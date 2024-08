Sepsi și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 1-1, sâmbătă seară, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă din etapa a 3-a a Superligii.

Gazdele au deschis scorul prin Florin Ștefan, în minutul 29, însă au fost egalați de dinamoviști în minutul 74, grație reușitei lui Petru Neagu.

Un rezultat echitabil, ținându-se cont de ce s-a jucat în cele două reprize.

Sepsi și Dinamo și-au împărțit reprizele, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă mult mai echilibrată decât s-ar fi așteptat cineva.

Gazdele au fost mai periculoase în prima repriză, când au și deschis scorul prin Florin Ștefan, însă au turat motoarele după pauză.

„Câinii” au simțit. Mai ales Zeljko Kopic, care a mutat foarte inspirat, mai ales prin introducerea atacantului moldovean Petru Neagu.

Acesta a primit o pasă de la Ahmed Bani, și-a păstrat cumpătul, a preluat bine balonul, înconjurat de adversari, și a tras calm, la colțul lung, pe jos, fără șanse pentru Niczuly. Un gol de un punct și multă speranță pentru Dinamo.

Pe final, dinamoviștii au presat și chiar au fost aproape de golul victorie. Nu a venit, însă nu este loc de regrete. Jocul lor este din ce în ce mai bun, iar în acest duel nu s-a văzut diferența dintre o formație de play-off și una de pe locurile joase ale play-out-ului.

În urma acestui rezultat, Sepsi a urcat pe locul 2, cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Oțelul.

De partea cealaltă, Dinamo a urcat pe locul 4, cu 4 puncte, la egalitate cu U Cluj, Universitatea Craiova, CFR Cluj și Gloria Buzău.

Petru Neagu, la primul gol în Superligă

Au marcat: Ștefan 29 / Neagu 74

Min. 90+4: Final de partidă!

Min. 90+3: Sepsi cere pentru a trei oară lovitură de la 11 metri. Nici de această dată nu are succes.

Min. 84: Schimbare la Dinamo: iese Abdallah, intră Bordușanu.

Min. 80: Dublă schimbare Sepsi: ies Kallaku și Matei, intră Drăghiceanu și Breij.

Min. 74: GOOOLLL Dinamo! Neagu restabilește egalitate cu un șut la colțul lung, pe jos, cu stângul.

Min. 72: Schimbare la Dinamo: a ieșit Politic, a intrat Neagu.

Min. 69: Sepsi cere din nou penalty.

Min. 62: Dublă schimbare Dinamo: au ieșit Costin și Milanov, au intrat Sivis și Bani.

Min. 61: Bară, Dinamo! Abdallah primește o pasă în dreapta și șutează tare, dar mingea izbește bara și trece peste.

Min. 62: Schimbare Sepsi: a ieșit Varga, a intrat Neskovic.

Min. 46: A început repriza secundă!

Min. 45+3: Pauză!

Min. 45+2: Sepsi cere penalty la un presupus henț în careu.

Min. 44: Ce ocazie! Politic centrează perfect, la colțul lung, dar Abdallah nu-și potivește pașii și nu lovește corect mingea, care trece peste poartă.

Min. 41: Cartonaș galben, Dinamo! Cîrjan este avertizat pentru un fault dur.

Min. 38: Cartonaș galben, Sepsi! Ciobotariu este avertizat.

Min. 29: GOOOLLL Sepsi, 1-0! Florin Ștefan deschide scorul pentru gazde, dintr-un voleu din câțiva metri, după o centrare excelentă a lui Oteliță, la colțul lung.

Min. 18: Homawoo încearcă o „foarfecă” din careu, dar mingea trece pe lângă poarta lui Niczuly. Nu foarte departe.

Min. 16: Șansă pentru Sepsi! Matei șutează de la 13 metri, la colțul scurt, dar mingea este deviată în corner de defensiva dinamovistă.

Min. 8: Ocazie mare Dinamo! Abdallah a primit o pasă bună de Cîrjan, în dreapta, și a șutat tare, la colțul lung, însă Niczuly a respins bine.

Min. 3: Cartonaș galben, Dinamo! Abdallah este avertizat.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Sepsi: 33. Niczuly - 25. Oteliță, 13. Ciobotariu, 82. Ninaj. 3. Ștefan - 10. Matei, 21. Alimi, 5. Mino - 7. Varga, 59. Kallaku - 9. Coman.

Rezerve : 1. Moldovan, 31. Gyenge - 55. Bardea, 8. Breij, 20. Drăghiceanu. 14. Hajdin, 4. Kecskes, 77. Neskovic, 27. Popșa, 18. Sieger.

33. Niczuly - 25. Oteliță, 13. Ciobotariu, 82. Ninaj. 3. Ștefan - 10. Matei, 21. Alimi, 5. Mino - 7. Varga, 59. Kallaku - 9. Coman. : 1. Moldovan, 31. Gyenge - 55. Bardea, 8. Breij, 20. Drăghiceanu. 14. Hajdin, 4. Kecskes, 77. Neskovic, 27. Popșa, 18. Sieger. Antrenor: Bernd Storck

Bernd Storck Dinamo: 1. Golubovic - 98. Costin, 4. Boateng, 28. Homawoo, 3. Opruț - 17. Milanov, 8. Gnahore, 10. Cîrjan - 19. Abdallah, 7. Politic - 9. Selmani.

Rezerve : 73. Roșca - 31. Amzăr, 22. Bani, 20. Bordușanu, 24. Caragea, 29. Irimia, 6. Licsandru, 21. Neagu, 5. Pașcalău, 23. Patriche, 27. Sivis.

1. Golubovic - 98. Costin, 4. Boateng, 28. Homawoo, 3. Opruț - 17. Milanov, 8. Gnahore, 10. Cîrjan - 19. Abdallah, 7. Politic - 9. Selmani. : 73. Roșca - 31. Amzăr, 22. Bani, 20. Bordușanu, 24. Caragea, 29. Irimia, 6. Licsandru, 21. Neagu, 5. Pașcalău, 23. Patriche, 27. Sivis. Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe

Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe Arbitru: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca). Asistenți: Avram Valentin (Bucureşti), Corb Ioan Alexandru (Satu Mare). Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari). Asistent VAR: Antonie Andrei (Bucureşti).

Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo București, live de la 22:00

Cele două echipe au impresionat în acest debut de sezon: covăsnenii au câștigat primele două meciuri, cu Poli Iași (1-0) și Gloria Buzău (2-1), iar dinamoviștii au pus mari probleme CFR-ului (2-3, după ce au condus cu 2-0) și au surclasat pe Petrolul (4-1).

Bernd Storck despre Dinamo: „E o echipă diferită, vor face un alt sezon decât cel trecut”

Sepsi a ocupat prima poziție după două etape, dar Bernd Storck (61 de ani) rămâne precaut înaintea meciului cu Dinamo, echipă pe care a lăudat-o.

„Va fi un joc foarte bun, pentru că ambele echipe vor să câştige. De altfel, ambele echipe au început bine sezonul.

Dinamo este o echipă diferită acum. Au schimbat mulți jucători, au schimbat puțin şi stilul. Au jucători ofensivi foarte periculoşi.

Deci, suntem pregătiți, ştim la ce trebuie să ne aşteptăm de la această echipă, ştim cum joacă. Dar şi noi trebuie să continuăm drumul nostru de succes.

Sunt foarte periculoşi, au o echipă bună, au şi jucători noi buni şi vor face cu siguranță un alt sezon decât cel trecut”, a declarat Bernd Storck, în cadrul unei conferințe de presă.

Antrenorul lui Sepsi s-a declarat deranjat de ora de începere a partidei.

„Partida se va juca puțin cam târziu, la ora 22:00, nu e foarte plăcut, dar sperăm că vom avea mulți suporteri care ne vor susține în acest joc şi atunci totul este posibil. Încercăm să luăm şi aceste trei puncte, dăm tot ce avem mai bun, echipa este bine pregătită, echipa este într-o stare bună, atmosfera este fantastică. Bernd Storck, antrenor Sepsi

Zeljko Kopic despre Sepsi: „Are calitate, dar și slăbiciuni”

Zeljko Kopic (46 de ani) a explicat strategia lui Dinamo pentru acest sezon și spune că nu are accidentați pentru meciul cu Sepsi.

„E devreme să vorbim de lupta la play-off cu Sepsi, trebuie să ne concentrăm la meci, ei joacă bine acasă. Au început bine sezonul, noi trebuie să fim la cel mai înalt nivel să luăm puncte.

Atmosfera în echipă e bună după victoria cu Petrolul, trebuie să ne luptăm pentru puncte. Noi vrem să fim o echipă disciplinată, să avem stabilitate, iar jucătorii să facă diferența prin acțiuni individuale în apropierea porții adverse.

Sepsi a câștigat cu 1-0 primul meci, dar a avut o primă repriză dificilă. Apoi a marcat două goluri și a mai avut ocazii, dar a avut și probleme. Am analizat lucrurile astea. Sepsi are calitate, dar și slăbiciuni, vom încerca să profităm de ele.

Am făcut trei reprize bune în acest sezon , am fost mulțumit de prima parte cu CFR Cluj, apoi am avut probleme. Cu Petrolul am fost buni, echipa e în creștere și am meritat cele 3 puncte. Ne concentrăm să ne îmbunătățim și să devenim mai buni.

Toți jucătorii sunt apți, nu avem mari probleme. Petru Neagu și-a revenit, va fi în lot cu Sepsi, el se accidentase în cantonament”, a afirmat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Va fi a doua confruntare dintre Storck și Kopic. Precedenta s-a terminat cu victoria celor de la Sepsi, scor 2-1, toate golurile fiind marcate de jucători care nu mai evoluează pentru aceste echipe („dublă” Marius Ștefănescu, respectiv Goncalo Gregorio).