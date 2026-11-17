Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani) au fost prezentați oficial la FCSB, în cadrul unei conferințe de presă organizate la baza de pregătire a clubului.

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Cei doi foști fotbaliști revin la FCSB la câteva zile după demisia lui Mihai Stoica, în urma schimbărilor decise de Gigi Becali în conducerea clubului.

Raul Rusescu și Lukasz Szukala, prezentați oficial la FCSB

Laurențiu Reghecampf, antrenor : Nu cred că aveți mare nevoie de o introducere. Cunoașteți foarte bine personajele de lângă mine. Pentru amândoi începe o perioadă nouă din viața lor.

Sunt Raul Rusescu și Lukasz Szukala, jucători importanți care au adus foarte multe momente de bucurie în sânul echipei noastre, care au adus foarte multe momente de bucurie în sânul echipei. Mă bucur că, în momentul de față, vin în rândul nostru, vin în poziții de conducere.

Raul se va ocupa de academie, iar Lukasz va fi director sportiv. Vor lucra aproape de mine, vom încerca să trecem peste această perioadă dificilă. Vor avea toată susținerea noastră.

: Nu cred că aveți mare nevoie de o introducere. Cunoașteți foarte bine personajele de lângă mine. Pentru amândoi începe o perioadă nouă din viața lor. Sunt Raul Rusescu și Lukasz Szukala, jucători importanți care au adus foarte multe momente de bucurie în sânul echipei noastre, care au adus foarte multe momente de bucurie în sânul echipei. Mă bucur că, în momentul de față, vin în rândul nostru, vin în poziții de conducere. Raul se va ocupa de academie, iar Lukasz va fi director sportiv. Vor lucra aproape de mine, vom încerca să trecem peste această perioadă dificilă. Vor avea toată susținerea noastră. Raul Rusescu : Cred că există un cuvânt pe care l-a rostit Laurențiu Reghecampf: «împreună». Asta este ideea de bază a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Fiecare, pe palierul lui, va trebui să readucă standardele, comportamentul și tot ce înseamnă acest club. Suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă. Eu sunt încrezător, pasionat. Abia aștept să continuăm ceea ce am început azi-dimineață.

: Cred că există un cuvânt pe care l-a rostit Laurențiu Reghecampf: «împreună». Asta este ideea de bază a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Fiecare, pe palierul lui, va trebui să readucă standardele, comportamentul și tot ce înseamnă acest club. Suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă. Eu sunt încrezător, pasionat. Abia aștept să continuăm ceea ce am început azi-dimineață. Lukasz Szukala: Mă bucur să fiu aici. Am plecat în 2015 și e o onoare să revin. Drumul meu cu Reghe a început în 2010, din funcțiile de antrenor și jucător, acum suntem în funcțiile de antrenor și ajutor. Suntem o echipă. Mă bucur că e și Raul cu noi. Vom lucra împreună, vom merge înainte, ca să fie o perioadă bună și de succes.

Rusescu : Cunoaștem clubul, cunoaștem oamenii. Sunt mulți oameni care erau aici și ultima dată când eram jucător, doar că, în momentul de față, lucrurile sunt diferite. De când ne-am lăsat, am învățat, am studiat, am călătorit să vedem ce se întâmplă în Europa.

Îmi doresc ca academia să devină una dintre cele mai bune din țară, să implementez ceea ce am învățat și cred că voi reuși. Responsabilitatea mea în momentul de față este foarte mare, pentru că viitorul unor copii stă în mâinile mele.

Sunt împotriva implementării regulii U21. Consider că se poate găsi o alternativă, pentru că nu este benefică tuturor jucătorilor. Nu toți jucătorii U21 sunt pregătiți să joace în Liga 1. Datoria mea ca șef de academie este să îi ofer antrenorului de la prima echipă cât mai multe variante de la academie.

: Cunoaștem clubul, cunoaștem oamenii. Sunt mulți oameni care erau aici și ultima dată când eram jucător, doar că, în momentul de față, lucrurile sunt diferite. De când ne-am lăsat, am învățat, am studiat, am călătorit să vedem ce se întâmplă în Europa. Îmi doresc ca academia să devină una dintre cele mai bune din țară, să implementez ceea ce am învățat și cred că voi reuși. Responsabilitatea mea în momentul de față este foarte mare, pentru că viitorul unor copii stă în mâinile mele. Sunt împotriva implementării regulii U21. Consider că se poate găsi o alternativă, pentru că nu este benefică tuturor jucătorilor. Nu toți jucătorii U21 sunt pregătiți să joace în Liga 1. Datoria mea ca șef de academie este să îi ofer antrenorului de la prima echipă cât mai multe variante de la academie. Rusescu, despre presiunea de la FCSB : Sunt riscuri pe care ni le-am asumat. Suntem pregătiți pentru ce urmează. Știm clubul, știm oamenii. Este un risc pe care îl aveam oriunde altundeva. Indiferent că eram aici sau la alt club, presiunea există tot timpul. Aici e mai mare ca oricând.

: Sunt riscuri pe care ni le-am asumat. Suntem pregătiți pentru ce urmează. Știm clubul, știm oamenii. Este un risc pe care îl aveam oriunde altundeva. Indiferent că eram aici sau la alt club, presiunea există tot timpul. Aici e mai mare ca oricând. Szukala : Ne-am educat, am vizitat foarte multe cluburi. Să fii aici mi se pare și o șansă, cunosc foarte multă lume. E plăcut. E un avantaj. Știm situația cu domnul Becali, am purtat discuții, am stabilit niște lucruri. Suntem aici să ajutăm, să muncim, să găsim același drum.

: Ne-am educat, am vizitat foarte multe cluburi. Să fii aici mi se pare și o șansă, cunosc foarte multă lume. E plăcut. E un avantaj. Știm situația cu domnul Becali, am purtat discuții, am stabilit niște lucruri. Suntem aici să ajutăm, să muncim, să găsim același drum. Rusescu, despre Reghecampf : Ne ajută foarte mult. Este o persoană care ne cunoaște, care știe ce am făcut și am învățat în ultimii ani și este de foarte mare ajutor să fie lângă noi și să avem șansa să vedem lucrurile în același fel.

: Ne ajută foarte mult. Este o persoană care ne cunoaște, care știe ce am făcut și am învățat în ultimii ani și este de foarte mare ajutor să fie lângă noi și să avem șansa să vedem lucrurile în același fel. Szukala, despre Reghecampf : Era foarte important, avem o relație specială. În inima mea sunt două țări, cred că eram singurul polonez care era fericit sâmbătă. Drumul nostru a început în 2010, cum spuneam. Eu nu am povestit niciodată, l-am refuzat de două ori, dar a insistat să vin la Gloria Bistrița.

: Era foarte important, avem o relație specială. În inima mea sunt două țări, cred că eram singurul polonez care era fericit sâmbătă. Drumul nostru a început în 2010, cum spuneam. Eu nu am povestit niciodată, l-am refuzat de două ori, dar a insistat să vin la Gloria Bistrița. Szukala : Noi o să lucrăm ca o echipă. Îmi place să vorbesc cu mai multe departamente, să găsim un drum. Vom analiza jucătorii pe care îi primim, vom face un profil al jucătorilor de care avem nevoie. Vom propune jucătorii antrenorului, iar el va lua decizia mai departe.

: Noi o să lucrăm ca o echipă. Îmi place să vorbesc cu mai multe departamente, să găsim un drum. Vom analiza jucătorii pe care îi primim, vom face un profil al jucătorilor de care avem nevoie. Vom propune jucătorii antrenorului, iar el va lua decizia mai departe. Reghecampf : Haideți să luăm pas cu pas. Vreau să spunem din capul locului că toți cei care suntem aici nu încercăm altceva decât să ne facem meseria cât mai bine. Eu nu am altceva de făcut decât să îmi conduc echipa cât mai bine. Rezultatele vorbesc pentru cartea de vizită a unui antrenor. Bineînțeles, și eu am nevoie de ajutor, de oameni care să susțină ceea ce fac eu, să mă ajute.

De aceea am hotărât ca Raul și Lukasz să vină lângă noi. Ei au contact direct cu patronul echipei. Eu îmi doresc ca toți membrii staffului să aibă opinii, să discute, să își asume responsabilitatea pentru ceea ce fac. Toți cei din staff avem aceeași responsabilitate. Ne bucurăm când câștigăm, vom fi triști când vom pierde și cu toții vom fi fericiți în momentele bune.

Direcțiile sunt foarte clare, există un patron al echipei care are anumite lucruri de care trebuie să ținem cont. Să fie clar acest lucru, pentru că altfel vom avea numai discuții contradictorii care nu își au rostul.

: Haideți să luăm pas cu pas. Vreau să spunem din capul locului că toți cei care suntem aici nu încercăm altceva decât să ne facem meseria cât mai bine. Eu nu am altceva de făcut decât să îmi conduc echipa cât mai bine. Rezultatele vorbesc pentru cartea de vizită a unui antrenor. Bineînțeles, și eu am nevoie de ajutor, de oameni care să susțină ceea ce fac eu, să mă ajute. De aceea am hotărât ca Raul și Lukasz să vină lângă noi. Ei au contact direct cu patronul echipei. Eu îmi doresc ca toți membrii staffului să aibă opinii, să discute, să își asume responsabilitatea pentru ceea ce fac. Toți cei din staff avem aceeași responsabilitate. Ne bucurăm când câștigăm, vom fi triști când vom pierde și cu toții vom fi fericiți în momentele bune. Direcțiile sunt foarte clare, există un patron al echipei care are anumite lucruri de care trebuie să ținem cont. Să fie clar acest lucru, pentru că altfel vom avea numai discuții contradictorii care nu își au rostul. Reghecampf : De ce vi se pare anormal ca un patron de echipă să spună că are el ultimul cuvânt? El va fi omul care va plăti, e normal să aibă ultimul cuvânt. Și așa va fi întotdeauna. Noi avem datoria să analizăm anumiți jucători care ni se transmit din partea tuturor managerilor. Toți sunt liberi să trimită jucători, că îmi trimit mie, lui Lukasz, lui Rusescu, patronului, lui Luțu. Fiecare om are dreptul să aibă un om de încredere al său. E un ciclu normal, care trebuie acceptat. Cât timp pe un jucător se va plăti o sumă de transfer, este normal ca ultimul cuvânt să îl aibă patronul.

Eu doar pot să îmi spun părerea din punct de vedere tehnico-tactic și ce ține de mine, dar nu pot să-l oblig pe patronul echipei să dea 5 milioane pe un jucător. Noi, nu eu, încercăm să ne spunem părerea tehnico-tactică pentru un jucător.

Sunt foarte multe criterii pe care le analizăm, precum naționalitatea jucătorilor. Avem foarte mulți jucători de altă naționalitate, încercăm, pe cât de mult putem, să reducem lucrul ăsta. Să aducem jucători care au aceeași mentalitate. Analizăm, încercăm să rezolvăm, în funcție și de ceea ce putem găsi, pentru că iarna nu este așa ușor să aduci jucători de valoare. Încercăm să ne pregătim pentru perioada de vară, să trecem peste perioada asta. Cu siguranță va fi mult mai bine pus la punct acel sistem, unde vom avea timp de cinci-șase luni de zile să pregătim, să analizăm, să propunem jucători patronului, iar el să poată decide dacă îi aduce sau nu.

: De ce vi se pare anormal ca un patron de echipă să spună că are el ultimul cuvânt? El va fi omul care va plăti, e normal să aibă ultimul cuvânt. Și așa va fi întotdeauna. Noi avem datoria să analizăm anumiți jucători care ni se transmit din partea tuturor managerilor. Toți sunt liberi să trimită jucători, că îmi trimit mie, lui Lukasz, lui Rusescu, patronului, lui Luțu. Fiecare om are dreptul să aibă un om de încredere al său. E un ciclu normal, care trebuie acceptat. Cât timp pe un jucător se va plăti o sumă de transfer, este normal ca ultimul cuvânt să îl aibă patronul. Eu doar pot să îmi spun părerea din punct de vedere tehnico-tactic și ce ține de mine, dar nu pot să-l oblig pe patronul echipei să dea 5 milioane pe un jucător. Noi, nu eu, încercăm să ne spunem părerea tehnico-tactică pentru un jucător. Sunt foarte multe criterii pe care le analizăm, precum naționalitatea jucătorilor. Avem foarte mulți jucători de altă naționalitate, încercăm, pe cât de mult putem, să reducem lucrul ăsta. Să aducem jucători care au aceeași mentalitate. Analizăm, încercăm să rezolvăm, în funcție și de ceea ce putem găsi, pentru că iarna nu este așa ușor să aduci jucători de valoare. Încercăm să ne pregătim pentru perioada de vară, să trecem peste perioada asta. Cu siguranță va fi mult mai bine pus la punct acel sistem, unde vom avea timp de cinci-șase luni de zile să pregătim, să analizăm, să propunem jucători patronului, iar el să poată decide dacă îi aduce sau nu. Rusescu, despre prioritățile sale la FCSB: E prima mea zi. Așa cum am zis mai devreme, obiectivul meu e să fie cea mai bună academie din țară. Obiectivul meu principal este ca, în cel mai scurt timp posibil, antrenorul primei echipe să aibă la dispoziție jucători din academie. Asta înseamnă foarte mult pentru un club de nivelul ăsta. E important să punem jucătorii pe primul loc în academie.

E prima mea zi. Așa cum am zis mai devreme, obiectivul meu e să fie cea mai bună academie din țară. Obiectivul meu principal este ca, în cel mai scurt timp posibil, antrenorul primei echipe să aibă la dispoziție jucători din academie. Asta înseamnă foarte mult pentru un club de nivelul ăsta. E important să punem jucătorii pe primul loc în academie. Szukala : În ultimii 3 ani am vizitat aproape 30 de cluburi, nu numai la meci, am stat câteva zile. Sunt niște cluburi în Germania care lucrează bine. Modelul lui Hoffenheim este fantastic, și pe partea de căutare de jucători. La fel și Saint-Gilloise, care are un sistem extrem de bun. Sunt multe sisteme noi, trebuie să găsim drumul nostru.

Am făcut o analiză cu Reghecampf și cu Raul. E un club unde e presiune, sunt obișnuit ca jucător. Trebuie să fim pozitivi. Când am venit la FCSB atunci, nu era o perioadă bună și au trecut doi ani și jumătate fantastici, cu Europa League, Champions League, titluri. Trebuie să avem o structură, un plan. Importante sunt și rezultatele. Avem un plan, prima perioadă de transferuri vine acum, dar ne gândim și mai departe. Și clubul trebuie să scoată niște talente și să le vândă pe sume bune. Am analize unde se vede că până la Under 16-Under 17 sunt foarte talentați, trebuie să analizăm.

: În ultimii 3 ani am vizitat aproape 30 de cluburi, nu numai la meci, am stat câteva zile. Sunt niște cluburi în Germania care lucrează bine. Modelul lui Hoffenheim este fantastic, și pe partea de căutare de jucători. La fel și Saint-Gilloise, care are un sistem extrem de bun. Sunt multe sisteme noi, trebuie să găsim drumul nostru. Am făcut o analiză cu Reghecampf și cu Raul. E un club unde e presiune, sunt obișnuit ca jucător. Trebuie să fim pozitivi. Când am venit la FCSB atunci, nu era o perioadă bună și au trecut doi ani și jumătate fantastici, cu Europa League, Champions League, titluri. Trebuie să avem o structură, un plan. Importante sunt și rezultatele. Avem un plan, prima perioadă de transferuri vine acum, dar ne gândim și mai departe. Și clubul trebuie să scoată niște talente și să le vândă pe sume bune. Am analize unde se vede că până la Under 16-Under 17 sunt foarte talentați, trebuie să analizăm. Rusescu, despre Campionatul Mondial U17, la care participă și România: Acest Campionat Mondial este o oportunitate pentru fotbalul românesc să aibă parte de un reper la categoria asta de vârstă, să putem să ne raportăm la ceva. Să știm unde suntem și unde vrem să ajungem.

Rusescu, despre cum îi va convinge pe tinerii jucători să rămână la FCSB: Asta trebuie să fie obiectivul academiei, de asta este foarte important ca antrenorul echipei mari să fie lângă academie, lucrăm împreună. De mâine voi avea foarte multe ședințe cu părinții de la fiecare grupă, cu antrenorii, o evaluare și un plan.

Obiectivul este să nu plece niciun jucător din academie, să încercăm să îi dezvoltăm și să îi aducem la un nivel mai aproape de a putea face performanță. N-am niciun dubiu că se vor întâmpla lucruri care nu vor fi pe placul meu. Asta nu înseamnă că drumul nostru se va opri la un singur jucător. Vorbim de niște copii care poate, la un moment dat, sunt influențați. Nu ținem pe nimeni cu forța. Obiectivul meu este să readuc standardul la acest club. Standardul înseamnă comportament, educație, muncă.

Asta trebuie să fie obiectivul academiei, de asta este foarte important ca antrenorul echipei mari să fie lângă academie, lucrăm împreună. De mâine voi avea foarte multe ședințe cu părinții de la fiecare grupă, cu antrenorii, o evaluare și un plan. Obiectivul este să nu plece niciun jucător din academie, să încercăm să îi dezvoltăm și să îi aducem la un nivel mai aproape de a putea face performanță. N-am niciun dubiu că se vor întâmpla lucruri care nu vor fi pe placul meu. Asta nu înseamnă că drumul nostru se va opri la un singur jucător. Vorbim de niște copii care poate, la un moment dat, sunt influențați. Nu ținem pe nimeni cu forța. Obiectivul meu este să readuc standardul la acest club. Standardul înseamnă comportament, educație, muncă. Reghecampf, despre prețurile cerute de cluburile din Liga 1 pentru transferurile la FCSB : Orice jucător care se ridică la nivelul dorit de echipa noastră este bun pentru noi. Bineînțeles, având în vedere condițiile financiare și cum poate fi adus. Nu cred că a fost cazul vreodată ca vreun jucător român care a fost bun în momentul respectiv să nu fie adus la FCSB pe sume foarte mari. Patronul echipei noastre chiar a investit foarte mulți bani în fotbalul din România, dar, într-adevăr, de foarte multe ori, prețurile pentru noi sunt mult mai mari decât pentru altă echipă. Pe de o parte, este normal, pentru că este echipa cu cea mai mare expunere, cea mai importantă, care a vândut cel mai bine. Cred că toate echipele care au un jucător de valoare și pentru care va exista interes din partea noastră vor încerca să câștige cât mai mult.

: Orice jucător care se ridică la nivelul dorit de echipa noastră este bun pentru noi. Bineînțeles, având în vedere condițiile financiare și cum poate fi adus. Nu cred că a fost cazul vreodată ca vreun jucător român care a fost bun în momentul respectiv să nu fie adus la FCSB pe sume foarte mari. Patronul echipei noastre chiar a investit foarte mulți bani în fotbalul din România, dar, într-adevăr, de foarte multe ori, prețurile pentru noi sunt mult mai mari decât pentru altă echipă. Pe de o parte, este normal, pentru că este echipa cu cea mai mare expunere, cea mai importantă, care a vândut cel mai bine. Cred că toate echipele care au un jucător de valoare și pentru care va exista interes din partea noastră vor încerca să câștige cât mai mult. Szukala : Nu trebuie să ne gândim la ideea lui Hoffenheim. Trebuie să ne gândim la clubul nostru și unde suntem. E un club complet diferit, cu o structură complet diferită. Lucrez foarte mult cu datele de bază, cu psihologie. Eu nu sunt fanul copiatului, trebuie să găsești drumul tău. În orice țară poți să pui aceeași strategie, în niște țări merge bine, în altele nu merge. În Germania e un pic altfel decât în România, atunci trebuie să te adaptezi la ce ai și cum este. Atunci noi trebuie să avem ideea noastră, filosofia și acolo trebuie să mergem.

: Nu trebuie să ne gândim la ideea lui Hoffenheim. Trebuie să ne gândim la clubul nostru și unde suntem. E un club complet diferit, cu o structură complet diferită. Lucrez foarte mult cu datele de bază, cu psihologie. Eu nu sunt fanul copiatului, trebuie să găsești drumul tău. În orice țară poți să pui aceeași strategie, în niște țări merge bine, în altele nu merge. În Germania e un pic altfel decât în România, atunci trebuie să te adaptezi la ce ai și cum este. Atunci noi trebuie să avem ideea noastră, filosofia și acolo trebuie să mergem. Reghecampf: Am o urgență foarte mare să îl refac pe Drăguș, să îl refac pe Cisotti, să îl refac pe Garita. Eu nu mă gândesc decât la meciul de duminică. Acela este important. Ne facem și planuri pentru viitor, dar pentru mine cele mai importante sunt meciul de duminică și meciurile pe care noi le mai avem de jucat. Pentru celelalte lucruri avem oameni care se ocupă. Ajut, facem orice, dar multe planuri se pot duce de râpă dacă rezultatele nu vin. Trebuie să ne descurcăm, să câștigăm meciurile pe care le mai avem.

Dacă eu nu sunt pozitiv, atunci ce așteptări credeți că puteți să aveți? Normal că suntem pozitivi. Sunt foarte multe lucruri care ne lipsesc. Eu nu pot să garantez nimic, pentru că nu sunt Dumnezeu, dar sunt semne pozitive pentru Denis Drăguș, îl vom avea. Sperăm ca jucătorii plecați la echipele naționale să vină sănătoși. Risto Radunovic a venit astăzi, este în regulă. Jucătorii care sunt încă plecați la echipele naționale să vină sănătoși. Risto a venit astăzi, este în regulă. Sperăm ca cei doi de la echipa de tineret să vină și ei, să vină sănătoși. Avem destule probleme și încercăm să ne descurcăm.

Aveți lângă mine cei doi băieți care reprezintă viitorul. Vor lucra foarte mult pentru ce înseamnă viitorul. Mă aveți pe mine, care sunt undeva la mijloc, încerc să ajut să se facă această tranziție și lucrurile să meargă pe un drum bun. Pe lângă noi, mai sunt și foarte mulți alți oameni care încearcă să ne ajute.

Gigi Becali a anunțat luni revenirea celor doi la FCSB și a precizat că ambii vor fi implicați în strategia de transferuri a clubului.

„I-am angajat. Astăzi, dacă mergeți la bază, sunt acolo Szukala și cu Rusescu. Au început treaba. Sunt pe toate pozițiile! Le-am zis că discutăm peste două săptămâni ce poziții vor ocupa.

Acum, ei să se uite la jucători. Reghe mi-a zis că s-a întâlnit cu Szukala. Că a terminat școala de nu știu ce la FIFA, că știe 5 limbi străine. Rusescu a terminat și el”, a declarat Becali.

Lukasz Szukala ar urma să ocupe funcția de director sportiv, rămasă vacantă după îndepărtarea lui Florin Cernat, în timp ce Raul Rusescu ar urma să coordoneze academia roș-albaștrilor.

Raul Rusescu și Lukasz Szukala, din nou la FCSB

Raul Rusescu a obținut recent diploma de director sportiv la cursurile organizate de FRF.

De asemenea, Szukala a absolvit programul UEFA Master for International Players, un curs de management sportiv de doi ani la care a participat alături de un alt fost coleg, Florin Gardoș.

Cei doi au fost coechipieri la FCSB în două perioade distincte: între 2012 și 2013, respectiv între septembrie 2014 și ianuarie 2015.

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