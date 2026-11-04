Mesaje șocante A revenit în circuitul WTA după 16 luni, a pierdut și a fost atacată brutal în social media: „Mi-am amintit de ce am plecat”
Jodie Burrage (foto: Instagram)
Tenis

Mesaje șocante A revenit în circuitul WTA după 16 luni, a pierdut și a fost atacată brutal în social media: „Mi-am amintit de ce am plecat”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 16:37
  • Tenisul feminin se confruntă din nou cu un episod grav de hărțuire online. Britanica Jodie Burrage (27 de ani, #474 WTA) a primit amenințări cu moartea și mesaje extrem de violente după primul său meci pe tabloul principal al circuitului WTA, disputat după o pauză de 16 luni.
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Jodie Burrage a revenit pe tabloul principal al unui turneu WTA, însă înfrângerea suferită la Chennai Open a fost urmată de un val de mesaje îngrozitoare pe rețelele sociale.

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Mesajele îngrozitoare care au revoltat lumea tenisului

Burrage a întâlnit-o în primul tur pe reprezentanta gazdelor, Vaishnavi Adkar. Britanica a câștigat primul set cu 6-3, dar adversara sa a revenit și s-a impus în următoarele două, 6-3, 7-5, după un meci de aproape 3 ore.

După meci, Burrage a publicat pe Instagram Story o înregistrare în care a arătat o parte dintre mesajele private primite în urma înfrângerii.

„Ce primire frumoasă la revenirea în circuit! Mi-am amintit de ce am plecat. Când se va face ceva în privința asta?”, a reacționat britanica.

Printre mesajele primite se numără insulte îngrozitoare, atacuri misogine și amenințări extrem de grave.

„Ești o lașă care se lasă învinsă. Serios, ești o rușine pentru acest sport. Astăzi ai fost făcută praf și ești chiar motivul pentru care sportul feminin este o glumă”, i-a scris cineva.

Unii utilizatori i-au cerut să se sinucidă, în timp ce alții au atacat-o pentru înfrângerea suferită și au folosit expresii jignitoare la adresa femeilor din sport.

„Sper să te duci acasă și să te sinucizi, pentru că, sincer, este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Nu vei fi niciodată la nivelul unui bărbat, târfo”, i-a scris altcineva.

Burrage a explicat că astfel de mesaje au devenit o problemă constantă pentru jucătorii profesioniști și că sportivii primesc reacții agresive nu doar după înfrângeri, ci și după anumite puncte sau seturi pierdute.

Britanica și-a exprimat îngrijorarea pentru efectul pe care asemenea experiențe îl pot avea asupra jucătoarelor tinere, aflate la începutul carierei.

Cazul a atras și reacția altor jucătoare. Nemțoaica Eva Lys a distribuit un mesaj de susținere și a etichetat WTA, întrebând public când vor fi luate măsuri concrete împotriva celor care îi hărțuiesc pe sportivi, scrie Sky Sports.

Pariurile sportive, una dintre principalele surse ale abuzurilor online

Potrivit raportului publicat în iulie 2026 de WTA și World Tennis, sistemul Threat Matrix, dezvoltat de Signify Group și bazat pe inteligență artificială și analiza specialiștilor, a monitorizat peste 1,2 milioane de postări și comentarii în 2025.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

  • Peste 12.000 de postări au fost identificate drept abuzive.
  • 3.726 dintre acestea au fost încadrate la categoria abuzurilor grave.
  • 42% dintre abuzurile verificate au fost asociate persoanelor nemulțumite de rezultatele pariurilor sportive.
  • În cazul abuzurilor grave, proporția asociată pariorilor furioși a ajuns la 59%.
  • 35 de conturi, asociate cu 12 persoane, au fost trimise către autorități
  • Rezultatele sunt îngrijorătoare:
  • Peste 12.000 de postări au fost identificate drept abuzive.
  • 3.726 dintre acestea au fost încadrate la categoria abuzurilor grave.
  • 42% dintre abuzurile verificate au fost asociate persoanelor nemulțumite de rezultatele pariurilor sportive.
  • În cazul abuzurilor grave, proporția asociată pariorilor furioși a ajuns la 59%.
  • 35 de conturi, asociate cu 12 persoane, au fost trimise către autoritățile de aplicare a legii.
  • Rezultatele sunt îngrijorătoare:
  • Peste 12.000 de postări au fost identificate drept abuzive.
  • 3.726 dintre acestea au fost încadrate la categoria abuzurilor grave.
  • 42% dintre abuzurile verificate au fost asociate persoanelor nemulțumite de rezultatele pariurilor sportive.
  • În cazul abuzurilor grave, proporția asociată pariorilor furioși a ajuns la 59%.
  • 35 de conturi, asociate cu 12 persoane, au fost trimise către autorități.

Au existat și aspecte pozitive: 66% dintre postările considerate abuzuri grave au fost eliminate, iar 89% dintre conturile responsabile pentru abuzuri grave în 2024 nu au mai reapărut în 2025.

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tenis AMENINTARI Jodie Burrage
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