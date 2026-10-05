România - Suedia 0-1 Coșmar pentru Gică Hagi! ZERO puncte pentru „tricolori” după 4 meciuri în Liga Națiunilor

România a fost învinsă de Suedia și pe Arena Națională, scor 0-1.

„Tricolorii” au ajuns la patru eșecuri din tot atâtea meciuri jucate în Liga Națiunilor.

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Aproape 50.000 de spectatori au umplut Arena Națională la primul meci al lui Gică Hagi pe banca României de la revenire, cu fanii din nou în tribune.

România lui Gică Hagi, 4 înfrângeri consecutive! Suedia a câștigat și pe Arena Națională

„Tricolorii” au încercat să spele rușinea din meciul cu Polonia (0-6) și au căutat să pună presiune la poarta adversă încă din primele minute ale jocului.

Cu toate acestea, echipa care a marcat a fost Suedia. Stanciu a pierdut o minge la aproximativ 30 de metri de poartă, iar balonul a ajuns la Bernhardsson.

Acesta a centrat pe bara a doua, Nanasi a profitat de lipsa de comunicare dintre Hindrich și Coubiș, a șutat din alunecare. Mingea a lovit bara, dar a sărit la Gyokeres, care a marcat fără probleme.

„Tricolorii” au alergat după egalare, dar singurele ocazii importante le-au aparținut lui Stanciu și Tănase, dar Johansson a fost mereu la post.

Suedia a fost aproape să-și dubleze avantajul în prelungiri, însă partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea selecționatei antrenate de Graham Potter.

Astfel, România rămâne fără punct după primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

România - Suedia 0-1

A marcat: Gyokeres ('13)

Gyokeres ('13) Spectatori: 49.426

Final de meci pe Arena Națională! România pierde din nou cu Suedia.

Min.90+2 - Gyokeres face ce vrea el la marginea careului, îi pasează lui Larsson, care șutează, dar mingea lovește stâlpul din stânga porții lui Hindrich. Pe fază, Skoglund șutează din alunecare, însă balonul trece pe lângă.

Partida va fi prelungită cu minimum 5 minute

Min.74 - Cătălin Hîldan este omagiat pe Arena Națională, la 26 de ani de la decesul său! Numele său este scandat de galeria lui Dinamo prezentă pe stadion.

Min.72 - Cicâldău șutează din afara careului, dar Johansson reține fără probleme.

Min.69 - Triplă schimbare la România: ies Stanciu, Marin și Olaru, intră Cicâldău, Ianis Hagi și Mihăilă.

Min.64 - Tănase primește o minge de la Man, șutează din prima din interiorul careului, însă Johansson este din nou la post.

Min.62 - Bernhardsson este avertizat pentru o intrare întârziată la mijlocul terenului.

Min.59 - Stanciu preia și șutează cu sete de la aproximativ 25 de metri, dar Johansson prinde mingea în doi timpi. Man a încercat să ajungă la balon, însă portarul Suediei a fost pe fază.

Min.54 - Bejimo vede cartonașul galben. Suedia face între timp două modificări: ies Gudmunsson și Karlstrom, intră Svensson și Larsson.

Min.53 - Dragomir șutează, dar Johansson intervine și va fi lovitură de colț pentru România.

Min.49 - Gyokeres își asumă execuția, dar balonul lovește un coechipier și iese în afara terenului.

Min.48 - Gudmunsson pătrunde și este faultat de Răzvan Marin la marginea careului. Arbitrul acordă lovitură liberă pentru oaspeți și îi arată cartonașul galben mijlocașului nostru.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbare la România: iese Bancu, intră Eissat. Căpitanul Craiovei avea un cartonaș galben încasat încă din minutul 5.

Min.45+1 - Final de primă repriză pe Arena Națională!

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.45 - Man ia o acțiune pe cont propriu, șutează puternic cu piciorul stâng de la marginea careului, însă mingea se duce mult peste poartă.

Min.44 - Nanasi se distrează cu defensiva noastră, șutează din apropierea careului de 6 metri, dar Hindrich intervine in extremis.

Min.38 - Tănase a căzut în careu și a cerut penalty, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

Min.37 - Stanciu șutează puternic din afara careului, însă mingea izbește un adversar și iese în corner.

Min.33 - Defensiva României se clatină încă o dată. Smith centrează, dar Gyokeres sare pe sub minge, iar „tricolorii” scapă cu fața curată.

Min.30 - Florin Tănase are nevoie de îngrijiri medicale. Ar fi o lovitură pentru Gică Hagi dacă fostul jucător de la FCSB nu va mai putea continua, având în vedere că Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, ambi atacanți ai României, s-au accidentat.

Min.26 - O nouă șansă pentru oaspeți. Bernhardsson ajunge la o minge centrată de pe partea dreaptă, dar reia alături dintr-un unghi închis.

Min.24 - România caută spații de pătrundere spre poarta lui Johansson, dar defensiva Suediei se descurcă excelent.

Min.13 - GOL Suedia, 0-1! Bernhardsson centrează pe colțul lung. Nanasi profită de neînțelegerea dintre Coubiș și Hindrich, șutează din alunecare, dar mingea lovește bara și ricoșează la Gyokeres, care pune latul și înscrie cu poarta goală. Faza a plecat de la Nicolae Stanciu, care a pierdut balonul la aproximativ 30 de metri de poartă.

Min.10 - Rațiu demarează pe partea dreaptă, trimite o centrare din alergare, însă defensiva Suediei se descurcă și îndepărtează pericolul.

Min.8 - Tănase se descurcă excelent pe partea dreaptă, centrează puternic până la Man, care îi lasă mingea lui Bancu. Căpitanul Craiovei pierde un tempo și încearcă un șut, dar lovitura sa este blocată ușor de un apărător advers.

Min.5 - Bancu nu se regăsește în acest start de partidă și face un fault pentru care este sancționat cu cartonaș galben.

Min.4 - Bancu se complică și greșește o pasă în partea stângă, iar suedezii recuperează. Mingea a ajuns pe flancul opus la Nanasi, care a fost blocat excelent.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională. „Tricolorii” au avut lovitura de început a partidei.

Echipele de start:

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Dragomir, Olaru - Stanciu - Man, Fl. Tănase

Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Dragomir, Olaru - Stanciu - Man, Fl. Tănase Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata

I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata Selecționer: Gică Hagi

Gică Hagi Suedia: Johansson - Bejimo, Smith, Lindelof, Gudmunsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres

Johansson - Bejimo, Smith, Lindelof, Gudmunsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres Rezerve : Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson

: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson Selecționer: Graham Potter

Stadion : Arena Națională

: Arena Națională Arbitru: Elchin Masiyev (Azerbaidjan), Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaidjan), VAR: Jeroen Manschot (Olanda), AVAR: Nicat Ismayilli (Azerbaidjan)

Printre jucătorii români care lipsesc în ultimul meci al acestei acțiuni se numără Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Marius Marin (accidentați), Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 4 4. România 3 0

Gică Hagi, înainte de meciul cu Suedia: „Trebuie să facem față și sper să câștigăm”

„Jucăm acasă și trebuie să câștigăm și trebuie să facem față și sper să câștigăm. Suporterii sper să fie al 12-lea jucător.

În Suedia am făcut un meci bun, dar nu foarte bun după minutul 60. Cu Bosnia am marcat 2 goluri și cu Polonia am făcut un meci bun cât mai jucat cu 11 oameni, dar după aceea a fost din ce în ce mai greu.

Mâine (n.r. - luni) vom fi 11 vs 11 și sperăm să câștigăm. E clar că nu e un început bun, dar sunt la început de drum, am ideile mele pe care vreau să le implementez, dar necesită puțin timp”, a declarat selecționerul României.

FOTO. Antrenamentul României înaintea returului cu Suedia

Graham Potter, înainte de meciul cu România: „Responsabilitatea noastră e să performăm”

„Cu cel mai mare respect, mi-e imposibil să dau asemenea sfaturi despre echipa voastră.

Responsabilitatea noastră e să performăm și să ducem lucrurile în direcția bună. Eu sunt dezamăgit că nu am luat 3 puncte cu Bosnia.

Acum vrem să câștigăm în România pentru a avea 10 puncte după patru meciuri”, a declarat seelcționerul Suediei.

Lotul României pentru meciul cu Suedia

Portari : Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași : Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata

: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata Mijlocași : Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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