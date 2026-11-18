- România va fi în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, care va avea loc pe 6 decembrie, de la ora 19:00, la Belfast
- CE din 2028 va fi găzduit de Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor
Suntem în urna a 3-a, iar sistemul de calificare a devenit mai greu decât la precedentul turneu final. Nu se mai califică direct primele două clasate.
Doar primul loc din cele 12 grupe și cele mai bune 8 formații de pe locul secund ajung la turneul final. Restul de 4 poziții de loc 2 vor merge la baraj, alături de formațiile care vor veni din Liga Națiunilor.
România a pierdut orice șansă de a accesa barajul din Liga Națiunilor. Deci: dacă nu ne clasăm pe unul dintre primele două locuri în preliminarii, atunci vom fi out din drumul spre Euro 2028.
URNA 1 VALORICĂ
- Spania
- Anglia
- Franța
- Portugalia
- Germania
- Olanda
- Belgia
- Italia
- Norvegia
- Croația
- Danemarca
- Grecia
URNA 2 VALORICĂ
- Țara Galilor
- Serbia
- Turcia
- Cehia
- Elveția
- Suedia
- Austria
- Irlanda de Nord
- Slovenia
- Bosnia
- Ungaria
- Irlanda
URNA 3 VALORICĂ
- Ucraina
- Scoția
- Kosovo
- Polonia
- Israel
- ROMÂNIA
- Georgia
- Macedonia de Nord
- Albania
- Muntenegru
- Islanda
- Slovacia
URNA 4 VALORICĂ
- Estonia
- Belarus
- Insulele Feroe
- Cipru
- Finlanda
- Moldova
- Armenia
- Bulgaria
- Kazahstan
- Luxemburg
- Letonia
- San Marino
URNA 5 VALORICĂ
- Malta
- Azerbaijan
- Lituania
- Andorra
- Gibraltar
- Liechtenstein
Gazdele turneului - Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor - vor fi plasate în grupe separate la tragerea la sorți. Vor fi șase grupe de patru echipe și șase grupe de cinci.
Când vom începe noi preliminariile
Cursa pentru Euro 2028 începe în martie 2027 și se va termina, la nivel de preliminarii, în noiembrie anul viitor. În martie 2028 vor fi barajele.
Pentru că a terminat pe locul 4 grupa de Liga Națiunilor, România va susține în martie 2027 barajul pentru a evita retrogradarea în Liga C.
Astfel, preliminariile EURO 2028 le vom începe în iunie (dacă vom fi în grupă de 5 echipe) sau în septembrie (grupă de 4).