește când merg la bunici.

Da, exact. Familia din România nu știe franceza, așa că Luca și ceilalți trei copii pe care-i avem comunică în limba maternă. Știu bine și româna, deci nu e o problemă pentru ei. Mai mult, Luca a și participat la concursuri de șah în România. Am fost la Satu Mare, Brașov, Cluj și București.

Deci veniți constant în țară?

Sigur, foarte des. Bunicii sunt în România, sora mea de asemenea. Venim cu plăcere de câte ori se poate. Chiar acum, înainte de a merge în Grecia, am fost în țară. Vara, iarăși suntem în România. De sărbători, în vacanțele copiilor, de câte ori se poate.

Andreea Protopopescu: „Soțul meu i-a învățat șah”

Cum ați primit vestea că Luca a devenit cel mai tânăr jucător de șah din istorie care depășește pragul de 2200 de puncte ELO. Dar el?

Luca nu a urmărit să bată acest record. A avut două performanțe foarte bune la turnee din Franța. De acolo au venit punctele ELO și când s-au adunat... Dar nu a fost un scop în sine pentru nimeni. Ne-am bucurat foarte mult. Și noi, și el. Dar nu a fost un obiectiv.

Regula FIDE (n.r. Federația Internațională de Șah) spune că un sportiv care se clasează pe podium la un Campionat European sau Mondial și ajunge la un punctaj ELO de 2000p, primește automat titlul de Candidat Maestru.

Luca este vicecampion european de tineret în 2023, la secțiunea Sub 8 ani.

După titlul de Candidat Maestru, urmează cele de Maestru FIDE, Maestru Internațional și Mare Maestru. Ultimul titlu se acordă pe viață.

Jucați șah cu Luca?

Nu, eu nu prea. Soțul meu mai joacă, de plăcere, și a vrut să-i învețe și pe copii. Juca întâi cu sora mai mare a lui Luca, în timpul pandemiei. Iar cum Luca tot stătea pe acolo, s-a prins de el. Așa a început pasiunea lui. Iar acum iubește șahul. Pentru soțul meu era un mod de a petrece timp de calitate cu copiii. Nimeni nu se gândea că Luca, la patru ani, o să învețe acest sport stând și uitându-se. El doar se învârtea pe acolo.

Mă uit la meciurile lui (n.r. Magnus) Carlsen, (n.r. Hikaru) Nakamura, la (n.r. Rameshbabu) Praggnanandhaa, dar nu am un șahist preferat. Luca Protopopescu, șahist

Cât studiază Luca pe zi?

Depinde foarte mult de perioade. În general, zilnic, cel puțin o oră pe zi. Dar școala durează aici până la ora 16.30. Apoi, Luca vine acasă și-și face temele. Deci în timpul săptămânii e foarte complicat să se ocupe foarte mult de șah. Iar în weekend-uri, de obicei, are competiții. Dar când are timp, joacă mult șah, mai ales online. Plus antrenamentele, plus video-urile cu partide comentate, pe care le urmărește.

Andreea Protopopescu: „E foarte bun și la matematică”

Ați menționat școala. E greu ca Luca să se împartă între pasiunea lui, șahul, și studii?

Se descurcă, nu sunt probleme. Singurul lucru la care eu țin e să meargă la școală. Sunt șahiști care, de la vârste fragede, renunță la studii. Dar eu țin să le continue pentru că, dacă vreodată renunță la șah, să aibă această opțiune, de a-și găsi o meserie. E un copil inteligent, e foarte bun și la matematică, deci vreau să aibă și această cale deschisă. Iar dacă vrea să continue cu șahul, suntem alături de el.

O felicităm pe proaspăta vicecampioană europeană la șah clasic, Irina Bulmaga, și le dorim succes tuturor copiilor participanți la Campionatele Naționale de șah care se vor desfășura la sfârșitul lunii. Andreea Protopopescu

Se câștigă bine din șah, apropo de viitorul lui Luca?

Dacă ești în topul mondial, da. Dar dacă nu ești în primii 100 jucători ai lumii, cred că nu prea. De asta mulți dintre aceștia fac și cursuri de antrenor, pentru a mai câștiga și de acolo bani. Nu cred că reușesc să trăiască doar din șah. Dar bănuiesc că așa este în toate sporturile.

În afară de fotbal. Sau de tenis.

Da, dar cred că aceste două sporturi sunt excepțiile.

6,2 milioane de dolari a câștigat în întreaga carieră McDonald Mackenzie, ocupantul locului 100 în clasamentul ATP al momentului.

10,8 milioane de dolari a adunat, din premii, Magnus Carlsen, numărul 1 mondial al șahului clasic.

Andreea Protopopescu: „Visează să devină Mare Maestru”

De ce altceva, în afară de șah, e pasionat Luca? Sau sportul îi ocupă tot timpul?

Îi place foarte mult să citească. În ultima vreme are o pasiune pentru benzile desenate. Tintin (n.r. personaj creat de Georges Prosper Remi), mai ales. E un reporter care are un câine simpatic, Milou. Asterix și Obelix, de asemenea. Citește și cărți pentru vârsta lui, de aventuri, dar acum preferă benzile desenate. Îl atrag mai mult.

Antrenamentele lui Luca de la club sunt incluse in abonamentul anual, care e de 350 de euro pe an. Costisitoare sunt deplasările și participările la concursurile internaționale. E vorba de câteva mii de euro la fiecare deplasare. Dar, din fericire, de la sfârșitul lunii martie avem un sponsor, pe domnul Evren Ucok, căruia îi mulțumim pentru ajutor. Andreea Protopopescu

Luca are mental coaching sau nu are nevoie, cel puțin deocamdată? Știu că șahul, ca orice sport, e solicitant din punct de vedere psihic.

E prea devreme. E încă un copil pentru care șahul e doar un joc. Nu se pune problema deocamdată de mental coaching. Dacă va fi nevoie, nicio problema. Noi nu punem niciun fel de presiune pe el. Iar Luca se bucură de șah ca de aproape orice alt joc.

Va fi șahul o carieră pentru Luca? Ați discutat cu el despre acest lucru?

El visează să devină Mare Maestru, dar nu știm încă să spunem dacă va face o carieră din șah. Noi o să-l susținem indiferent ce vrea să facă. Dar e prea micuț să-și pună o astfel de problemă. Sau noi să discutăm cu el. Noi am vrea să-și aleagă o meserie care să-i facă plăcere. Asta e important. El va alege, iar noi îi vom fi alături în această călătorie.

