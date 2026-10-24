Partida Liverpool - Brighton, programată duminică, de la ora 16:00, ar putea fi amânată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Furtunile Austen și Boelo afectează în prezent teritoriul Marii Britanii. Mai multe aeroporturi au fost închise, numeroase zboruri au fost anulate, iar mii de locuințe au rămas fără energie electrică.

De asemenea, vremea extremă a dus la anularea mai multor evenimente programate în acest weekend în Merseyside, printre care și „Spooky Welly Walk”, o manifestare dedicată Halloweenului, care urma să aibă loc vineri, în Sefton Park.

Liverpool - Brighton, în pericol să fie amânat din cauza vremii extreme

În acest context, Serviciul Național de Meteorologie al Regatului Unit (Met Office) a emis o avertizare de cod galben pentru Merseyside, valabil pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.

Meteorologii prognozează rafale de vânt de 70-80 mph (113-129 km/h), iar condițiile meteo extreme ridică semne de întrebare în privința disputării partidei Liverpool - Brighton, programată pe Anfield, informează standard.co.uk.

În acest moment, partida este programată să se dispute conform planului, însă presa britanică a relatat că Grupul Local Consultativ pentru Siguranță va fi implicat în orice decizie privind o eventuală amânare sau anulare a meciului.

Din acest grup fac parte reprezentanți ai cluburilor Liverpool și Brighton, alături de oficiali ai Poliției din Merseyside și ai Consiliului Local din Liverpool.

Siguranța suporterilor care se deplasează la meci va reprezenta principala preocupare, în condițiile în care sunt așteptate perturbări ale traficului rutier și feroviar.

Formația de pe Anfield s-a mai confruntat cu o situație similară în sezonul 2024/2025, când derby-ul cu rivala Everton a fost amânat din cauza furtunii Darragh.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport