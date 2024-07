Portugalia a învins cu 3 - 0 pe Turcia în a doua partidă de la Euro, iar Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie.

Lusitanul a devenit cel mai bun pasator din istoria Euro. El are 14 goluri și 8 pase de gol are Ronaldo la EURO, record-uri all time în această competiție.

Ronaldo a debutat la Euro în 2004

Ronaldo a debutat la 19 ani într-un campionat european. El juca într-o echipă din care mai faceau parte legende precum Luis Figo, Maniche, Rui Costa sau Pauleta.

Fotbalistul din Madeira a înscris două goluri în turneul găzduit de portughezi. Eu au pierdut în finală cu Grecia. Ronaldo a câștigat Euro 2016.

În acest moment, Cristiano Ronaldo devine jucătorul cu cele mai multe pase decisive din istoria Euro, cu 8 pase decisive.

Căpitanul Portugaliei era deja marcatorul all time cu 14 reușite, 5 diferență față de urmăritorul Michel Platini.

Ronaldo, cele mai multe participări la Euro

Lusitanul are 6 participări, iar pe locul secund se clasează la egalitate Luka Modric și Pepe, cu câte 5 apariții.

Portughezul este pe primul loc și când vine vorba de numărul de goluri marcate în la Euro, inclusiv în preliminarii. El are un total de 55 de goluri, la mare distanță de urmăritorul Harry Kane, care a dat 28 de goluri.

Ronaldo poate deveni cel mai în vârstă marcator de la Euro dacă va înscrie la această ediție. La 39 de ani fostul Balon de Aur îl poate depăși pe Ivica Vastic, cel care a marcat pentru Austria la 38 de ani și 257 de zile, la Euro 2008.

A intrat pe teren la Portugalia - Turcia pentru un selfie cu Ronaldo

Un fan al Portugaliei a intrat pe teren pe finalul meciului cu Turcia. Băiatul s-a dus direct la Cristiano Ronaldo, cu care a putut face o poză. Ulterior, forțele de ordine au înlăturat micul intrus.