Sonay Kartal (25 de ani, 53 WTA), a doua jucătoare de tenis a Marii Britanii după Katie Boulter, a vorbit despre mesajele jignitoare și amenințările pe care le primește în mediul online după meciuri.

Sportiva consideră că abuzurile au ajuns să fie privite ca o parte aproape inevitabilă a tenisului, deși speră ca situația să se schimbe.

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„Din păcate, este ceva ce vine la pachet cu acest sport. Nu prea am de ales, trebuie să mă confrunt cu asta. Evident, nu este un lucru bun și, ca jucătoare, indiferent dacă pierzi sau câștigi, ajungi să vezi astfel de lucruri”, a declarat Kartal, conform theguardian.com.

Britanica spune că încearcă să limiteze contactul cu mesajele negative prin intermediul setărilor conturilor de pe rețelele sociale, însă acestea continuă să apară. În opinia sa, este regretabil că jucătorii trebuie să se obișnuiască cu asemenea reacții după fiecare partidă.

„Poți încerca să te îndepărtezi cât mai mult de ele și poți modifica anumite setări ale conturilor de pe rețelele sociale pentru a le ascunde, dar este păcat că trebuie să ne confruntăm cu așa ceva.

Sper ca lucrurile să se schimbe. Cu toții am trecut prin asta și știm cum este să pierzi un meci, apoi să-ți vezi conturile inundate de comentarii deloc plăcute”, a explicat ea.

Sonay Kartal, despre amenințările primite de jucătoarele de tenis

Abuzurile din mediul online reprezintă o problemă tot mai prezentă în tenis, în special pe fondul popularității pariurilor sportive.

Mai multe jucătoare au atras atenția asupra mesajelor agresive primite după înfrângeri. Recent, compatrioata lui Kartal, Jodie Burrage, a făcut publice o parte dintre mesajele și amenințările cu moartea care i-au fost trimise pe Instagram.

Organismele de conducere a tenisului au introdus instrumente pentru monitorizarea abuzurilor și pentru limitarea comentariilor pe care sportivii le pot vedea.

Kartal atrage însă atenția că unele dintre aceste soluții presupun compromisuri în ceea ce privește confidențialitatea:

„Văd aceste comentarii în fiecare zi. Este greu să le eviți. Intri pe o postare, îți deschizi Instagramul și ele sunt acolo.

La început, nu era deloc plăcut să le citesc, dar, din păcate, acum m-am obișnuit. Este încă un lucru cu care trebuie să mă confrunt. Asta este situația”.

Accidentarea care a ținut-o pe Sonay Kartal șase luni departe de teren

Declarațiile au fost făcute la Centrul Național de Tenis din Roehampton, după un sezon dificil pentru sportivă. În martie, Kartal obținuse un rezultat important la Indian Wells, unde a învins-o pe Madison Keys, campioana Australian Open din 2025, și s-a calificat în optimile de finală.

La acel moment, ocupa locul 54 în clasamentul mondial, la numai zece poziții de cea mai bună clasare a carierei, locul 44. Ascensiunea sa a fost însă întreruptă de o fractură de stres la nivelul spatelui, accidentare care a obligat-o să stea departe de competiții timp de șase luni.

Perioada de recuperare a fost una dificilă, în special la început. Kartal a povestit că durerile de spate și cele provocate de afectarea nervilor îi complicau inclusiv activitățile obișnuite.

„A fost pur și simplu foarte neplăcut. Am avut și multe dureri provocate de nervi. Nu i-aș dori nimănui să treacă prin dureri de sciatică. Durerile de spate și cele nervoase nu sunt deloc plăcute.

Ajunsesem să simt dureri destul de mari făcând lucruri normale, cum ar fi să mă spăl pe dinți sau să mă încalț. Pentru o persoană de 25 de ani, nu era ceva cu care îmi doream să mă confrunt. Acesta a fost încă un motiv pentru care a trebuit să las accidentarea să se vindece.

Nu puteam grăbi procesul, pentru că era vorba despre șase luni din cariera mea atunci sau despre riscul de a avea probleme permanente cu spatele după ce voi încheia tenisul”, a explicat britanica.

Revenire spectaculoasă: prima finală WTA 1000 din carieră

După șase luni de pauză, Kartal a revenit în circuit cu rezultate peste așteptări. În loc să aibă nevoie de o perioadă îndelungată pentru a-și regăsi ritmul competițional, britanica a reușit să ajungă în finala turneului WTA 1000 de la Wuhan, în octombrie, la numai a treia competiție disputată după revenire.

Pe parcursul turneului, ea le-a învins consecutiv pe Belinda Bencic, Jasmine Paolini, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko, toate foste jucătoare din top 5 mondial. În finală, a condus-o pe Maja Chwalinska, dar adversara sa a revenit și s-a impus în trei seturi.

Rezultatul de la Wuhan a avut un impact major asupra clasamentului. În săptămâna respectivă, Kartal coborâse până pe locul 170 în lume din cauza absenței îndelungate, însă parcursul din China a propulsat-o până pe poziția a 53-a.

Britanica a ajuns pentru scurt timp și pe primul loc în ierarhia națională, înainte ca Boulter să o depășească din nou.

Obiectivul lui Sonay Kartal pentru sezonul următor

Pentru perioada următoare, Kartal își propune să ajungă cap de serie la turneele de Grand Slam și să continue progresul început după revenirea în circuit.

Jucătoarea spune că nu s-a îndoit că va putea reveni la nivelul de dinaintea accidentării, însă nu știa cât timp îi va lua acest lucru.

„Nu mi-am făcut niciodată griji că nu voi putea reveni la acel nivel. Pur și simplu, nu eram sigură cât timp îmi va lua”, a încheiat Sonay Kartal.

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