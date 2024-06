Siyabonga Ngezana (26 ani) a fost convocat la naționala Africii de Sud pentru meciurile cu Nigeria (7 iunie) și Zimbabwe (11 iunie), din cadrul calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Fundașul campioanei României revine la naționala de seniori a Africii de Sud după 4 ani.

Campion cu FCSB, Siyabonga Ngezana își va întrerupe vacanța de vară după ce a fost convocat la naționala Africii de Sud pentru preliminariile Mondialului din 2026.

Siyabonga Ngezana, convocat la naționala Africii de Sud

Pentru Ngezana vor fi primele partide jucate pentru naționala antrenată de Hugo Broos în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Ngezana a mai fost convocat la națională și în martie, însă a avut probleme cu actele și a ratat amicalele cu Andorra și Algeria.

Ngezana revine la națională după 4 ani

Ultima dată când Ngezana a jucat pentru naționala Africii de Sud a fost în 2018, la COSAFA Cup. Cu Ngezana titular, selecționata „Bafana Bafana” a învins Botswana cu 3-0 și Namibia cu 4-1.

Fundașul mai are trei meciuri la naționala under 23 și unul la selecționata under 20.

Sud-africanul, om de bază la FCSB

Ngezana a reușit un gol și o pasă decisivă în cele 31 de partide jucate în acest sezon pentru FCSB. Singurul gol marcat de sud-african pentru „roș-albaștri” a fost în Cupă cu FC Bihor, scor 2-0.

1.300.000 euro este cota actuală a fotbalistului transferat de FCSB cu 600.000 euro

Luptă cu Nigeria pentru calificare

Africa de Sud se află în grupa C a preliminariilor pentru Mondialul din 2026, alături de Rwanda, Nigeria, Lesotho, Zimbabwe și Benin.

Doar prima clasată se califică direct la turneul final, iar cele mai bune 4 locuri 2 vor merge la un turneu de calificare care va decide reprezentanta Africii la play-off-ul intercontinental.

După două etape, clasamentul grupei arată astfel: