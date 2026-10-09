Messi, un nou mesaj FOTO. Argentinianul a reprodus o imagine care a făcut înconjurul planetei în 2017: „Totul s-a încheiat” +11 foto
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Messi, un nou mesaj FOTO. Argentinianul a reprodus o imagine care a făcut înconjurul planetei în 2017: „Totul s-a încheiat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 11:31
  • Lionel Messi (39 de ani) a adăugat o postare pe rețelele de socializare în care a transmis un nou mesaj de adio după retragerea de la naționala Argentinei.
  • Messi a reprodus emblematica sa celebrare din meciul Real Madrid - Barcelona 2-3, din 2017, când acesta a marcat golul victoriei în prelungiri.
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În urmă cu două zile, Lionel Messi a jucat ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei, într-un amical cu Benin, scor 3-0. Starul argentinian a marcat un gol și a oferit două pase decisive, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

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FOTO. Messi a reprodus modul cum a sărbătorit golul victoriei marcat cu Real Madrid

În cadrul unei postări publicate joi pe Instagram, Messi a reprodus modul în care a sărbătorit un gol marcat în poarta celor de la Real Madrid în urmă cu aproape 10 ani.

Pe 23 aprilie 2017, Real Madrid a primit vizita Barcelonei pe „Santiago Bernabeu”, într-un meci din etapa #33 din La Liga. Scorul era 2-2 în prelungiri, dar catalanii au dat lovitura în urma unui contraatac fulgerător.

În minutul 90+2, Sergi Roberto a plecat cu mingea din terenul propriu, a driblat mai mulți adversari și i-a pasat lui Andre Gomes, care i-a trimis ulterior balonul lui Jordi Alba.

Fundașul stânga a centrat în careu, iar Messi a marcat golul victoriei, după ce l-a învins pe Keylor Navas cu un șut la colțul scurt.

Messi și-a dat jos tricoul, l-a ridicat deasupra capului și l-a arătat fanilor lui Real Madrid, celebrare care a făcut înconjurul planetei.

Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao
Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao

Galerie foto (11 imagini)

Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao Modul cum a sărbătorit Lionel Messi golul victoriei cu Real Madrid, scor 3-2. Foto: captură X/@oficialsincerao
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Messi a reprodus această celebrare emblematică cu tricoul Argentinei. Acesta a transmis și un mesaj de adio după retragerea de la națională.

Totul a fost spus. Iar acum, totul s-a încheiat. Și singurele cuvinte care mai rămân… vin din adâncul inimii mele: Mulțumesc, Argentina!”, a scris Messi.

Messi s-a despărțit de Barcelona în 2021, după 16 ani în care a scris istorie în tricoul catalanilor. A jucat 778 de meciuri, reușind să înscrie 672 de goluri și să ofere 303 pase decisive.

Alături de Barcelona a câștigat 4 Ligi ale Campionilor, 10 titluri în La Liga, 3 Supercupe ale Europei, 7 Cupe și 7 Supercupe ale Spaniei. A cucerit și 7 Baloane de Aur din postura de jucător al catalanilor.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

  • Cupa Mondială din 2022
  • Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24
  • Finalissima 2022
  • Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23
  • Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20
208 partide
a disputat Lionel Messi în tricoul primei reprezentative a Argentinei. A marcat 126 de goluri și a livrat 70 de pase decisive

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