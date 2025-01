Valladolid - Real Madrid 0-3 Mbappe , la primul hat-trick în tricoul „los blancos”: „Era important să câștigăm!”

Real Madrid a învins-o pe Real Valladolid, scor 3-0, sâmbătă seară, în deplasare, într-o partidă din etapa #21 din La Liga.

Toate cele trei goluri au fost semnate de Kylian Mbappe, aflat la primul hat-trick din carieră pentru formația madrilenă.

Real Madrid a dominat clar disputa contra ultimei clasate, Real Valladolid, și legat cea de-a patra victorie consecutivă în La Liga.

Madrilenii sunt lideri, cu 49 de puncte, la patru peste Atletico Madrid, care a călcat greșit în această rundă, 1-1 cu Villarreal, acasă.

Mbappe, primul hat-trick în carieră

Kylian Mbappe a bifat primul hat-trick pentru Real Madrid. A durat mai mult decât și-ar fi imaginat cei mai optimiști fani - 31 de meciuri, însă francezul pare să joace din ce în ce mai bine.

Mbappe a ajuns la 15 goluri marcate pentru Real Madrid în La Liga, în 19 partide, și este pe locul doi în ierarhia golgheterilor, după Robert Lewandowski - 16.

„ Sunt fericit pentru hat-trick, dar mai ales pentru victorie. O spun în fiecare săptămână, dar era important să câștigăm azi, mai ales după meciul lui Atletico (n.r. 1-1 cu Villarreal, acasă) .

Trebuie să jucăm bine, am marcat primul gol după o acțiune colectivă. În a doua repriză, au fost 10 minute în care puteam juca mai bine, dar am înscris al doilea gol. Am gestionat bine jocul și am marcat golul trei”, a declarat Kylian Mbappe după meci, conform Marca.

Mbappe: „Dacă voi fi golgheter, foarte bine”

Kylian Mbappe a declarat că nu contează unde îl distribuie Don Carlo în ofensivă, el trebuie să dea cel mai bun randament.

Și, dacă va fi cazul, va acceptat statutul de golgheter, chiar dacă principalul său obiectiv este să-și ajute colegii, echipa să câștige.

„Am spus încă din prima zi că pot juca pe toate cele trei poziții din atac, pentru că trebuie să mă adaptez echipei, iar acum lucrurile sunt clare. Pot juca în dreapta atacului, în centru sau în stânga. Mișcările devin naturale cu colegii și trebuie să continuăm.

Eu pot să spun că trebuie să-i ajut pe ei, pe toată echipa. Ce ne dorim este ca Madridul să câștige. Dacă voi fi Pichichi (n.r. - golgheter), foarte bine. Am fost de mai multe ori în cariera mea, dar vreau să câștig trofee cu echipa”, a completat Mbappe.

Va fi greu pentru că acasă joacă bine. Deși nu joacă acasă, ci la Guingamp. Dar va fi un meci dificil și trebuie să câștigăm. Hala Madrid! Kylian Mbappe

Valladolid - Real Madrid 0-3

A marcat: Kylian Mbappe 30, 57, 90+1 pen.

Valladolid: Hein - Perez, Sanchez, Torres, Rosa - Anuar, Martin, Amallah - Sanches, Sylla - Marcos Andre.

Au mai intrat: K.Perez, Latasa, Chuki

Antrenor: Diego Cocca.

Real Madrid: Courtois - Asencio, Tchouameni, Rudiger, Garcia - Ceballos, Valverde - Diaz, Bellingham, Rodrygo - Mbappe.

Au mai intrat: Modric, Alaba, Guler, Endrick, Lorenzo

Antrenor: Carlo Ancelotti