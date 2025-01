„O plăcere să joci aici”  Diogo Dalot , impresionat de atmosfera de pe Arena Națională, după FCSB - United 0-2

FCSB - Manchester United 0-2. Diogo Dalot (25 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Arena Națională.

Jucătorul „diavolilor” s-a declarat plăcut surprins de atmosfera de pe stadion și de calitatea suprafeței de joc.

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimi va avea loc azi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Înfrângerea din ultima partidă a lăsat-o pe FCSB pe locul 11, însă, va juca în faza play-off-ului din Europa League.

FCSB - Manchester United 0-2. Dalot: „O plăcere să joci aici”

Fundașul portughez e de părere că echipa sa a dominat jocul per total și a apreciat modul în care FCSB a organizat meciul.

„Cred că am meritat să câștigăm, dar și ei au avut câteva șanse. A fost un meci bun, foarte bună atmosfera, o plăcere să joci aici, un gazon impecabil.

Suntem fericiți să mergem acasă cu cele trei puncte. Am schimbat câteva lucruri la pauză, dar și în prima repriză am controlat jocul, ne-am creat ocazii după pauză, am dat primul gol, iar apoi lucrurile au fost mai ușoare.

Este o echipă foarte bună (n.r. - FCSB), au avut rezultate foarte bune în Europa League, o echipă solidă, câțiva jucători buni în față și la mijloc.

Acum avem drumul nostru, sigur, era foarte important astăzi să învingem și să ne asigurăm calificarea”, a declarat Diogo Dalot după meci, pentru Digi Sport.

FCSB, calificare în play-off-ul Europa League

Campioana a încheiat faza ligii pe locul 11 și va merge în primăvara europeană, unde va întâlni fie Union Saint Gilloise, fie va avea parte de o nouă partidă cu PAOK, formația lui Răzvan Lucescu.

Tragerea la sorți are loc vineri, 31 ianuarie, de la ora 14:00.