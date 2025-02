Universitatea Craiova - Oțelul Galați 2-1 Oltenii câștigă al patrulea meci la rând cu Rădoi și sunt ca și calificați în play-off

Universitatea Craiova și Oțelul Galați s-a terminat 2-1, în etapa cu numărul 27 a sezonului regulat din Liga 1.

Aceasta este a patra victorie consecutivă cu Mirel Rădoi pe banca oltenilor, care sunt ca și calificați în play-off.

Universitatea Craiova, invincibilă cu Mirel Rădoi pe bancă

Prima repriză a confruntării a fost una liniștită, fără faze periculoase de poartă. Primul șut a venit abia în minutul 24, atunci când Houri și-a încercat norocul de la peste 20 de metri, însă nu a prins cadrul porții.

La pauză, Cicâldău a fost schimbat de către Mirel Rădoi cu Oshima, după ce mijlocașul român a acuzat dureri musculare în finalul primei jumătăți.

După doar 10 minute de la începerea reprizei secunde, Baiaram a deschis scorul, cu un șut plasat la colțul lung.

A urmat o serie de atacuri ale Oțelului, care au culminat cu golul din minutul 72, al lui Ahmed Bani. Mijlocașul a trimis un șut în forță de la distanță, care, însă, a fost deviat de către apărarea Craiovei direct în propria poartă.

Răspunsul Craiovei a venit doar 4 minute mai târziu, atunci când Maldonado a înscris și a stabilit scorul final.

După această reușită, trupa lui Mirel Rădoi a devenit noul lider din Superligă, cu 48 de puncte, din 27 de etape, cu un meci în plus față de CFR Cluj, FCSB, U Cluj și Dinamo.

De cealaltă parte, Oțelul Galați rămâne, pentru moment, pe locul 12, cu 29 de puncte.

Universitatea Craiova - Oțelul Galați 2-1

Au marcat: Baiaram 55, Maldonado 76 / Bani 72

Min. 90+4 - Final de partidă. Universitatea Craiova se impune în fața formației lui Ovidiu Burcă, scor 2-1

Min. 90+3 - Mitriță driblează 6 adversari și își trimite un șut pe jos la colțul lung, însă Dur-Bozoancă intervine salvator

Min. 80 - Mitriță pasează din margine, în fața porții, pentru Safira, care nu ajunge la balon și ratează o ocazie mare pentru a majora scorul

Min. 76 - Gol Universitatea Craiova, 2-1! Maldonado își duce echipa în avantaj

Min. 72 - Gol Oțelul Galați, 1-1! Ahmed Bani trimite un șut puternic de la 20 de metri. Execuția este deviată direct în poarta lui Popescu

Min. 69 - Schimbare la Oțelul. Iese Roșu și intră Burcea

Min. 68 - Baiaram reia cu capul o centrare, însă lovitura este slabă și Stefanovici are timp să intervină și să respingă orice pericol

Min. 55 - Gol Universitatea Craiova, 1-0! Safira îi așează mingea lui Baiaram, care vine din flancul stâng și trimite un șut plasat la colțul lâng

Min. 46 - Maftei are o intrare violentă asupra lui Mitriță din spate și este avertizat cu cartonașul galben de către „centralul” partidei

Min. 46 - Oshima îl înlocuiește pe Cicâldău, după ce mijlocașul a acuzat dureri musculare

Min. 46 - A început repriza secundă

Min. 45 - Pauză în Bănie

Min. 32 - „Galben” și pentru Neluț Roșu pentru un fault

Min. 29 - Cartonaș galben pentru Stefanovic. Apărătorul Oțelului îl oprește pe Mitriță cu cotul din a-l depăși

Min. 24 - Houri își încearcă norocul cu un șut de la peste 20 de metri, însă execuția sa trece cu mult pe lângă poartă

Min. 3 - Șansă de gol pentru Oțelul. Nicușor Bancu trimite cu capul către propria poartă. Popescu intervine impecabil și o salvează pe Craiova

Min. 2 - Mitriță centrează în interiorul careului pentru Safira, care trimite o lovitură de cap pe lângă poarta adversă

Min. 1 - A început partida

Universitatea Craiova - Oțelul Galați, echipele de start

Craiova : Popescu - Mora, Maldonado, Screciu, Bancu - Cicâldău, Mekvabishvili, Houri - Baiaram, Safira, Mitriță

: Popescu - Mora, Maldonado, Screciu, Bancu - Cicâldău, Mekvabishvili, Houri - Baiaram, Safira, Mitriță Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Oțelul : Dur-Bozoancă - Maftei, Cisse, Stevanovic, Bonilla Tovar - N. Roșu, Zivulic, Teles - Bani, Maciel, Tănasă

: Dur-Bozoancă - Maftei, Cisse, Stevanovic, Bonilla Tovar - N. Roșu, Zivulic, Teles - Bani, Maciel, Tănasă Antrenor: Ovidiu Burcă

Ovidiu Burcă Stadion : „Ion Oblemenco”, Craiova

: „Ion Oblemenco”, Craiova Arbitru: Andrei Chivulete, A1: Andrei Constantinescu, A2: Romică Bîrdeş, Arbitru VAR: Cristina Trandafir, Arbitru AVAR: Stelian Slabu

Mirel Rădoi: „Burcă a adus mult dinamism la nivel de joc”

„Ne așteaptă o partidă interesantă, cu o echipă dinamică, Oțelul știe să interpreteze două sisteme de joc.

Vom vedea la ora partidei ce sistem vor alinia, dar în mare, în această săptămână, băieții s-au pregătit destul de bine, am interpretat cele două sisteme, am pregătit atât ofensiv, cât și defensiv, chiar dacă terenurile au fost înghețate.

Cred că va fi o partidă destul de interesantă, pentru că Ovidiu Burcă a adus destul de mult dinamism la nivel de joc. În ultimele două partide, Oțelul a jucat foarte bine, e o echipă destul de dinamică, știe să ocupe spațiile în defensivă.

Dacă reușim să câștigăm vom face 12 puncte din 12 posibile și ne apropiem de prima poziție, sper să nu fie o presiune prea mare pentru băieți.

Nu cred că în momentul de față cineva poate să spună sigur că este candidată pentru titlu. Vom vedea cum vom aborda play-off-ul, important este să o luăm acum pas cu pas”, a spus Mirel Rădoi, la conferință, potrivit as.ro.

Ovidiu Burcă: „Rădoi a reușit să dea energie echipei”

Burcă a avut și el cuvinte de laudă pentru Rădoi, dar e încrezător că Oțelul îi poate pune probleme Craiovei.

„Urmează un meci important, contra unei echipe foarte bune, cu un antrenor pe care îl știu foarte bine și pe care îl apreciez foarte mult.

Chiar dacă a venit doar de câteva etape, a reușit să dea energie echipei, să dea criteriu. Întâlnim un club de tradiție, cu mulţi suporteri, cu speranțe și investiții foarte mari.

De fiecare dată am încercat să ne impunem prin stilul de joc, prin principii, atât în planul ofensiv, cât și defensiv. Eu cred că vom face un meci bun.

Faptul că întâlnim adversari foarte puternici, dintr-un anumit punct de vedere ne ajută, să vedem realitatea și să ne depășim limitele. Încă suntem într-un proces de stabilizare a unei formule.

Din păcate, nu am reușit până acum să am tot lotul complet, am avut suspendaţi şi accidentaţi. Și de data aceasta vor lipsi anumiți jucători, dar sper să intre bine ceilalţi”, a declarat Burcă înainte de meci, potrivit prosport.ro.