Cristian Geambașu Se poate trăi și fără fotbal +33 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
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Cristian Geambașu Se poate trăi și fără fotbal

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 00:28
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 11:04
  • 0-1 cu Suedia, adică nici o surpriză. Mai multă dăruire, dar aceeași lipsă de ritm și de forță în joc pentru naționala lui Hagi. Chiar este naționala lui Hagi, după cât a învârtit-o și a sucit-o în aceste 4 meciuri
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Un sentiment amestecat. Mai bine decât până acum. Dar tot înfrângere. Să te bucuri că nu ai mai luat bătaie grav ca în Polonia? Să apreciezi că ai noștri au ținut de minge, că au făcut posesie și au șutat de 13 ori la poartă? Sigur, de ce nu. Vezi partea plină a paharului și ignori partea goală?

Un amic îmi spune că a fost de-abia a doua repriză egală din 4 meciuri, și tot cu Suedia. Mare performanță!

Captivi ai clișeelor

0-1 cu Suedia după câteva acțiuni consistente încheiate cu situații favorabile pe care Man, Tănase, Stanciu sau Olaru le-au ratat din diferite motive, dar care țin toate de o lipsă de calitate individuală.

Suedia a aspirat presiunea de 20-25 minute din a doua parte a meciului pentru că este o echipă care coagulează oameni care joacă la cluburi din Premier League și Bundesliga, băieți care manevrează cu calm mingea, au ritm și o tehnică mult peste ce suntem noi dispuși să recunoaștem. Captivi ai clișeelor, continuăm să îi considerăm rudimentari pe nordici.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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Uite cum poți intra în istorie!

4 înfrângeri din 4, două meciuri pierdute în fața Suediei. Bilanțul este îngrozitor, cel mai prost din istoria naționalei și a selecționerilor perindați la cârma acesteia. Uite că poți intra în istorie și cu așa ceva!

Dar Hagi nu are de gând să își dea demisia pentru că a văzut că s-a mișcat ceva, iar Răzvan Burleanu nu i-o va cere pentru că Hagi este alibiul lui. L-ai pus selecționer pe cel mai bun fotbalist român al ultimilor 30 de ani, ai închis gura celor care îl cereau acolo, deci tu președinte de federație te-ai scos.

Avem o formație mai degrabă bătrână decât tânără, cu jucători legitimați la cluburi modeste din campionate puternice. În spatele lor, nu vin decât niște tineri care iau bătaie de la Finlanda. Vezi contraperformanța de la U21.

Chiar fără fanteziile lui Hagi tot ultimii eram

Fotbalul nostru, fie el la nivel de națională sau de cluburi, este la granița dintre lumea a 3-a și a 4-a. Campioana Craiova s-a calificat cu chiu cu vai în Conference League, cea mai slabă reprezentare internațională la nivel de echipe de club prin comparație cu țările vecine.

Probabil că fără fanteziile lui Hagi, de alcătuire și de așezare a echipelor, nu terminam cu zero puncte. Dar pe valoare eram clar ultimii.

Concluzia? Asta e, se poate trăi și fără fotbal, după cum nu toată lumea ajunge să lucreze la Los Alamos.

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