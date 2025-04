CFR CLUJ - RAPID. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, s-a arătat nemulțumit de atitudinea și lipsa de motivație a elevilor săi.

CFR Cluj - Rapid va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, luni, cu începere de la ora 20:30.

La conferința de presă premergătoare partidei, Petrescu s-a arătat dezamăgit de lipsa de atitudine și concentrare a elevilor săi, în condițiile în care pentru CFR urmează un meci foarte important.

CFR CLUJ - RAPID. Dan Petrescu: „Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta”

„Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta după ce am văzut la antrenamente. Am avut ședințe cu ei.

Nu-mi aduc aminte, de când am venit, de 11 luni, să fi avut discuții cu ei pentru că nu s-au antrenat bine. Dar săptămâna asta parcă ceva a lipsit. Sper să mă fi înșelat, că nici eu nu le știu pe toate.

Dar nu mi s-au părut așa motivați și concentrați cum am vrut eu. Nici datele fizice nu arată cum aș fi vrut eu, dar posibil să greșesc.

Trebuie să fim serioși. Sper să mă fi înșelat cu ce am văzut la antrenamente și să văd o echipă cu «foame». Să fie foarte agresivă, să joace fotbal, să vrea să dea goluri și, în același timp, să nu primească”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Sper să reușesc să termin campionatul și să încep și următoarele sezoane la CFR, ținând cont că mai am 2 ani de contract. Nu m-am gândit niciodată la mine, doar la echipă, jucători, club, rezultate pozitive. Dan Petrescu, despre viitorul său la CFR

Dan Petrescu: „Clar că presiunea e mai mare la noi decât la ei și că va fi un meci greu”

Tehncianul celor de la CFR Cluj a vorbit și despre meciul cu Rapid. Petrescu este convins că giuleștenii vor fi un adversar dificl în Gruia, în ciuda faptului că se confruntă cu probleme de lot.

„Când joci acasă vrei să câștigi, e normal. Clar că presiunea e mai mare la noi decât la ei și că va fi un meci greu, deoarece Rapidul parcă a găsit formula de start și sistemul care li se potrivesc. Au un antrenor pe care îl știm foarte bine, are experiență.

Oriunde merge scoate rezultate. Lucrurile astea se văd. De asta a intrat Rapidul în play-off, de asta a câștigat ultimul meci.

Au și jucători foarte buni, șase din ei au fost la CFR, i-am antrenat și eu, îi cunosc foarte bine. De obicei, ex-jucătorii mei au făcut un meci excelent împotriva mea.

Nu știu ce să zic despre titlu. Sunt 8 puncte între ei și FCSB, va fi greu să-i prindă. Dar sunt sigur că Rapid n-a renunțat la cupele europene, la primele 3 locuri. Ei spun asta ca să adoarmă pe cineva, dar sunt convins că n-au renunțat la Europa.

Chiar dacă le vor lipsi jucători, la ce lor au și la câți bani au investit, vă dați seama că nu stau într-un jucător sau altul. Chiar dacă le lipsesc 5, au un lot foarte bun”, a conchis antrenorul celor de la CFR Cluj.

6 jucători de la Rapid au evoluat și pentru CFR Cluj: Manea, Braun, Petrila, Keita, Pașcanu și Ciobotariu

În acest sezon, CFR Cluj și Rapid s-au întâlnit de trei ori: 2-2, în turul sezpnului regulat, 1-1, în retur, respectiv 2-0 pentru ardeleni în duelul din grupele Cupei României.

Nu vreau să vorbesc de alții. N-am prea avut noroc de alte rezultate. Nu cred că va fi un rezultat bun pentru noi. Nici nu mă gândesc și nici nu cred că o să mă uit la acel meci. Dan Petrescu, despre Craiova - FCSB