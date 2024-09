Au început primele lucrări de demolare la stadionul Dinamo: tribuna 0 și masa presei au fost rase

GOLAZO.ro a vizitat vechiul stadion Dinamo în timp ce echipa Clubului Sportiv, antrenată de Florin Bratu, se pregătea acolo

Imaginile sunt dezolante: un stadion care pare că tocmai ce a servit drept câmp de luptă.

Așteptarea pentru fanii lui Dinamo se apropie de final. După zeci de proiecte fluturate pe la nas, conflicte și ambiții care n-au lăsat clubul să beneficieze de un stadion nou, așa cum s-a întâmplat în cazurile Ghencea și Giulești, lucrurile încep să se miște, la propriu, și pentru „câini”.

Ionuț Popa, președintele lui CS Dinamo, anunța în luna iunie că pe bătrânul stadion din „Ștefan cel Mare” s-a disputat ultimul meci și că urmează să înceapă o mini-demolare a unor părți:

„Deja am dispus colegilor să dezmembreze anumite elemente. Am avut o discuție cu domnul Badea prin care l-am rugat să își demonteze tribuna oficială, am avut un răspuns pozitiv”.

Stadionul Dinamo, fără tribuna zero și masa presei

GOLAZO.ro a vizitat azi arena alb-roșie, chiar în timp ce echipa de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo, antrenată de Florin Bratu, se antrena acolo. Pe un gazon denivelat, mai ales în dreptul porților. Iar spusele președintele clubului s-au adeverit.

Peisajul s-a schimbat puțin: a dispărut complet tribuna 0, cea acoperită și cu bănci, acolo unde, cândva, a fost și masa presei. Dar și dincolo, unde în ultimii ani era zona jurnaliștilor, a fost radiat tot: nu mai există decât un morman de deșeuri.

Asta e nou! În rest, același context sumbru, al unui stadion nefuncțional, părăsit. Scaune rupte sau lipsă, zidurile încep să cadă în tot mai multe locuri, treptele sunt roase de timp și vreme, plus multe pet-uri și gunoaie peste tot. Doar hulita pistă de atletism, și ea în degradare, e încă o bucurie pentru pasionații de mișcare.

A început licitația

CNI a lansat la începutul lunii august licitația pentru proiectarea și executarea lucrărilor de demolare a vechiului stadion.

Conform termenelor stabilite de CNI, depunerea ofertelor se va încheia la 16 septembrie, continuă cu analiza ofertelor depuse, după care se va a decizia de atribuire.

La toți acești pași se adaugă termenul de 10 zile în care se pot depune contestații, abia apoi se va semna contractul.

După acest pas, e nevoie de aprobarea Guvernului și emiterea ordinului pentru începerea lucrărilor.

E o bază sportivă mai mult, cu stadion, are opt săli, heliport, hotel, restaurant, spații comerciale, zone de birouri. Este un complex, mai mult, decât un stadion. Ceva super modern. Ionuț Popa, președinte CS Dinamo

Detalii despre noul stadion:

durata de proiectare și execuție - în jur de 35 de luni

documentația tehnică și autorizații de construcție + obșinere avize - 7 luni

execuția lucrării: 25 de luni

recepția: 3 luni

valoarea lucrărilor: 587.700.622 de lei (118 milioane de euro) fără TVA, fonduri alocate de Guvernul României

Ce va cuprinde noul stadion Dinamo: