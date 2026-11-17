- STB, aflată în insolvență, a ajuns să vorbească despre concedieri, eliminarea sporurilor și renunțarea la transportul public de noapte.
- Patrick Borcea (29 de ani), fiul lui Cristi Borcea, fost acționar de la Dinamo, este unul dintre administratorii unei firme care a încasat sume importante de la STB deși avea doar doi angajați!
Administratorul judiciar a dezvăluit că, în primele 10 luni ale acestui an, STB a avut venituri de 1,2 miliarde de lei și o pierdere de 765 de milioane de lei. Tot el a identificat 10 cauze ale insolvenței, printre care achizițiile supradimensionate cantitativ și la suprapreț.
Firma administrată de Patrick Borcea, implicată în scandalul STB
Site-ul romaniacurata.ro scrie că, în februarie 2024, STB a plătit 184.896 de lei fără TVA firmei Pro Comunal Tehnick pentru închirierea unor dispozitive de parfumare a 36 de tramvaie, timp de un an. Ar fi fost vorba de parfumuri din uleiuri esențiale naturale, prezentate drept produse premium.
În aprilie 2025, a obținut din nou aceeași sumă, pentru încă un an de contract. Cu 6 luni înainte, semnase pentru 59.400 de lei ca să închirieze două echipamente de informare internă, cu ecrane LCD de 55 de inchi, destinate spațiilor de birouri.
În total, firma a încasat 429.192 de lei fără TVA pentru parfumarea tramvaielor și închirierea celor două echipamente.
Potrivit aceleiași surse, Patrick Borcea este unul dintre administratorii firmei, care a beneficiat de 3 contracte cu STB, deși avea doar 2 angajați!
Borcea jr., partener cu Dan Șucu într-o firmă de transport aerian
Patrick Borcea este implicat și în piața imobiliară, dar și în transportul aerian, unde este partener cu Dan Șucu, patronul Rapidului.
Cei doi dețin câte 20% din capitalul societății YR-WHO, înființată în 2023, care are ca activitate principală transportul aerian de pasageri. Ar deține un avion HondaJet HA-420, fabricat în 2017.
Aeronava poate transporta până la 8 pasageri și poate zbura până la 2.600 km. Prețul ajunge și la 6 milioane de dolari, însă la mâna a doua poate fi cumpărat cu 2,5-3 milioane de dolari.
La YR-WHO, administrator este Robert Vișoiu, fost pilot în Formula 2! Tatăl său, Robert Vișoiu, administrează societatea My Jet, o companie din Pitești, care gestionează aeronava deținută de Șucu și Borcea jr.