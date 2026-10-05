România - Suedia 0-1 Coșmar pentru Gică Hagi! ZERO puncte pentru „tricolori” după 4 meciuri în Liga Națiunilor +40 foto
România - Suedia/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nationala

România - Suedia 0-1 Coșmar pentru Gică Hagi! ZERO puncte pentru „tricolori” după 4 meciuri în Liga Națiunilor

alt-text Raed Krishan (video&foto) , Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 23:53
  • România a fost învinsă de Suedia și pe Arena Națională, scor 0-1.
  • „Tricolorii” au ajuns la patru eșecuri din tot atâtea meciuri jucate în Liga Națiunilor.
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Aproape 50.000 de spectatori au umplut Arena Națională la primul meci al lui Gică Hagi pe banca României de la revenire, cu fanii din nou în tribune.

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„Tricolorii” au încercat să spele rușinea din meciul cu Polonia (0-6) și au căutat să pună presiune la poarta adversă încă din primele minute ale jocului.

Cu toate acestea, echipa care a marcat a fost Suedia. Stanciu a pierdut o minge la aproximativ 30 de metri de poartă, iar balonul a ajuns la Bernhardsson.

Acesta a centrat pe bara a doua, Nanasi a profitat de lipsa de comunicare dintre Hindrich și Coubiș, a șutat din alunecare. Mingea a lovit bara, dar a sărit la Gyokeres, care a marcat fără probleme.

Galerie foto (40 imagini)

Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1
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„Tricolorii” au alergat după egalare, dar singurele ocazii importante le-au aparținut lui Stanciu și Tănase, dar Johansson a fost mereu la post.

Suedia a fost aproape să-și dubleze avantajul în prelungiri, însă partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea selecționatei antrenate de Graham Potter.

Astfel, România rămâne fără punct după primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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România - Suedia 0-1

  • A marcat: Gyokeres ('13)
  • Spectatori: 49.426

Final de meci pe Arena Națională! România pierde din nou cu Suedia.

Min.90+2 - Gyokeres face ce vrea el la marginea careului, îi pasează lui Larsson, care șutează, dar mingea lovește stâlpul din stânga porții lui Hindrich. Pe fază, Skoglund șutează din alunecare, însă balonul trece pe lângă.

Partida va fi prelungită cu minimum 5 minute

Min.74 - Cătălin Hîldan este omagiat pe Arena Națională, la 26 de ani de la decesul său! Numele său este scandat de galeria lui Dinamo prezentă pe stadion.

Min.72 - Cicâldău șutează din afara careului, dar Johansson reține fără probleme.

Min.69 - Triplă schimbare la România: ies Stanciu, Marin și Olaru, intră Cicâldău, Ianis Hagi și Mihăilă.

Min.64 - Tănase primește o minge de la Man, șutează din prima din interiorul careului, însă Johansson este din nou la post.

Min.62 - Bernhardsson este avertizat pentru o intrare întârziată la mijlocul terenului.

Min.59 - Stanciu preia și șutează cu sete de la aproximativ 25 de metri, dar Johansson prinde mingea în doi timpi. Man a încercat să ajungă la balon, însă portarul Suediei a fost pe fază.

Min.54 - Bejimo vede cartonașul galben. Suedia face între timp două modificări: ies Gudmunsson și Karlstrom, intră Svensson și Larsson.

Min.53 - Dragomir șutează, dar Johansson intervine și va fi lovitură de colț pentru România.

Min.49 - Gyokeres își asumă execuția, dar balonul lovește un coechipier și iese în afara terenului.

Min.48 - Gudmunsson pătrunde și este faultat de Răzvan Marin la marginea careului. Arbitrul acordă lovitură liberă pentru oaspeți și îi arată cartonașul galben mijlocașului nostru.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbare la România: iese Bancu, intră Eissat. Căpitanul Craiovei avea un cartonaș galben încasat încă din minutul 5.

Min.45+1 - Final de primă repriză pe Arena Națională!

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.45 - Man ia o acțiune pe cont propriu, șutează puternic cu piciorul stâng de la marginea careului, însă mingea se duce mult peste poartă.

Min.44 - Nanasi se distrează cu defensiva noastră, șutează din apropierea careului de 6 metri, dar Hindrich intervine in extremis.

Min.38 - Tănase a căzut în careu și a cerut penalty, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

Min.37 - Stanciu șutează puternic din afara careului, însă mingea izbește un adversar și iese în corner.

Min.33 - Defensiva României se clatină încă o dată. Smith centrează, dar Gyokeres sare pe sub minge, iar „tricolorii” scapă cu fața curată.

Min.30 - Florin Tănase are nevoie de îngrijiri medicale. Ar fi o lovitură pentru Gică Hagi dacă fostul jucător de la FCSB nu va mai putea continua, având în vedere că Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, ambi atacanți ai României, s-au accidentat.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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Min.26 - O nouă șansă pentru oaspeți. Bernhardsson ajunge la o minge centrată de pe partea dreaptă, dar reia alături dintr-un unghi închis.

Min.24 - România caută spații de pătrundere spre poarta lui Johansson, dar defensiva Suediei se descurcă excelent.

Min.13 - GOL Suedia, 0-1! Bernhardsson centrează pe colțul lung. Nanasi profită de neînțelegerea dintre Coubiș și Hindrich, șutează din alunecare, dar mingea lovește bara și ricoșează la Gyokeres, care pune latul și înscrie cu poarta goală. Faza a plecat de la Nicolae Stanciu, care a pierdut balonul la aproximativ 30 de metri de poartă.

Min.10 - Rațiu demarează pe partea dreaptă, trimite o centrare din alergare, însă defensiva Suediei se descurcă și îndepărtează pericolul.

Min.8 - Tănase se descurcă excelent pe partea dreaptă, centrează puternic până la Man, care îi lasă mingea lui Bancu. Căpitanul Craiovei pierde un tempo și încearcă un șut, dar lovitura sa este blocată ușor de un apărător advers.

Min.5 - Bancu nu se regăsește în acest start de partidă și face un fault pentru care este sancționat cu cartonaș galben.

Min.4 - Bancu se complică și greșește o pasă în partea stângă, iar suedezii recuperează. Mingea a ajuns pe flancul opus la Nanasi, care a fost blocat excelent.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională. „Tricolorii” au avut lovitura de început a partidei.

Echipele de start:

  • România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Dragomir, Olaru - Stanciu - Man, Fl. Tănase
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata
  • Selecționer: Gică Hagi
  • Suedia: Johansson - Bejimo, Smith, Lindelof, Gudmunsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres
  • Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson
  • Selecționer: Graham Potter
  • Stadion: Arena Națională
  • Arbitru: Elchin Masiyev (Azerbaidjan), Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaidjan), VAR: Jeroen Manschot (Olanda), AVAR: Nicat Ismayilli (Azerbaidjan)

Printre jucătorii români care lipsesc în ultimul meci al acestei acțiuni se numără Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Marius Marin (accidentați), Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

21:00 Galeria lui Dinamo, prezentă pe Arena Națională

21:00 Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo va fi în tribună pe Arena Națională

20:55 Anghel Iordănescu, fostul mare selecționer al României, și Gino Iorgulescu, președintele LPF vor încuraja și ei România

Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Imagini de la Arena Națională înainte de startul partidei România - Suedia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
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20:25 Darius Olaru a dat autografe înaintea partidei și s-a întreținut cu coechipierul său de la Union Saint-Gilloise, Besfort Zeneli, adversar în această seară

20:05 Au ajuns și „tricolorii”

20:00 Autocarul Suediei a ajuns la stadion

19:55 Mesajul fanilor „tricolorilor”

19:20 Cum arată Arena Națională cu mai bine de două ore înainte de startul partidei

17:30 Gică Hagi a ales cine apără cu Suedia

El apără cu Suedia! Varianta-surpriză aleasă de Gică Hagi pentru meciul de pe Arena Națională
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17:20 Mesajul FRF înainte de primul meci oficial al lui Gică Hagi cu spectatori de la revenirea pe banca României

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia34
4. România30

Gică Hagi, înainte de meciul cu Suedia: „Trebuie să facem față și sper să câștigăm”

„Jucăm acasă și trebuie să câștigăm și trebuie să facem față și sper să câștigăm. Suporterii sper să fie al 12-lea jucător.

În Suedia am făcut un meci bun, dar nu foarte bun după minutul 60. Cu Bosnia am marcat 2 goluri și cu Polonia am făcut un meci bun cât mai jucat cu 11 oameni, dar după aceea a fost din ce în ce mai greu.

Mâine (n.r. - luni) vom fi 11 vs 11 și sperăm să câștigăm. E clar că nu e un început bun, dar sunt la început de drum, am ideile mele pe care vreau să le implementez, dar necesită puțin timp”, a declarat selecționerul României.

FOTO. Antrenamentul României înaintea returului cu Suedia

Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională
Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională

Galerie foto (10 imagini)

Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională
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Graham Potter, înainte de meciul cu România: „Responsabilitatea noastră e să performăm”

„Cu cel mai mare respect, mi-e imposibil să dau asemenea sfaturi despre echipa voastră.

Responsabilitatea noastră e să performăm și să ducem lucrurile în direcția bună. Eu sunt dezamăgit că nu am luat 3 puncte cu Bosnia.

Acum vrem să câștigăm în România pentru a avea 10 puncte după patru meciuri”, a declarat seelcționerul Suediei.

Lotul României pentru meciul cu Suedia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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