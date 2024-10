Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, este euforic după egalul scos de Botoșani la Craiova, scor 0-0, și e sigur că echipa lui Ciobotariu va învinge și liderul campionatului, Universitatea Cluj

În ultimele două deplasări din Liga 1, FC Botoșani a făcut egal cu Dinamo și cu Universitatea Craiova

După egalul de la Craiova, echipa antrenată de Liviu Ciobotariu rămâne penultima în clasament, cu 15 puncte. FC Botoșani mai are de jucat restanța cu FCSB.

Iftime amenință liderul U Cluj: „Echipa mea e din ce în ce mai bună”

FC Botoșani a făcut egal la Craiova și a ajuns la patru meciuri fără înfrângere în campionat. Valeriu Iftime crede că oltenii au scăpat ieftin în duelul cu trupa lui Ciobotariu.

„E un rezultat norocos, pentru că putea să închidă frumos cu gol formidabil Ongenda. Craiova, în afară de o două-trei ocazii nu a fost periculoasă. Și a jucat acasă, a declarat Valeriu Iftime pentru sport.ro

Iftime este cu gândul la meciul din etapa viitoare, cu liderul Universitatea Cluj.

Jucăm bine și echipa mea e din ce în ce mai bună. O să batem Clujul săptămâna viitoare. Jucăm fotbal!

Nu am emoții în poartă. Pap e bun, dar greșește din când în când. Acum suntem din ce în ce mai stăpâni, mai siguri. Îi lăsăm pe adversari să atace de la o distanță mai mare,

Valeriu Iftime așteaptă încă sclipirile lui Hervin Ongenda, care a ratat singur cu portarul la Craiova.

„Încă nu e ce trebuie. Trebuia să dea gol. Are sclipire, dar nu e Ongenda. E util, dar încă nu e ce trebuie. Unul care să limpezeasca jocul. Eu cred că o să fie ok. Am mare încredere ca va crește”, a declarat Valeriu Iftime pentru sursa citată.