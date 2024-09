Poli Iași a pierdut fără drept de apel duelul cu FC Hermannstadt, scor 2-6, sâmbătă, la Sibiu, într-un duel din etapa 8-a din Liga 1

Antrenorul ieșenilor, Tony da Silva, lasă de înțeles că se gândește să plece, dacă lucrurile nu se vor îndrepta în următoarea perioadă.

În urma acestui rezultat, Hermannstadt a urcat pe locul 5, cu 11 puncte, în timp ce Poli Iași rămâne pe locul 13, cu 7 puncte.

Tony da Silva: „Eu nu am venit în România să fur bani”

Antrenorul celor de la Poli Iași, Tony da Silva, s-a arătat extrem de afectat de cele întâmplate pe gazonul din Sibiu.

Tehnicianul nu le-a mai luat apărarea elevilor săi, așa cum făcea de obicei, și a tras un semnal de alarmă, înainte ca situația să se complice în clasament.

„Vina noastră. De când am venit aici, toată lumea știe că eu am apărat întotdeauna jucătorii. Astăzi, n-am făcut nimic din ce am cerut. N-am avut atitudine, n-am fost agresivi, n-am fost concentrați. Pare că am venit ca turiști. Astăzi nu avem nicio scuză.

Eu, ca lider, îmi asum responsabilitatea. Eu nu fug. Băieții trebuie să vadă ce vor de la viața lor. Eu nu am văzut jucători cu dorință de a câștiga. Dacă asta e ambiție, e o mare problemă.

Asta nu e echipa pe care o vreau eu. Nu m-am regăsit în echipă. Înainte de meci le-am spus ce trebuia să facem, dar nimic nu s-a făcut pe teren.

Unii suporteri nu mănâncă, plătesc bilet pentru noi, nu stau cu familia pentru a ne vedea, iar noi i-am făcut de rușine. Bravo pentru Hermannstadt, o echipă bună. Au fost foarte eficienți, noi nu.

Noi am arătat mentalitate mică. Eu nu vreau așa. Cine nu e fericit la Poli, să-și caute club. Eu o să am discuție și cu conducerea, și cu jucătorii. Eu nu am venit în România să fur vreun euro.

Am câștigat împotriva unui cancer. Cel mai greu meci din viața mea. Am venit aici să-mi fac pasiunea. Anul trecut am reușit să o salvez pe Poli Iași, dar acum mi-e rușine.

Eu sacrific multe, familia, sănătatea. Eu întotdeauna o să fiu o soluție pentru Poli, niciodată o problemă.

Nu dau vina pe niciun jucător. Sunt greșeli colective. Nu am fost agresivi. Noi știam cum joacă Hermannstadt. Am schimbat jucători pentru a aduce ceva în plus... O să vorbim în vestiar”, a declarat Tony da Silva, la Digi Sport 1