Poli Iași - Rapid 1-2. Tony (43 de ani), antrenorul celor de la Poli Iași, crede că echipa sa merita măcar un rezultat de egalitate în disputa cu formația lui Șumudică.

Moldovenii au 7 puncte după 7 meciuri jucate și veneau după o victorie importantă, 1-0 cu FCSB.

Portughezul este de părere că echipa sa a respectat prea mult echipa adversă.

POLI IAȘI - RAPID. Tony: „Cred că am respectat prea mult Rapidul”

„Ce să spun? Totdeauna când nu iau măcar un punct, sunt frustrat, supărat, mereu când nu câștig sunt așa. Ăsta sunt, n-am două fețe. Când nu iau puncte, sunt foarte supărat, n-o să mă schimb. Cred că am respectat prea mult Rapidul, mai ales în prima repriză, le-am spus asta și băieților.

N-am știut să stăm la nivelul ambiției pe care au avut-o jucătorii Rapidului. Asta ne-a lipsit. Omul meciului a fost portarul și asta însemnă mult. Băieții, au alergat, au luptat, dar am luat gol chiar înainte de pauză. Asta este, mergem pe drumul nostru.

Bravo, Rapid! Bravo, Șumudică! Rapid este o echipă mare, care a investit. Asta vreau și pentru jucătorii mei, să ajungă la o echipă mare și să câștige mai mulți bani, dar acum avem mult de muncă. Îi doresc succes lui Șumudică”, a spus Tony.

Alin Roman: „Înfrângere nemeritată”

Alin Roman, căpitanul moldovenilor, a vorbit și el după înfrângerea suferită cu Rapid.

„Nu am reușit să înscriem. Cred că este un rezultat nemeritat. Ne-am creat ocazii, dar nu am marcat și asta e principala problemă a Iașiului. Era clar că am pus presiune, că ne-am desfăcut.

A fost 1-0 și puteam face 1-1, dar au făcut ei 2-0 la aceeași fază. Puteam mai mult, dar patru puncte sunt ok. Știam de când s-a schimbat antrenorul la echipă că va fi un șoc.

I-am respectat un pic cam mult, am pierdut dueluri, aici cred că am greșit. Aici s-a rupt meciul” a spus Alin Roman, conform digisport.ro.