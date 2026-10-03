Edin Dzeko (40 de ani) a jucat ultimul său meci pentru naționala Bosniei în remiza cu Suedia, 1-1 în Liga Națiunilor.

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Au fost momente emoționante la Zenica. Edin Dzeko, căpitanul și cel mai bun marcator din istoria Bosniei, și-a luat rămas bun de la scena internațională.

Edin Dzeko s-a retras din naționala Bosniei

Legendarul atacant a fost titularizat de Sergej Barbarez și a fost schimbat în minutul 63 cu Haris Tabakovic (32 de ani).

Înainte ca Dzeko să iasă de pe teren, jucătorii Bosniei au făcut o gardă de onoare. La moment au participat și fotbaliștii Suediei, care, la rândul lor, l-au aplaudat pe veteranul de 40 de ani.

Foto: captură video X

Jucătorul celor de la Schalke 04 a vărsat și câteva lacrimi la ieșirea de pe gazon.

„Inima mea este plină. Plec fericit și recunoscător pentru dragostea voastră pentru mine. Vă mulțumesc în numele familiei mele și în numele meu. Vă iubesc”, a scris Dzeko pe rețelele de socializare.

73 de goluri în 152 de partide sunt cifrele lui Dzeko la echipa națională a Bosniei pentru care debutase pe 2 iunie 2007

Jucătorii Bosniei, în lacrimi

La finalul partidei, Dzeko a avut parte de un moment special, pregătit în cinstea sa.

Pe tabela stadionului a fost proiectat un videoclip cu cele mai importante momente din cariera lui Edin în naționala Bosniei.

Imaginile i-au emoționat profund pe coechipierii săi, care au izbucnit în plâns.

This video got everyone crying. Words can’t describe what Dzeko meant to most of us.💔 pic.twitter.com/MO6saW0kBW — Bosnian Football (@BosniaNTBall) October 3, 2026

Edin Dzeko, omagiat la Sarajevo

Un tricou uriaș cu numele lui Dzeko, numărul și data la care a jucat ultimul meci pentru naționala Bosniei a fost amplasat pe clădirea din fața Flăcării Eterne din Sarajevo.

Jurnaliștii de la Sky Sports au imortalizat un moment impresionant. Un băiețel îmbrăcat în tricoul lui Edin, cu steagul Bosniei în mână, privea cu admirație.

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