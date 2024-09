În momentul de față, România are nu mai puțin de 6 jucători în primele 5 campionate ale Europei, lucru care nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte multă vreme

Am ratat campanii multe în ultimii foarte mulți ani. N-am mai fost la nici un Mondial de peste două decenii și jumătate, iar frecvența de participare la Europene e de o dată la 8 ani.

Nici nu puteam avea pretenții mai mari fiindcă valoarea fotbaliștilor pe care selecționerii i-au avut la dispoziție a lăsat de dorit.

Barometrul nostru: cele 5 mari campionate

Tot timpul, cea mai bună evaluare e dată de prezența jucătorilor noștri în top 5 campionate. Adică în Anglia, Italia, Spania, Germania și Franța.

Am suferit teribil din acest punct de vedere. Ani la rând în care degetele de la o singură mână erau suficiente, de multe ori chiar prea multe, pentru a-i număra.

Acum, situația e alta. Și a început să ne fie favorabilă. Iar începând de duminică, putem bifa încă un campionat mare în care joacă un tricolor.

E vorba despre Franța, unde Umit Akdag a jucat titular pentru Toulouse, în deplasarea cu Brest. Un fundaș central de doar 20 de ani, care deja a debutat în naționala României U21, apare într-o echipă de start în Ligue 1.

Aceasta e o mare știre pentru fotbalul nostru. Franța, la fel ca Germania, a fost un campionat greu accesibil, mai tot timpul, fotbaliștilor români.

Motivele sunt multe: francezii au cele mai bune academii, produc într-un mod fantastic jucători. Apoi, e prea multă forță în Ligue 1, lucru care ne dezavantajează teribil.

Din fericire, Umit Akdag nu e o excepție. Fiindcă în momentul de față suntem într-o situație cum n-am mai fost de mulți, foarte mulți ani.

Avem 6 fotbaliști în top 5 campionate din Europa:

Andrei Rațiu - Rayo, Spania

Radu Drăgușin - Tottenham, Anglia

Răzvan Marin - Cagliari, Italia

Denis Man - Parma, Italia

Valentin Mihăilă - Parma, Italia

Umit Akdag - Toulouse, Franța

Singura competiție de top în care continuăm să lipsim e Bundesliga. Ianuarie 2020 a fost ultima dată când am avut în Germania un tricolor, pe Alex Maxim. Aproape 5 ani de absență.

Umit Akdag

Logica fotbalului: ai jucători în campionate mari, ai jucători de valoare

Veștile bune sunt însă din celelalte mari competiții. Și, logica elementară ne spune așa: dacă avem jucători în campionate de top, atunci și jucătorii sunt de valoare. Iar dacă jucătorii sunt de valoare, atunci avem o șansă cu echipa națională.

Nu e obligatoriu să avem și rezultate, fiindcă fotbalul nu e o știință exactă. Dar acum avem ceva ce ne-a lipsit. Valoarea. Competitivitatea. Scenele mari pentru fotbaliștii noștri.

Suntem în fața unei campanii pentru Mondial, pe care o vom susține pe parcursul anului 2025. Acum 3 ani, când eram în preliminariile Mondialului din Qatar, aveam de 3 ori mai puțini jucători la nivel mare.

Jucătorii români în top 5 campioane, în 2021

Răzvan Marin - Cagliari, Italia

Vlad Chiricheș - Sassuolo, Italia

Am avut o grupă accesibilă, în care doar Germania era peste noi, dar am ratat și locul 2, pe care s-a clasat Macedonia. N-am prins nici măcar barajul și așa am ratat al 6-lea turneu final mondial consecutiv.

Nici măcar în 2016, când ne-am calificat la Euro, în campania preliminară nu ne bazam pe atât de mulți fotbaliști care proveneau din competițiile de rang înalt.

Jucători români în top 5 campionate, în 2015

Tătărușanu - Fiorentina, Italia

Raț - Rayo, Spania

Chiricheș - Tottenham, Napoli (Anglia, Italia)

Maxim - Stuttgart, Germania

Fl. Andone - La Coruna, Spania

Mergând și mai în spate, în preliminariile Euro 2008 am reușit un lucru mare: să batem Olanda, un nume uriaș pe continent și să câștigăm grupa.

Un argument pentru parcursul avut în 2007, în preliminarii, dar și ulterior, la turneul final, când n-am pierdut cu campioana și vicecampioana mondială, e și numărul foarte mare de fotbaliști din campionatele mari. Aveam aproape întregul prim 11 format din astfel de jucători

Jucători români în top 5 campionate, în 2007

Lobonț - Fiorentina, Italia

Contra - Getafe, Spania

Tamaș - Auxerre, Franța

Chivu - AS Roma, Inter (Italia)

Codrea - Siena, Italia

Mutu - Fiorentina, Italia

D. Niculae - Auxerre, Franța

Marica - Stuttgart, Germania

Începem să ne apropiem de un nivel rezonabil. Avem 6 jucători de câmp care sunt în campionatele mari. Nu e suficient.

Când vom reuși să completăm și celelalte poziții, unde în continuare apar nume de echipe de club gen Baniyas, Al Damac sau formații din Turcia, ligi inferioare de afară sau Liga 1, abia atunci o să începem să contăm cu adevărat. Și ne vom întoarce și la un Mondial.

Până atunci, suferim, căutăm jucători precum Umit Akdag și Rațiu, care fac progrese remarcabile de la un sezon la altul și visăm că vom fi pe Azteca sau pe MetLife Stadium din New York. Măcar acum avem speranță. Nu doar iluzii.