România va fi în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, care va avea loc pe 6 decembrie, de la ora 19:00, la Belfast

CE din 2028 va fi găzduit de Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor

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Suntem în urna a 3-a, iar sistemul de calificare a devenit mai greu decât la precedentul turneu final. Nu se mai califică direct primele două clasate.

Doar primul loc din cele 12 grupe și cele mai bune 8 formații de pe locul secund ajung la turneul final. Restul de 4 poziții de loc 2 vor merge la baraj, alături de formațiile care vor veni din Liga Națiunilor.

România a pierdut orice șansă de a accesa barajul din Liga Națiunilor. Deci: dacă nu ne clasăm pe unul dintre primele două locuri în preliminarii, atunci vom fi out din drumul spre Euro 2028.

URNA 1 VALORICĂ

Spania

Anglia

Franța

Portugalia

Germania

Olanda

Belgia

Italia

Norvegia

Croația

Danemarca

Grecia

URNA 2 VALORICĂ

Țara Galilor

Serbia

Turcia

Cehia

Elveția

Suedia

Austria

Irlanda de Nord

Slovenia

Bosnia

Ungaria

Irlanda

URNA 3 VALORICĂ

Ucraina

Scoția

Kosovo

Polonia

Israel

ROMÂNIA

Georgia

Macedonia de Nord

Albania

Muntenegru

Islanda

Slovacia

URNA 4 VALORICĂ

Estonia

Belarus

Insulele Feroe

Cipru

Finlanda

Moldova

Armenia

Bulgaria

Kazahstan

Luxemburg

Letonia

San Marino

URNA 5 VALORICĂ

Malta

Azerbaijan

Lituania

Andorra

Gibraltar

Liechtenstein

Gazdele turneului - Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor - vor fi plasate în grupe separate la tragerea la sorți. Vor fi șase grupe de patru echipe și șase grupe de cinci.

Când vom începe noi preliminariile

Cursa pentru Euro 2028 începe în martie 2027 și se va termina, la nivel de preliminarii, în noiembrie anul viitor. În martie 2028 vor fi barajele.

Pentru că a terminat pe locul 4 grupa de Liga Națiunilor, România va susține în martie 2027 barajul pentru a evita retrogradarea în Liga C.

Astfel, preliminariile EURO 2028 le vom începe în iunie (dacă vom fi în grupă de 5 echipe) sau în septembrie (grupă de 4).

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