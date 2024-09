UTA Arad - Hermannstadt 1-1 Remiză pe Stadionul „Francisc Neuman”, în etapa #9 din Liga 1.

Chițu a deschis scorul pentru gruparea sibiană, iar trupa arădeană a egalat prin Pedro.

UTA se află pe locul 14 (8 puncte), în timp ce Hermannstadt ocupă locul 7 (12 puncte).

UTA a început tare meciul, iar Fabry a nimerit bara în chiar primul minut.

UTA - HERMANNSTADT 1-1. Arădenii ajung la 5 meciuri fără victorie

Hermannstadt a avut câteva ocazii importante la jumătatea primei reprize, însă Popa i-a blocat pe Balaure, Oroian și Stoica.

Portarul gazdelor a intervenit și la începutul reprizei secunde: nu a fost învins de Oroian și Deaconu, însă Chițu (64) a reușit să o facă la a doua încercare, după o centrare a lui Balaure.

Sibienii păreau mai aproape de victorie, însă Găman a oprit mingea cu cotul în propriul careu și Joao Pedro (74) a transformat de la 11 metri.

Nu s-a mai înscris până la final, iar UTA a înregistrat a cincea remiză pe teren propriu în acest sezon (din tot atâtea meciuri).

UTA Arad - Hermannstadt 1-1

A marcat: Pedro '74 / Chițu '64

Final de meci: UTA - Hermannstadt 1-1.

Min. 90+3 - Neguț caută colțul lung, dar trimite pe lângă poartă.

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute.

Min. 74 - Gol UTA! Joao Pedro transformă de la 11 metri. Portarul a sărit în direcția opusă.

Min. 73 - Găman oprește mingea cu cotul. Penalty pentru UTA!

Min. 64 - Gol Hermannstadt! Chițu deschide scorul cu o lovitură de cap, după centrarea perfectă a lui Balaure.

Min. 58 - Chițu încearcă să plaseze mingea lângă bară, Popa e iar pe fază și respinge în corner.

Min. 55 - Intervenții spectaculoase reușite de Popa. A intervenit prima oară la șutul lui Oroian, iar apoi l-a blocat pe Deaconu.

Pauză la Arad: UTA - Hermannstadt 0-0.

Prima repriză a fost prelungită cu un minut.

Min. 37 - Fabry trage pe lângă poartă.

Min. 28 - Stoica încearcă o foarfecă laterală spectaculoasă, Popa e atent și respinge.

Min. 27 - Oroian pătrunde în flancul drept și încearcă să-l surprindă pe Popa cu un șut la colțul scurt, dar lovește bara laterală.

Min. 23 - Stoica centrează la marginea careului mic, Balaure apare în fața porții, dar nu poate lovi corect și UTA scapă fără gol primit.

Min. 9 - Omondi trage pe centrul porții, nu îi pune probleme lui Căbuz.

Min. 1 - Fabry nimerește bara cu un șut de la marginea careului.

Min. 1 - Meciul a început.

UTA Arad - Hermannstadt, echipele de start

UTA : Popa - Dozi, Benga, Paulolo, Trif - Fabry, van Durmen, Hrezdac - Costache, Kadiri, Omondi

Popa - Dozi, Benga, Paulolo, Trif - Fabry, van Durmen, Hrezdac - Costache, Kadiri, Omondi Rezerve: Mitrovic, Conte, Mihai, Borcea, Mabea, Ghezali, Machado, Dumiter, Ezekiel, Râpă, Cîmpanu

Mitrovic, Conte, Mihai, Borcea, Mabea, Ghezali, Machado, Dumiter, Ezekiel, Râpă, Cîmpanu Absenți: Iliev (accidentat)

Iliev (accidentat) Antrenor: Mircea Rednic

Mircea Rednic Hermannstadt: Căbuz - Oroian, Găman, Stoica, Goncalves, Murgia, Ivanov - Balaure, Deaconu, Stoica - Chițu

Căbuz - Oroian, Găman, Stoica, Goncalves, Murgia, Ivanov - Balaure, Deaconu, Stoica - Chițu Rezerve: Pop, Muțiu, Bejan, Iancu, Căpușă, Biceanu, Luca, Neguț, Bul, Kujabi, Popescu, Antwi

Pop, Muțiu, Bejan, Iancu, Căpușă, Biceanu, Luca, Neguț, Bul, Kujabi, Popescu, Antwi Absenți: Selimovic, Markovic (accidentați)

Selimovic, Markovic (accidentați) Antrenor: Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu Arbitru: Ionuț Coza (Cernica) / Asistenți: Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Andrei Constantinescu (Bucureşti) / Arbitru VAR: Cătălin Popa (Piteşti), Asistent VAR: Marius Omuţ (Satu Mare)

Stadion: Francisc Neuman (Arad)

Mircea Rednic: „ Nu avem altă soluție dacă vrem să fim în obiectiv”

Tehnicianul arădenilor nu concepe decât victoria în meciul cu Hermannstadt.

„Întâlnim o echipă ce a avut probleme la început, nu au fost omogeni. Au venit mulți jucători și la ei, e clar că au avut nevoie de timp și același lucru l-am cerut și eu.

Acum Sibiul vine după două rezultate foarte bune. Stau bine ca și joc, ca și moral, așa că va fi un meci greu.

Îi cunoaștem, iar pe noi ne interesează să avem atitudine bună, să nu mai ratăm ocaziile pe care mai mult ca sigur ni le vom crea și să luăm cele trei puncte.

Cred că și jocul nostru a crescut, iar Hermannstadt nu e o echipă pe care să nu o poți bate. Suntem într-o situație în care ducem lipsă de puncte, iar pentru noi lucrurile sunt clare.

Indiferent cu cine am fi jucat luni, trebuie să câștigăm acasă. Atmosfera va fi cum e de obicei la Arad, sunt sigur că băieții sunt conștienți că e un moment important

Pe mine mă interesează punctele, până acum am jucat, am avut multe ocazii și au fost meciuri când nu am luat niciun punct.

Nu vreau să spun că facem spectacol, nu ne interesează. Vreau 6 puncte, nu avem altă soluție dacă vrem să fim în obiectiv. Cu 2 ești în play-off”, a spus Mircea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.

Marius Măldărășanu: „Nu vreau să mă gândesc că pauza ne-a scos din formă”

Antrenorul sibienilor își propune să-și continue seria de victorii.

„A fost o pauză binevenită, în care am avut și un amical, am vrut să dau minute tuturor jucătorilor, unii să rămână în ritm, alții să îl capete cât de cât.

Jucăm contra celor de la UTA, am avut foarte multe ocazii în ultimul lor meci, contra lui FCSB, au jucători care pot face diferența.

Jucăm la Arad, unde știm bine aportul publicului, care în multe momente își împinge echipa de la spate, stadionul are o acustică bună.

Noi ne dorim să câștigăm, să legăm rezultate pozitive, ne aducem aminte din sezoanele trecute, când am legat rezultate pozitive, am fost sus, în lupta pentru play-off.

Am mai jucat la Arad, am și câștigat, am și pierdut, depinde doar de noi, contează forma de moment, micile detalii.

Mă bucur că unii băieți au arătat personalitate, m-ar bucura ca toți să o arate, pentru că au calitate.

Ne așteptăm la continuitate în rezultatele pozitive, dacă legăm încă o victorie ar fi extraordinar” a anunțat Măldărășanu la conferința de presă.

UTA Arad- Hermannstadt, detalii statistice, conform lpf.ro:

12 aprilie 2024, UTA - FC Hermannstadt 1-3: a fost singura înfrângere suferită de arădeni în precedentele 16 partide disputate în campionat pe teren propriu, în rest au opt victorii şi şapte remize.

Sibienii au un moral bun, asta după ce au câştigat trei dintre ultimele patru meciuri jucate în SuperLigă, singurul insucces din acest interval fiind cu Farul, 2-3 în deplasare (19 august 2024).

UTA şi FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de nouă ori, de două ori s-au impus arădenii, de patru ori au învins sibienii, iar alte trei confruntări s-au terminat la egalitate.

Întâia dispută a avut loc pe 18 octombrie 2020, FC Hermannstadt - UTA Arad 1-1, goluri înscrise de Bright Addae, respectiv Ioan Hora.

O singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 18 februarie 2023, cu FC Hermannstadt în postura de gazdă.

Antrenorul Mircea Rednic o va întâlni pentru a 12-a oară pe FC Hermannstadt, palmaresul precedentelor dueluri cuprinzând patru victorii, patru remize şi trei înfrângeri.

Mircea Rednic şi Marius Măldărăşanu au câştigat titlul cu Rapid în sezonul 1998-1999, în perioada în care au activat ca jucători, dar şi în ediția 2002-2003, cu actualul tehnician al arădenilor pe banca giuleştenilor şi cu ,,Măldă" în teren în prima parte a campionatului.

26 de jucători a utilizat UTA în primele opt etape, dintre care Ibrahima Conte a bifat toate cele 720 de minutele.