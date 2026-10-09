Superliga, etapa #11 Dinamo rupe blestemul și o învinge pe Sepsi, după 12 meciuri directe fără succes » Corvinul, victorie cu FC Voluntari
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Superliga, etapa #11 Dinamo rupe blestemul și o învinge pe Sepsi, după 12 meciuri directe fără succes » Corvinul, victorie cu FC Voluntari

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 01:01
  • Dinamo a învins-o pe Sepsi, scor 2-0, și a pus capăt unei secete de 12 meciuri fără victorie în fața covăsnenilor.
  • Corvinul Hunedoara a învins FC Voluntari, scpr 3-2, în primul meci din etapa #11 a Superligii.
  • Meciurile din Superliga sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Partidele din Superliga revin după o pauză de mai bine de două săptămâni, cauzată de meciurile echipelor naționale.

Dinamo este lider în acest moment, cu 23 de puncte, la două lungimi de Rapid, ocupanta locului secund. Podiumul este completat de Craiova, care are 20 de puncte.

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Vineri, 9 octombrie

Corvinul - FC Voluntari 3-2

  • Au marcat: Ribeiro ('6), Yeboah ('28), Cărăruș ('80) / Cvek ('26), Babic ('63)

Echipele de start:

  • Corvinul: C. Sandu - Fl. Iacob, F. Ilie, A. Manolache, A. Neacșa - Cărăruș, Goodlad - N. Pârvulescu, Yaboah, Ribeiro - Gillard
  • Rezerve: Abualnadi, Apur, M. Bratu, A. Deaconu, R. Espinosa, Fabry, Frânculescu, Hayatu, Ivancevic, Rodrigues Figueira
  • Antrenor: Florin Maxim
  • FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Cestic ,Kiki - Schieb, I. Gheorghe, Cvek, Guțea - M. Roman II, Merloi
    Rezerve: Chioveanu, I. Ștefan, Șuteu, Vencu, Dumbrăvanu, Rodrigues, Chică-Roșă, Babic
    Antrenor: Florin Pîrvu
  • Stadion: „Petre Libardi”, Petroșani
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea, Marin Nicușor Florentin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Orbuleț Mircea

Sepsi - Dinamo 0-2

  • Au marcat: Pascual ('24), Soro ('36)

Echipele de start:

  • Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, Rose, Vianna - Daguin, N. Păun, Silaghi - Doru Andrei, Mawa, Batzula
    Rezerve: Gyenge, Oteliță, Dobrosavlevici, S. Karamoko, Cîmpean, A. Keita, Aganovic, Davordzie, Ghimuș, Cmiljanic, Oberlin
    Antrenor: Ovidiu Burcă
  • Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko
    Rezerve: Roșca, Fetai, Danavides, Opriș, M. Duțu, A. Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa
    Antrenor: Nuno Campos
  • Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK
  • Arbitru: Flueran Viorel, Asistenți: Filip Alexandru Adrian, Iftode Florin Ionuț, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Omuț Marius

Sâmbătă, 10 octombrie

FC Botoșani - UTA Arad, live de la 17:15

  • Stadion: Municipal

FCSB - Oțelul, live de la 21:30

  • Stadion: Arena Națională

Duminică, 11 octombrie

Csikszereda - U Craiova, live de la 18:00

  • Stadion: Municipal

Farul - Petrolul, live de la 21:00

  • Stadion: Central Academia Hagi

Luni, 12 octombrie

FC Argeș - CFR Cluj, live de la 18:00

  • Stadion: Orășenesc 

U Cluj - Rapid, live de la 21:00

  • Stadion: Cluj Arena

Clasamentul în Superliga

LocEchipăMeciuriPuncte
1Dinamo1126
2Rapid1021
3U Craiova1020
4Petrolul1019
5U Cluj1018
6Corvinul1116
7Farul1014
8CFR Cluj1013
9Sepsi1113
10UTA Arad1012
11FCSB1012
12FC Botoșani1011
13FC Argeș1011
14Oțelul Galați1010
15FC Voluntari118
16Csikszereda101

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