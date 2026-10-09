SEPSI - DINAMO. Martin Pascual (27 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) au devenit coșmarul fundașilor adverși în acest sezon din Superliga.

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Cei doi jucători ai „câinilor” s-au conectat excelent la primul gol marcat de Dinamo la Sfântu Gheorghe în minutul 24.

Pascual și Armstrong, de neoprit! Decisivi și în meciul cu Sepsi

Scoțianul a centrat dintr-un corner de pe partea stângă, iar spaniolul a venit lansat, a câștigat duelul cu adversarul direct și l-a învins pe Lazar cu o lovitură de cap din apropierea careului de 6 metri.

A fost pentru a treia oară în acest sezon când Pascual deschide scorul după o centrare a lui Armstrong. S-a mai întâmplat la derby-ul cu FCSB (2-1) și la partida cu Farul (4-0).

După reușita de la Sfântu Gheorghe, fundașul spaniol transferat în această vară de Dinamo a ajuns deja la 4 goluri marcate.

Armstrong și-a continuat recitalul

În minutul 36, Armstrong a luat o acțiune pe cont propriu în flancul drept, a centrat în fața porții, de unde Soro a îndeplinit o simplă formalitate și a marcat cu poarta goală.

9 pase decisive are Armstrong în acest sezon, la care a mai adăugat și 4 goluri

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