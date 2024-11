Șumudică, mână de fier Antrenorul a țipat la jucători înaintea meciului cu Hermannstadt: „Antrenamente penibile. Vă place ceea ce faceți?!”

Marius Șumudică a dezvăluit că jucătorii Rapidului nu s-au antrenat așa cum și-a dorit în săptămâna meciului cu Hermannstadt

Antrenorul Rapidului a țipat la fotbaliștii săi chiar și la momentele de încălzire de dinaintea partidei

Șumudică face pe durul: „Vă place cum vă antrenați?”

FC Rapid a ajuns după victoria cu Hermannstadt (1-0) la al cincilea meci fără gol primit. Marius Șumudică a declarat că a fost total nemulțumit de modul în care fotbaliștii săi s-au pregătit pentru partida din Giulești.

„Au fost niște antrenamente penibile înainte de meci, nu mi-a plăcut cum s-au antrenat. Chiar am oprit un antrenament în zilele dinaintea meciului, vrând să-i trimit la cabine.

Le-am zis «Vă place ceea ce faceți, cum vă antrenați și cum ați venit?!». Am vrut să opresc antrenamentul, dar m-am abținut.

Eu am atras atenția cu Hermannstadt încă de la încălzire, ei mâncau pământul, noi eram așa, «la dolce vita», letargici. Am avut o răbufnire înainte de joc, am ridicat tonul și le-am zis dacă vom continua așa nu vom câștiga cu siguranță, pentru că suntem la fel ca în ultimele 2-3 zile.

M-am uitat la Christensen, când voia să transmită mingea mai făcea o preluare, pierdea un timp. Asta vine de la cap, nu te mai ascultă picioarele dacă nu ești lucid și nu joci simplu. Asta chiar dacă au alergat, Christensen avea 6.300m parcurși după prima repriză”, a declarat Marius Șumudică la fanatik.ro.

Șumudică a declarat că o parte din vină aparține clubului:

„Există și circumstanțe. Am călătorit cu charterul la Botoșani, unde a trebuit să joc cu toată echipa, fiindcă mi-era frică de acel joc de Cupă.

La 3 zile jucam cu Hermannstadt, am venit noaptea, altfel trebuia să rămânem acolo.

Nu știu dacă am ales soluția ideală, am ajuns pe la 3 acasă, până s-au dus jucătorii acasă s-a făcut 4-5, au pierdut noaptea pe care o recuperezi destul de greu . Am făcut antrenament abia după amiază”.

Antrenorul Rapidului, enervat de „un om din staff”

Antrenorul Rapidului a explicat semnele de nervozitate din finalul meciului cu Hermannstadt:

„După meci am fost dezamăgit, nu-mi doream să arătăm așa, am vrut să intru la cabine după un conflict cu cineva din staff-ul meu. Am vrut să plec mai bine. Cristi nu mă lăsa, voia să merg să salut publicul și să intru după aceea”.

FC Rapid a ajuns la un punct de zona playoff după victoria cu Hermannstadt. Giuleștenii sunt pe 7, la un punct în spatele campioanei FCSB.

Rapid joacă în prima etapă a returului tot în Giulești, cu UTA, apoi are două meciuri tari, cu CFR Cluj (deplasare) și Petrolul (acasă).