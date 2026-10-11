Roberto Carlos de România FOTO. Cristi Ganea, execuție de pus în ramă în Farul - Petrolul! A luat prin surprindere pe toată lumea +11 foto
Foto: Captură Prima Sport 1
Superliga

Roberto Carlos de România FOTO. Cristi Ganea, execuție de pus în ramă în Farul - Petrolul! A luat prin surprindere pe toată lumea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 21:35
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 21:35
  • Farul - Petrolul. Cristi Ganea (34 de ani), fundașul stânga al „marinarilor”, a marcat un gol spectaculos, dintr-un unghi aproape imposibil.
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Farul Constanța a început în forță partida de la Ovidiu și a deschis scorul încă din minutul 5, după un gol de generic reușit de Cristi Ganea.

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FOTO. Cristi Ganea, gol în stilul lui Roberto Carlos

Ionuț Vînă a centrat în careu, iar mingea a ajuns la Cristi Ganea, care avansase pe partea stângă. Fundașul a preluat pe piept și mai apoi a făcut o alegere care l-a păcălit pe portarul advers, Lukas Zima.

Deși se afla într-o poziție foarte dificilă, aproape de linia de aut, Cristi Ganea a șutat din voleu, cu piciorul stâng, iar mingea a intrat în poartă, după ce a atins bara transversală.

Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (11 imagini)

Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea în meciul Farul - Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
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Zima nu se aștepta ca fundașul stânga să șuteze din acea poziție și ieșise din poartă în speranța că va prinde centrarea lui Ganea.

Nu s-a întâmplat așa, iar portarul Petrolului a fost păcălit, spre nemulțumirea antrenorului Ricardo Sousa, care a gesticulat nervos pe margine.

Reușita lui Cristi Ganea este asemănătoare cu golul celebru reușit de Roberto Carlos în 1998, pe vremea când evolua pentru Real Madrid, într-un meci cu Tenerife.

Ganea a reușit primul gol din acest sezon pentru Farul, în 5 meciuri jucate până acum. A mai oferit o pasă decisivă în partida cu UTA Arad, scor 4-2.

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