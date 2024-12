Ronaldinho vine în România  Legenda Braziliei va participa la Sports Festival 2025: „ O să joc alături de prietenii mei!” Când are loc evenimentul

Ronaldinho (44 de ani), legendă a fotbalului mondial, va veni în România anul viitor pentru a participa la evenimentul Sports Festival 2025.

Acesta va juca într-un meci de fotbal de tip 5+1, în data de 14 iunie 2025, la Cluj-Napoca.

Organizatorii festivalului au făcut astăzi anunțul legat de invitatul special care va fi prezent la eveniment, legendarul Ronaldinho Gaucho.

Ronaldinho va fi prezent la Sports Festival 2025, la Cluj-Napoca

Sports Festival a anunțat prezența fostului star al Barcelonei pe site și pe rețelele de socializare.

„Anul viitor, în 14 iunie, voi fi la Sports Festival, în România. O să joc alături de prietenii mei. Sunt sigur că ne vom distra. Ne vedem acolo!”, a spus Ronaldinho, într-un clip postat pe Instgram de Sports Festival.

Patrick Ciorcilă: „Este un vis împlinit”

Unul dintre co-fondatorii proiectului Sports Festival a oferit câteva detalii despre ediția 2025 a evenimentului.

„Este un vis împlinit aducerea lui Ronaldinho la Sports Festival. Sunt mândru că avem la Cluj-Napoca asemenea legende, la cel mai mare eveniment multi-sportiv din România.

Să îl vezi live, în faţa ochilor, pe cel care ne-a vrăjit cu jocul său spectaculos este cu siguranţă o experienţă care nu se compară cu a-l urmări în social media sau la TV. Va fi un show fotbalistic cum nu s-a mai văzut până acum!

Se va juca într-un sistem de 5+1, în fiecare echipă, iar numele care vor urma vor fi de asemenea extrem de mari. BTarena este locul în care an de an am organizat evenimente sportive memorabile şi tinde să devină un spaţiu al amintirilor de neuitat pentru fanii sportului. ”, a declarat Patrick Ciorcilă, pentru ziardecluj.ro.

Când vor fi puse în vânzare biletele

Meciul va avea loc în data de 14 iunie 2025, în sala BT Arena, iar cele 9000 de bilete vor putea fi achiziționate de pe bilete.sportsfestival.com.

„LOCURILE SUNT LIMITATE, sunt doar 9.000 locuri disponibile în sală.

Cel mai tare meci jucat vreodată în România va fi un show fotbalistic, și îl va avea personaj principal pe marele jucător brazilian.

Un număr limitat de 3000 de bilete se vor pune în vânzare marți, 17 decembrie ora 14:00, la cel mai bun preț posibil. Fiecare persoană înscrisă va putea achiziționa maxim patru bilete.

Cei care nu reușesc să achiziționeze bilete în primul val, o vor putea face în ianuarie, în cel de-al doilea val, când vor fi anunțate și alte nume de jucători care vor fi prezenți la Sports Festival 2025”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul evenimentului.