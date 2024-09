Ronnie O’Sullivan (48 de ani) consideră că nu are nicio șansă să câștige din nou Campionatul Mondial de Snooker.

Declarația vine după ce „Racheta” a pierdut două meciuri consecutive, ambele în fața unor jucători chinezi.

Ronnie mai are nevoie de un singur titlu pentru a deveni jucătorul cu cele mai multe Campionate Mondiale câștigate, însă englezul nu se simte capabil să-l obțină.

Ronnie O'Sullivan, după 2-4 cu locul 64 mondial: „Sunt groaznic, ratez atât de multe bile”

Ronnie a fost învins de Si Jiahui (#13 mondial) în sferturile Saudi Arabia Masters și de He Guoqiang (#64) în primul tur la English Open.

Eliminat în acest an în sferturile Campionatului Mondial (10-13 vs Stuart Bingham), Ronnie s-a exclus din cursa pentru un nou titlu mondial.

„Sunt groaznic, e jenant. Ratez atât de multe bile. Uitați de Campionatul Mondial! Sincer să fiu, nici măcar nu-mi fac griji pentru asta.

Nu mai am mult timp la dispoziție, nu am de gând să neg asta, nu joc suficient de bine, nu are rost să-mi fac griji în privința asta. Pur și simplu am acceptat asta, ceea ce este o situație destul de plăcută ca să fiu sincer.

Am ratat multe bile în ultimii 4 sau 5 ani și din când în când mai ratez câteva, poate mai puțin, și obțin câteva rezultate, dar chiar și în turneele pe care le-am câștigat, oamenii au ratat ocazii nebănuite de a mă învinge”, a declarat O’Sullivan pentru The Sun, potrivit Marca.

Competiția de la Teatrul Crucible va avea loc în perioada 19 aprilie - 5 mai 2025.

7 titluri mondiale are Ronnie O'Sullivan în palmares (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022). Se afla la egalitate în fruntea ierarhiei cu Stephen Hendry

Aflat pe locul 4 în clasamentul mondial, Ronnie a explicat de ce folosește mâna stângă: „Dacă am de gând să joc prost, aș putea la fel de bine să joc cu mâna stângă. Am de ales: să joc cu mâna stângă și să mă bucur, dar să fiu nefolositor, sau să joc cu mâna dreaptă, să fiu nefolositor și să nu mă bucur” .

Ronnie O'Sullivan: „Doar îmi îndeplinesc angajamentele față de sponsori”

La sfârșitul anului 2023, O’Sullivan a luat o pauză pentru a avea grijă de sănătatea sa mintală. El a povestit cum s-a pierdut timp de șapte ani în alcool și droguri și a trebuit să învețe că fericirea este o treabă internă .

Voci din lumea snookerului au afirmat că Ronnie și-a pierdut instinctul competitiv, iar englezul spune că mai joacă doar pentru a nu înnebuni.

Nici nu-mi pasă, sunt aici doar pentru a-mi îndeplini angajamentele față de sponsorii mei, pentru a pleca de acasă, pentru a călători. Dacă pot profita de asta pentru câțiva ani, va fi grozav, dacă nu pot, nu pot. Vreau doar să obțin cât mai mult din asta, nu vreau să înnebunesc. Ronnie O'Sullivan

De-a lungul timpului, Ronnie O'Sullivan a câștigat 41 de turnee pe puncte. Ultimul triumf a venit la World Grand Prix, în ianuarie 2024.