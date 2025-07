Fostul antrenor demis este noul antrenor lăudat al multiplei campioane a României. Încă o piruetă managerială demnă de teatrul absurdului

Ciorba reîncălzită a plecat din bucătărie, a făcut carieră frumoasă în fotbal, iar de o vreme a ajuns în handbal. Mai precis la multipla campioană a României, echipa feminină CSM București.

Fiind caniculă, ciorba poate fi mâncată („servită”!) și rece. Așa că merge. Reinstalarea lui Adi Vasile în funcția de antrenor al formației care nu a mai prins un Final 4 în EHF Champions League din 2018 nu este o ciorbă reîncălzită, ci un duș rece. Reconfortant pe căldura asta!

Automulțumirea ca stare de spirit

Adi Vasile fusese demis în mai 2024 după ce pierduse sfertul de finală cu Metz și ratase încă o dată accederea în primele patru formații ale Europei. Impresia era că mai mult presiunea mediatică a contribuit la această decizie, căci factorii responsabili ai clubului levitau într-o atitudine de suspectă automulțumire.

Despărțirea nu a fost lină, demisul pretinzând compensații materiale de 60.000 de euro, conforme cu clauzele din contract. Pe care, din ce țin minte, le-a și obținut.

Luați în balon

Plecarea intempestivă și nu prea a danezei Helle Thomsen, antrenoarea din sezonul 2024-2025 (la rându-i o ciorbă reîncălzită, pentru că și ea mai pregătise echipa cu vreo 7 ani în urmă), a pus CSM-ul în situația de a găsi/ alege un alt antrenor.

La o echipă care în mod constant are un lot de vedete și o finanțare de 5 stele, era o întreprindere dificilă. Nu și pentru cei care conduc clubul nostru, al bucureștenilor contribuabili.

Oamenii s-au uitat un pic în zare, iar privirea li s-a oprit la soluția cea mai la îndemână. Asta cumva poate fi de înțeles când ești presat de timp și simți că bate vânt de austeritate. Dar să justifici numirea noului antrenor, care este vechiul antrenor, ca un act de viziune managerială, asta chiar că e luare în balon.

Adrian Vasile va antrena din nou CSM București

Sferturile de finală nu ni le ia nimeni!

Luați aminte ce spune printre altele team managerul echipei Cristina Vărzaru într-un comunicat oficial.

„Am căutat un antrenor care să înțeleagă ADN-ul clubului. (...) Un antrenor care are experiență și care nu are nevoie de timp pentru a se adapta structurii și dinamicii noastre interne. Am căutat rapid soluția solidă care să dea siguranța că echipa va performa în primul sezon fără Cristina Neagu. (...) De aceea, alegerea lui Adi Vasile a fost una logică și strategică.”

Ce poți să mai spui la așa ceva? Multe, de fapt. Și nu în cheie malițioasă, ar fi prea ușor. Dacă justificarea din comunicat este serioasă, înseamnă că atunci când l-a demis pe Vasile, clubul a comis o greșeală de proporții.

Nu a asigurat nici continuitatea performanței, căci la capitolul performanțe sunt incluse sferturile de finală din ultimii 7 ani, nu la eșecuri. A avea finanțare și lot de 5 stele echivalente unui Real Madrid sau unui Paris Saint-Germain din fotbal, a te opri în sferturi de finală ani la rând este o uriașă contraperformanță.

Ideologul mistificării

Mistificarea adevărului deranjează la fel de tare ca lipsa de rezultate, iar faptul că toate astea sunt asumate de o persoană inteligentă, de o fostă mare handbalistă, este și mai trist. Parcă așteptai altceva de la Cristina Vărzaru decât să fie ideologul unui sistem care suge la sânul banului public.

Cu mici excepții, din 2016 încoace, atunci când cu Kim Rasmussen pe banca tehnică și Bella Gullden în teren CSM câștiga peste normă Final 4-ul, parcursul european al campioanei României este un lung șir de ratări. Au trecut pe la CSM cele mai mari jucătoare din lume din ultimii 10 ani.

Urma lăsată, cu excepția lui Gullden, poate și Carmen Martin, zero. Au venit, și-au luat banii, și-au încărcat bateriile și au plecat.

De exemplu. Dincolo de accidentare, a înțeles cineva ceva din transferul Norei Mork, uriașa vedetă norvegiană? Care după ce s-a vindecat a continuat să joace. Dar nu la CSM! Un exemplu de eșec mangerial răsunător.

O fi și irosirea în ADN-ul acestui club, mai știi? Că Adi Vasile e clar că are toți cromozomii compatibili.