România a fost învinsă de Bosnia, scor 2-1, la Zenica, în ultimul meci al grupei din Liga Națiunilor.

„Tricolorii” au încheiat grupa pe ultimul loc și merg la barajul pentru menținerea în Liga B.

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Selecționata antrenată de Gică Hagi a început excelent partida. Așa cum s-a întâmplat și la ultimul meci jucat la Zenica, Daniel Bîrligea a reușit să deschidă scorul. Era minutul 6.

Atacantul lui Frosinone a fost foarte aproape să reușească „dubla”, însă cei care au punctat au fost bosniaci.

Andrei Rațiu a greșit grav în minutul 44, iar Tahirovic a restabilit egalitatea.

Deja-vu pentru România la Zenica! „Tricolorii” pierd din nou cu Bosnia și încheie grupa din Liga Națiunilor pe ultimul loc!

Bîrligea a avut o nouă ocazie în minutul 52, însă Zlomislic a fost la post.

Ulterior, Bosnia a preluat controlul jocului și a reușit să dea lovitura prin Bajraktarevic, care a marcat superb în minutul 82.

România a încercat să scoată măcar un egal, dar fără succes. Astfel, „tricolorii” au încheiat pe ultimul loc al grupei și vor fi nevoiți să joace un baraj pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor.

Bosnia - România 2-1

Au marcat: Tahirovic ('44), Bajraktarevic ('82) / Bîrligea ('6)

Final de meci la Zenica! România termină grupa pe ultimul loc și va merge la barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor.

Partida este prelungită cu minimum 5 minute

Min.82- GOL Bosnia, 2-1! Bajraktarevic îl învinge pe Hindrich cu un șut sub transversală din interiorul careului.

Min.79 - Hindrich intervine in extremis în fața lui Demirovic.

Min.71 - Un jucător al gazdelor cade ușor în careu, după ce este împins din spate de Strata, și cere penalty. „Centralul” lasă jocul să continue.

Min.69 - Răzvan Marin vede cartonașul galben.

Min.64 - Triplă modificare la România: ies Rațiu, Bîrligea și Hagi, intră Strata, Coman și Corbu.

Min.63 - Dublă schimbare la Bosnia: ies Tahirovic și Mahmic, intră Malic și Gigovic.

Min.62 - România este dominată copios. „Tricolorii” ies cu greu din propria jumătate.

Min.52- Bîrligea pătrunde în careu, șutează la colțul scurt, însă Zlomislic este la post.

Min.48 - Șansă mare pentru Bîrligea, care a fost din nou aproape de a face „dubla”

Min.46 - Cartonaș galben văzut de Basic, după un atac asupra lui Bancu.

Min.46 - Start în repriza secundă. Prima schimbare făcută de Gică Hagi: iese Dragomir, intră Cicâldău. Modificări și în tabăra Bosniei: ies Smajlovic și Lukic , intră Katic și Demirovic.

Pe parcursul primelor 45 de minute au apărut ceva tensiuni între ultrașii „tricolorilor” și stewarzi

Min.45+1 - Final de primă repriză la Zenica.

Min.44 - GOL Bosnia, 1-1! Rațiu nu reușește să respingă o minge centrată de pe partea dreaptă, iar Tahirovic profită și marchează din doar câțiva metri.

Min.42 - Rațiu pătrunde în careu, scapă de un adversar, încearcă să scoată pentru șut, însă defensiva Bosniei interceptează.

Min.23 - Alajbegovic șutează la colțul lung din interiorul careului, însă mingea trece pe lângă poarta lui Hindrich.

Min.20 - Bîrligea primește o minge în interiorul careului de la Man, preia și șutează la colțul lung, dar Zlomislic se întinde și reține in extremis.

Min.18 - Dragomir trage de la mare distanță, însă mingea se duce mult peste poartă.

Min.6 - GOOOL România, 0-1! Man îi pasează lui Bîrligea, care deschide scorul cu un șut la firul ierbii, din interiorul careului. Balonul a trecut pe sub brațele lui Zlomislic.

Min.5 - Bîrligea șutează din prima, de la marginea careului, după o respingere greșită a defensivei adverse, însă mingea trece peste poartă.

Min.1 - Start de meci la Zenica.

Bosnia: Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic (cpt.), Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic - Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic

Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic (cpt.), Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic - Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic Rezerve : Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic

: Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic Selecționer: Sergej Barbarez

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.)

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.) Rezerve : Târnovanu, L. Popescu - Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata

: Târnovanu, L. Popescu - Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata Selecționer: Gică Hagi

Arbitru : Jose Maria Sanchez Martinez. Asistenți : Raul Cabanero și Inigo Prieto. Arbitru VAR : Cesar Soto Grado. Arbitru AVAR : Alejandro Muniz Ruiz

: Jose Maria Sanchez Martinez. : Raul Cabanero și Inigo Prieto. : Cesar Soto Grado. : Alejandro Muniz Ruiz Stadion: Bilino Polje, Zenica

În momentul în care au intrat pe teren pentru a inspecta gazonul, „tricolorii” au fost întâmpinați cu fluierături și huiduieli din partea fanilor Bosniei. Aceștia au început să cânte „Te iubesc Bosnia”.

Un videoclip publicat de FRF trădează faptul că Ianis Hagi va purta banderola și la meciul din această seară.

Din informațiile reporterului GOLAZO.ro, prezent la fața locului, cu o oră și 45 de minute înaintea meciului, stadionul e aproape plin.

Aceștia scandează „Palestina, Palestina, Palestina!”.

BH Fanaticos au ajuns la stadion în marș organizat, fiind însoțiți de forțe importante de poliție. Fanii au avut steaguri, torțe și au scandat pe traseu.

Măsurile de securitate sunt sporite în zona stadionului, unde sunt prezenți mii de polițiști. Au fost instituite numeroase filtre și au loc controale riguroase.

BH Fanaticos vor sta foarte aproape de suporterii României, în Peluza Nord a stadionului Bilino Polje.

Fanii bosniaci au așteptat meciul la terasele din jurul arenei. Sunt pline, se aude muzică bosniacă populară, iar atmosfera este întreținută de artificii, petarde și torțe.

Familii întregi, inclusiv cu copii mici și foarte mici, au venit la stadion, toți purtând tricouri, steaguri și fulare ale naționalei.

Poliția verifică fiecare mașină cu detectoare de metale la intrarea în stadion.

Clasamentul grupei B4 din Liga Națiunilor:

Loc Echipa Puncte 1 Suedia 13 2 Bosnia și Herțegovina 8 3 Polonia 4 4 România 3

Pentru a termina grupa pe locul trei, „tricolorii” trebuie să câștige la Zenica, iar Polonia să nu se impună în fața Suediei.

De partea cealaltă, Bosnia și Herțegovina are asigurată poziția a doua în clasament, indiferent de rezultatele din ultima etapă.

În cazul în care va termina grupa pe ultimul loc, România va disputa un baraj de menținere în Liga B, împotriva unei echipe clasate pe locul al doilea într-o grupă din Liga C.

Gică Hagi, înainte de Bosnia - România: „Întâlnim o echipă aflată într-o formă bună”

Selecționerul României a vorbit despre progresul înregistrat de reprezentativa Bosniei în ultimii doi ani, sub comanda lui Sergej Barbarez.

„Suntem conștienți că întâlnim o echipă aflată într-o formă bună, care a crescut foarte multe în ultimii doi ani.

O echipă pe care o cunoaștem foarte bine, la fel și ei pe noi. Credința mea este că mâine va ieși un meci frumos, așa cum a fost și la București, chiar dacă am primit multe goluri

E clar că trebuie să stăm bine ofensiv, să facem un meci bun, să avem posesie. Apoi, e clar că Bosnia ne împinge spre un efort foarte mare și e clar că trebuie să faci un meci bun, pentru că nivelul e destul de ridicat și trebuie să facem același meci bun pe care l-am făcut și la București, în fața unui adversar tehnic și rapid”, a declarat Gheorghe Hagi.

Schimbăm, facem două-trei schimbări, n-am stabilit încă primul 11, dar Daniel (n.r. - Bîrligea) va juca, pentru că trebuie să împartă minute cu Coman, pentru că sunt valoroși amândoi. Diferiți ca stil, dar valoroși Gheorghe Hagi, selecționerul României

Lotul României pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina

Portari: Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu

Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata Mijlocași: Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Rareș Ilie, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Rareș Ilie, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Dennis Man

Sergej Barbarez, înaintea duelului cu România: „Prețuiesc mult mentalitatea echipei României”

Selecționerul Bosniei a vorbit despre situația echipei naționale a României și despre proiectul început de Gheorghe Hagi.

„A fost experiența lucrurilor prin care am trecut și noi, în Bosnia. Ceea ce văd că se întâmplă la români: un selecționer nou, mulți jucători noi, o schimbare pentru că nu au fost mulțumiți de ce s-a întâmplat în trecut.

Pur și simplu am observat asta și am spus-o pentru că ne-am văzut pe noi în români sau pe ei în noi, cum vreți, și am văzut că sunt lucruri foarte asemănătoare.

Când spun că respect foarte mult naționala României, chiar o cred, pentru că le cunosc jucătorii, le cunosc tipul de jucători și știu cum știu să joace. Până la urmă s-a dovedit că știm și cum să-i învingem, pentru că i-am bătut de trei ori.

Dar fiecare meci este diferit, iar acest antrenor (n.r. Hagi) se vede că are drumul lui, viziunea lui, stă în spatele proiectului și nu există capitulare, ceea ce este cel mai important”, a declarat Barbarez.

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