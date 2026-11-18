Universitatea Craiova se pregătește pentru campania de transferuri din iarnă, iar un tânăr atacant bosniac i-a atras atenția campioanei României.

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Interesul oltenilor pentru acest jucător a venit chiar în apropierea meciului dintre Bosnia și România, ultimul din Liga Națiunilor, pierdut de „tricolori” cu 1-2.

Universitatea Craiova vrea să-l transfere pe Matej Deket

În următoarele luni, Universitatea Craiova și-ar dori să-l transfere pe bosniacul Matej Deket, în vârstă de 17 ani, atacantul echipei Borac Banja Luka, anunță prosport.ro.

Deket este considerat de fani și de presa din Bosnia ca fiind „noul Edin Dzeko”. Legendarul atacant bosniac s-a retras de la națională în luna octombrie, după remiza cu Suedia, 1-1.

800.000 de euro este cota de piață a lui Matej Deket, conform Transfermarkt

Matej Deket este un produs al academiei clubului Borac Banja Luka. A făcut pasul la echipa mare la începutul anului acesta.

În actualul sezon, tânărul atacant a jucat 22 de meciuri pentru Borac în toate competițiile, reușind să înscrie 6 goluri.

Deket a bifat prezențe la reprezentativele de tineret ale Bosniei și a fost inclus în lotul naționalei lui Sergej Barbarez în Liga Națiunilor. A fost rezervă neutilizată în meciul tur contra României de pe Arena Națională, câștigat de bosniaci cu 4-2.

În cursa pentru obținerea semnăturii lui Matej Deket se află și Steaua Roșie Belgrad, campioana Serbiei.

Cifrele lui Matej Deket la naționalele de tineret ale Bosniei:

U15: 7 meciuri, 6 goluri

U16: 3 meciuri, 2 goluri

U17: 9 meciuri, 5 goluri

U18: 1 meci

U21: 4 meciuri, 1 gol

Dacă va fi transferat de U Craiova, atunci Matej Deket va concura pentru un loc de titular în atac cu Steven Nsimba, Simon Elisor și Assad Al-Hamlawi.

152 de meciuri a jucat Edin Dzeko pentru naționala Bosniei. A marcat 73 de goluri și a oferit 31 de pase decisive

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