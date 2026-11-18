Sergiy Stakhovsky, antrenorul Elinei Svitolina, a lansat un atac dur la adresa Mirrei Andreeva, după ce rusoaica a învins-o pe ucraineancă în finala Turneului Campioanelor 2026.

În timpul ceremoniei de premiere, Andreeva a ținut să o laude public pe adversara sa, gest pe care Stakhovsky l-a catalogat drept o manevră calculată.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La finalul partidei nu a existat tradiționala strângere de mână la fileu, o decizie asumată consecvent de jucătoarele din Ucraina față de sportivele din Rusia și Belarus încă din 2022.

Sergiy Stakhovsky, despre laudele Mirrei Andreeva: „Nu e eleganță, e manipulare deliberată!”

După ce și-a susținut discursul de finalistă, Svitolina a părăsit scena. Rămasă la microfon, Andreeva a felicitat-o pe ucraineancă pentru sezonul reușit, a descris-o ca pe o mamă remarcabilă și a numit-o o sursă de inspirație. Svitolina s-a rezumat la a da din cap aprobator.

Mirra Andreeva after beating Elina Svitolina in WTA Finals Championship match “Are you gonna finally get your drivers license so you can take this for a spin?” Mirra: “Yes. This is an amazing motivation for me to get my drivers license as fast as I can. I still wanna try to give it a little spin, a couple of meters. 😂 I’m sure I’m gonna be able to do that or at least honk a little bit. 😂 If not, then I have 5 people on my team. I’ll be a passenger princess forever. That’s also an option for me.” 😭😭😭 “7 teenagers have won the WTA Finals. Only two of them on their debut, Chris Evert and Maria Sharapova…” Mirra : “It feels amazing to be part of this amazing group of people. I’m super privileged to put my name in that group. I’m super thankful to my team for helping me work every day. For pushing me to my limits. For forcing me to do some stuff when I don’t wanna do anything. Trying to tell me ‘Mirra, that’s what you have to do’. Thanks for fighting with me and forcing me to do everything I have to do, and not asking any questions” 😂 Mirra: “I wanted to congratulate Elina and the team for an amazing week. You had an amazing season. I know it’s tough to lose in the final. You have a young daughter. You’re an amazing mom to come back and do this. I wouldn’t know how hard it is to do that. Congratulations for that and to your team as well. I wish you the best of luck for next season.” ❤️ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2026

În timp ce rețelele sociale au lăudat discursul rusoaicei ca fiind o dovadă de fair-play, Svitolina a fost criticată pentru răceală.

Reacția taberei ucrainene a venit prompt prin Sergiy Stakhovsky, fost jucător de tenis care a luptat mai mulți ani pe front în forțele de apărare ale Ucrainei.

Să o feliciți pe Elina, trecând cu vederea faptul că țara ta a invadat Ucraina și a ucis sute de mii de oameni, fără ca tu să fi condamnat vreodată public războiul și după ce ai primit distincții de la Putin, nu este un act de eleganță... Este un act de manipulare deliberată. Sergiy Stakhovsky, antrenor Elina Svitolina

Mesajul lui Stakhovsky a fost însoțit de o postare publicată pe pagina Ukrainian Tennis BTU, care reunește principalele nemulțumiri ale ucrainenilor:

Prin discursul de la festivitate, Andreeva a pus-o pe Svitolina într-o situație imposibilă în fața a milioane de telespectatori: fie accepta curtoazia unui reprezentant al statului agresor, fie risca să fie etichetată drept lipsită de maniere.

Jucătoarele din Ucraina refuză dialogul și salutul pe teren cu adversarele din Rusia tocmai pentru că acestea evită să condamne deschis războiul. Singurele jucătoare ruse cu care ucrainencele păstrează relații sunt cele care au părăsit țara și și-au schimbat cetățenia.

În plus, Andreeva a fost decorată de Vladimir Putin în septembrie 2025 cu Medalia Ordinului „Pentru Merite aduse Patriei”.

Pentru ucraineni, eticheta sportivă nu poate fi separată de bombardamentele zilnice, viețile pierdute și bazele sportive distruse de rachete. Aceștia acuză lumea tenisului că cere cu insistență politețe formală din partea sportivilor ucraineni, dar ignoră complet drama prin care trece țara lor.

FOTO: Mirra Andreeva s-a impus la Turneul Campioanelor 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport