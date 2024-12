Southampton a pierdut partida cu Tottenham, scor 0-5, în etapa #16 din Premier League.

Radu Drăgușin a fost integralist în meciul de pe St. Mary's Stadium.

Russell Martin, antrenorul gazdelor, a fost demis după partidă.

Echipa lui Radu Drăgușin s-a dezlănțuit în prima repriză de pe St. Mary's Stadium, atunci când a punctat de 5 ori în poarta celor de la Southampton.

Tottenham, 5 goluri în prima repriză împotriva „sfinților”

Fundașul român a fost integralist și a fost notat cu 7.2, potrivit sofascore.ro.

Cei de la spurs-web.com i-au acordat nota 7 lui Drăgușin pentru evoluția cu Southampton: „A a fost sigur, chiar dacă nu i-au fost puse probleme mari”.

În urma acestei victorii, Tottenham a urcat până pe poziția 10, cu 23 de puncte, după 16 etape.

Southampton rămâne lanterna roșie din Premier League, cu doar 5 puncte.

Russell Martin, antrenorul gazdelor, a fost demis după partidă. Înregistrase o singură victorie în acest sezon, 1-0 cu Everton, și 2 egaluri: cu Ipswhich și Brighton, ambele 1-1.

La finalul meciului, Drăgușin a fost protagonistul unui mesaj video postat pe pagina de X a celor de la Tottenham:

„Rezultat mare în seara asta. Le mulțumim foarte mult fanilor care au venit să ne susțină, ne vedem joi, acasă. Come on, you Spurs!”.

Southampton - Tottenham 0-5

Au marcat: Maddison 1, 48+4, Son 12, Kulusevski 14, Sarr 25

Min. 90+3 - Fluier final, 0-5.

Min. 48+4 - Pauză la Southampton

Min. 48+4 - Gol Tottenham, 5-0! Maddison intră în interiorul careului și trimite un șut dintr-un unghi foarte închis

Min. 37 - Radu Drăgușin anticipează bine o pasă printre linii a lui Joe Aribo

Min. 28 - Prima schimbare la Tottenham, iese Udogie și intră Pedro Porro

Min. 25 - Gol Tottenham, 4-0! Pape Matar Sarr marchează din pasa lui Son

Min. 14 - Gol Tottenham, 3-0! Kulusevski își trece și el numele pe tabela de marcaj și majorează avantajul pentru echipa lui Postecoglou.

Min. 12 - Gol Tottenham, 2-0! Son primește o pasă în fața porții și îl învinge pe McCarthy

Min. 1 - Gol Tottenham, 1-0! Spence depășește un fotbalist de la Southampton și îi trimite o pasă filtrantă pentru Maddison, care deschide scorul în această seară

Min. 1 - A început partida

Southampton - Tottenham. Echipele de start

Southampton: McCarthy - Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Manning - Downes, Aribo - Fernandes, Dibling, Sulemana - Armstrong

McCarthy - Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Manning - Downes, Aribo - Fernandes, Dibling, Sulemana - Armstrong Antrenor: Russell Martin

Russell Martin Tottenham: Forster - Spence, Gray, Drăgușin , Udogie - Sarr, Bergvall, Maddison - Kulusevski, Solanke, Son

Forster - Spence, Gray, , Udogie - Sarr, Bergvall, Maddison - Kulusevski, Solanke, Son Antrenor : Ange Postecoglou

: Ange Postecoglou Stadion : St. Mary's (Southampton)

: St. Mary's (Southampton) Arbitru: Darren England

Southampton, „lanterna roșie” din Premier League

Southampton a ajuns la o serie de 5 meciuri fără victorie și se află la 9 puncte de locul 17, ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare.

De cealaltă parte, nici Tottenham nu o duce mai bine, după ce în ultimele 8 meciuri a reușit să câștige doar un singur meci, în Premier League, cu Manchester City, scor 4-0.

Echipa românului se află pe locul 12, cu 20 de puncte, după primele 15 etape.

Radu Drăgușin: „Sunt încă la început, am multe de învățat”

În ultimele meciuri, Drăgușin a avut prestații bune și va continua să fie titular, după ce Van de Ven și Romero s-au accidentat din nou. Însă, până acum, fundașul român a avut și momente mai grele, precum cele din Europa.

În meciul cu Qarabag, Drăgușin a văzut cartonașul roșu în minutul 8, iar apoi a avut o prestație modestă și cu Galatasaray, cu erori la două goluri ale adversarilor.

„Este prima dată când joc în mod regulat într-o competiție europeană, așa că nu știam la ce să mă aștept, dar cu fiecare meci cresc ca experiență. Sunt încă la începutul carierei, am multe de învățat.

Simt că am intrat în ritm, mai ales după ultima perioadă, în care am făcut câteva meciuri bune. Mă simt bine, nu mă simt obosit”, a mai spus Drăgușin.