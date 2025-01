FCSB - Manchester United 0-2. Ruben Amorim (40 de ani) a tras primele concluzii după victoria din ultima etapă a grupei XXL din Europa League.

Tehnicianul portughez a vorbit despre schimbările făcute la pauză pentru a da o altă față a jocului și l-a lăudat pe Daniel Bîrligea (24 de ani).

FCSB poate da în play-off-ul pentru optimi peste Union St. Gilloise (Belgia) sau PAOK (Grecia). Tragerea la sorți va avea loc azi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cu victoria de pe Arena Națională, Manchester United a încheiat pe podium faza ligii, cu 18 puncte.

FCSB - Manchester United 0-2. Ruben Amorim: „Mă așteptam ca FCSB să joace așa”

Antrenorul „diavolilor roșii” a studiat bine jocul lui FCSB și a explicat modificările făcute pentru a crea spații de pătrundere.

„Cred că a fost un meci bun, cu câteva ocazii pentru fiecare dintre cele două echipe. Am avut mai multă posesie, a fost acel șut foarte bun al atacantului (n.r. - Bîrligea), dar cred că am controlat meciul, am avut și faze fixe, e o victorie meritată.

Am făcut câteva schimbări la pauză, ca să folosim ritmul lor de joc și viteza (n.r. - ale lui Garnacho și Diallo), Bruno a avut mai mult spațiu în a doua repriză și asta ne-a ajutat foarte mult.

Mă așteptam ca FCSB să joace așa, am studiat echipa, au o tranziție bună, sunt buni la faze fixe. Am fost mai concentrat asupra jucătorilor mei, dar mi-a plăcut atacantul lor, este un jucător foarte bun”, a declarat Amorim după meci, la Digi Sport.

Ruben Amorim: „O atmosferă extraordinară”

Tehnicianul portughez a vorbit și despre atmosfera creată de fanii români la partida de joi seară, dar și despre conversația cu Charalambous.

„A fost extraordinar. O atmosferă foarte frumoasă. I-am transmis doar felicitări pentru meci (n.r. - lui Charalambous), i-am spus că a fost un joc bun, am vorbit puțin despre fotbal”, a mai spus Amorim la conferința de presă.