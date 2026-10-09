Superliga, etapa #11 Dinamo rupe blestemul și o învinge pe Sepsi, după 12 meciuri directe fără succes » Corvinul, victorie cu FC Voluntari

- Dinamo a învins-o pe Sepsi, scor 2-0, și a pus capăt unei secete de 12 meciuri fără victorie în fața covăsnenilor.
- Corvinul Hunedoara a învins FC Voluntari, scpr 3-2, în primul meci din etapa #11 a Superligii.
- Meciurile din Superliga sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Partidele din Superliga revin după o pauză de mai bine de două săptămâni, cauzată de meciurile echipelor naționale.
Dinamo este lider în acest moment, cu 23 de puncte, la două lungimi de Rapid, ocupanta locului secund. Podiumul este completat de Craiova, care are 20 de puncte.
Vineri, 9 octombrie
Corvinul - FC Voluntari 3-2
- Au marcat: Ribeiro ('6), Yeboah ('28), Cărăruș ('80) / Cvek ('26), Babic ('63)
Echipele de start:
- Corvinul: C. Sandu - Fl. Iacob, F. Ilie, A. Manolache, A. Neacșa - Cărăruș, Goodlad - N. Pârvulescu, Yaboah, Ribeiro - Gillard
- Rezerve: Abualnadi, Apur, M. Bratu, A. Deaconu, R. Espinosa, Fabry, Frânculescu, Hayatu, Ivancevic, Rodrigues Figueira
- Antrenor: Florin Maxim
- FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Cestic ,Kiki - Schieb, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Merloi
Rezerve: Chioveanu, I. Ștefan, Șuteu, Vencu, Dumbrăvanu, Rodrigues, Chică-Roșă, Babic
Antrenor: Florin Pîrvu
- Stadion: „Petre Libardi”, Petroșani
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea, Marin Nicușor Florentin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Orbuleț Mircea
Sepsi - Dinamo 0-2
- Au marcat: Pascual ('24), Soro ('36)
Echipele de start:
- Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, Rose, Vianna - Daguin, N. Păun, Silaghi - Doru Andrei, Mawa, Batzula
Rezerve: Gyenge, Oteliță, Dobrosavlevici, S. Karamoko, Cîmpean, A. Keita, Aganovic, Davordzie, Ghimuș, Cmiljanic, Oberlin
Antrenor: Ovidiu Burcă
- Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko
Rezerve: Roșca, Fetai, Danavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa
Antrenor: Nuno Campos
- Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK
- Arbitru: Flueran Viorel, Asistenți: Filip Alexandru Adrian, Iftode Florin Ionuț, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Omuț Marius
Sâmbătă, 10 octombrie
FC Botoșani - UTA Arad, live de la 17:15
- Stadion: Municipal
FCSB - Oțelul, live de la 21:30
- Stadion: Arena Națională
Duminică, 11 octombrie
Csikszereda - U Craiova, live de la 18:00
- Stadion: Municipal
Farul - Petrolul, live de la 21:00
- Stadion: Central Academia Hagi
Luni, 12 octombrie
FC Argeș - CFR Cluj, live de la 18:00
- Stadion: Orășenesc
U Cluj - Rapid, live de la 21:00
- Stadion: Cluj Arena
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|11
|26
|2
|Rapid
|10
|21
|3
|U Craiova
|10
|20
|4
|Petrolul
|10
|19
|5
|U Cluj
|10
|18
|6
|Corvinul
|11
|16
|7
|Farul
|10
|14
|8
|CFR Cluj
|10
|13
|9
|Sepsi
|11
|13
|10
|UTA Arad
|10
|12
|11
|FCSB
|10
|12
|12
|FC Botoșani
|10
|11
|13
|FC Argeș
|10
|11
|14
|Oțelul Galați
|10
|10
|15
|FC Voluntari
|11
|8
|16
|Csikszereda
|10
|1