„Am dominat în 10 oameni” Vasile Miriuță jubilează după remiza cu CFR Cluj : „Băieții au dat dovadă de caracter”

POLI IAȘI - CFR CLUJ 1-1. Vasile Miriuță (56 de ani), antrenorul gazdelor, i-a lăudat pe elevii săi, care au reușit să obțină un punct după un meci foarte dificil.

CFR a deschis scorul în minutul 4 al partidei din Copou, iar Poli Iași a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 27, după eliminarea lui Camara.

Trupa lui Miriuță nu a renunțat la luptă, a fost foarte aproape de gol prin Skuka ('51) și până la urmă a egalat prin Guilherme ('64).

„Aș vrea să încep prin a le ura succes celor de la CFR Cluj, pentru că am antrenat doi ani acolo și e echipa unde m-am simțit cel mai bine ca antrenor.

Revenind la noi, băieții au jucat extraordinar. Au arătat ca o echipă. Tot aud cuvântul ăla familie. Familia e nevasta, copilul, nepotul. Echipa trebuie să arate bine și ei au arătat azi. Suntem pe drumul cel bun.

Am jucat în 10 mult timp, am încercat să atacăm. Să scoți puncte cu U Cluj și CFR e un bonus. I-am felicitat în vestiar. Băieții au dat dovadă de caracter. În repriza a doua am dominat în 10 oameni.

Știam de la început că va fi un meci de luptă. Eu cred că ne-am dorit mai mult să câștigăm azi. Sper să facem o echipă bună în continuare și să adunăm puncte”, a declarat Miriuță, citat de digisport.ro.

Va fi un meci greu la Slobozia, îmi place echipa lui Adi Mihalcea. Ne vom juca șansa până la final. Vasile Miriuță, antrenor Poli Iași