Superliga, etapa #11 Dinamo rupe blestemul și o învinge pe Sepsi, după 12 meciuri directe fără succes » Corvinul, victorie cu FC Voluntari

Dinamo a învins-o pe Sepsi, scor 2-0, și a pus capăt unei secete de 12 meciuri fără victorie în fața covăsnenilor.

Corvinul Hunedoara a învins FC Voluntari, scpr 3-2, în primul meci din etapa #11 a Superligii.

Meciurile din Superliga sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Partidele din Superliga revin după o pauză de mai bine de două săptămâni, cauzată de meciurile echipelor naționale.

Dinamo este lider în acest moment, cu 23 de puncte, la două lungimi de Rapid, ocupanta locului secund. Podiumul este completat de Craiova, care are 20 de puncte.

Vineri, 9 octombrie

Corvinul - FC Voluntari 3-2

Au marcat: Ribeiro ('6), Yeboah ('28), Cărăruș ('80) / Cvek ('26), Babic ('63)

Echipele de start:

Corvinul : C. Sandu - Fl. Iacob, F. Ilie, A. Manolache, A. Neacșa - Cărăruș, Goodlad - N. Pârvulescu, Yaboah, Ribeiro - Gillard

: C. Sandu - Fl. Iacob, F. Ilie, A. Manolache, A. Neacșa - Cărăruș, Goodlad - N. Pârvulescu, Yaboah, Ribeiro - Gillard Rezerve: Abualnadi, Apur, M. Bratu, A. Deaconu, R. Espinosa, Fabry, Frânculescu, Hayatu, Ivancevic, Rodrigues Figueira

Abualnadi, Apur, M. Bratu, A. Deaconu, R. Espinosa, Fabry, Frânculescu, Hayatu, Ivancevic, Rodrigues Figueira Antrenor: Florin Maxim

Florin Maxim FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Cestic ,Kiki - Schieb, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Merloi

Rezerve: Chioveanu, I. Ștefan, Șuteu, Vencu, Dumbrăvanu, Rodrigues, Chică-Roșă, Babic

Antrenor: Florin Pîrvu

Stadion : „Petre Libardi”, Petroșani

: „Petre Libardi”, Petroșani Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea, Marin Nicușor Florentin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Orbuleț Mircea

Sepsi - Dinamo 0-2

Au marcat: Pascual ('24), Soro ('36)

Echipele de start:

Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, Rose, Vianna - Daguin, N. Păun, Silaghi - Doru Andrei, Mawa, Batzula

Rezerve : Gyenge, Oteliță, Dobrosavlevici, S. Karamoko, Cîmpean, A. Keita, Aganovic, Davordzie, Ghimuș, Cmiljanic, Oberlin

Antrenor : Ovidiu Burcă

Lazar - Cascardo, Vîrtej, Rose, Vianna - Daguin, N. Păun, Silaghi - Doru Andrei, Mawa, Batzula : Gyenge, Oteliță, Dobrosavlevici, S. Karamoko, Cîmpean, A. Keita, Aganovic, Davordzie, Ghimuș, Cmiljanic, Oberlin : Ovidiu Burcă Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Rezerve: Roșca, Fetai, Danavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

Antrenor: Nuno Campos

Stadion : Baza Sportivă Sepsi OSK

: Baza Sportivă Sepsi OSK Arbitru: Flueran Viorel, Asistenți: Filip Alexandru Adrian, Iftode Florin Ionuț, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Omuț Marius

Sâmbătă, 10 octombrie

FC Botoșani - UTA Arad, live de la 17:15

Stadion: Municipal

FCSB - Oțelul, live de la 21:30

Stadion: Arena Națională

Duminică, 11 octombrie

Csikszereda - U Craiova, live de la 18:00

Stadion: Municipal

Farul - Petrolul, live de la 21:00

Stadion: Central Academia Hagi

Luni, 12 octombrie

FC Argeș - CFR Cluj, live de la 18:00

Stadion: Orășenesc

U Cluj - Rapid, live de la 21:00

Stadion: Cluj Arena

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Dinamo 11 26 2 Rapid 10 21 3 U Craiova 10 20 4 Petrolul 10 19 5 U Cluj 10 18 6 Corvinul 11 16 7 Farul 10 14 8 CFR Cluj 10 13 9 Sepsi 11 13 10 UTA Arad 10 12 11 FCSB 10 12 12 FC Botoșani 10 11 13 FC Argeș 10 11 14 Oțelul Galați 10 10 15 FC Voluntari 11 8 16 Csikszereda 10 1

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