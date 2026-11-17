STB, aflată în insolvență, a ajuns să vorbească despre concedieri, eliminarea sporurilor și renunțarea la transportul public de noapte.

Patrick Borcea (29 de ani), fiul lui Cristi Borcea, fost acționar de la Dinamo, este unul dintre administratorii unei firme care a încasat sume importante de la STB deși avea doar doi angajați!

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Administratorul judiciar a dezvăluit că, în primele 10 luni ale acestui an, STB a avut venituri de 1,2 miliarde de lei și o pierdere de 765 de milioane de lei. Tot el a identificat 10 cauze ale insolvenței, printre care achizițiile supradimensionate cantitativ și la suprapreț.

Firma administrată de Patrick Borcea, implicată în scandalul STB

Site-ul romaniacurata.ro scrie că, în februarie 2024, STB a plătit 184.896 de lei fără TVA firmei Pro Comunal Tehnick pentru închirierea unor dispozitive de parfumare a 36 de tramvaie, timp de un an. Ar fi fost vorba de parfumuri din uleiuri esențiale naturale, prezentate drept produse premium.

În aprilie 2025, a obținut din nou aceeași sumă, pentru încă un an de contract. Cu 6 luni înainte, semnase pentru 59.400 de lei ca să închirieze două echipamente de informare internă, cu ecrane LCD de 55 de inchi, destinate spațiilor de birouri.

În total, firma a încasat 429.192 de lei fără TVA pentru parfumarea tramvaielor și închirierea celor două echipamente.

Potrivit aceleiași surse, Patrick Borcea este unul dintre administratorii firmei, care a beneficiat de 3 contracte cu STB, deși avea doar 2 angajați!

Borcea jr., partener cu Dan Șucu într-o firmă de transport aerian

Patrick Borcea este implicat și în piața imobiliară, dar și în transportul aerian, unde este partener cu Dan Șucu, patronul Rapidului.

Cei doi dețin câte 20% din capitalul societății YR-WHO, înființată în 2023, care are ca activitate principală transportul aerian de pasageri. Ar deține un avion HondaJet HA-420, fabricat în 2017.

Aeronava poate transporta până la 8 pasageri și poate zbura până la 2.600 km. Prețul ajunge și la 6 milioane de dolari, însă la mâna a doua poate fi cumpărat cu 2,5-3 milioane de dolari.

La YR-WHO, administrator este Robert Vișoiu, fost pilot în Formula 2! Tatăl său, Robert Vișoiu, administrează societatea My Jet, o companie din Pitești, care gestionează aeronava deținută de Șucu și Borcea jr.

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