Poli - Petrolul 1-0. Vasile Miriuță (56 de ani) consideră că ieșenii își îmbunățesc evoluțiile de la meci la meci

Formația din Copou a ajuns la 4 partide consecutive fără înfrângere în Liga 1 și a egalat-o pe FC Botoșani în clasament

Petrolul Ploiești ocupă în prezent locul 9 în Liga 1, cu 37 de puncte, în timp ce Poli Iași se află pe poziția 14, cu 28 de puncte.

Poli Iaşi - Petrolul 1-0. Vasile Miriuţă: „Arătăm din ce în ce mai bine”

„Este o victorie meritată. Nu știu dacă am fost echipa mai bună, dar am fost cea care și-a dorit mai mult victoria, pe un teren greu. Am întâlnit un antrenor tânăr (n.r. Adi Mutu) care sper să aibă o carieră mare, ca fotbalist a avut-o.

Am înscris prin Adama acel gol (n.r. - Adama Diakhate în finalul primei reprize), după, în repriza a doua, am încercat să menținem rezultatul și să-i surprindem pe contraatac. Până la urmă s-a terminat 1-0, sunt trei puncte foarte importante.

Băieții și-au dorit mult. Părerea mea este că arătăm din ce în ce mai bine. Nu am luat gol. Să o ținem tot așa. Mă bucur pentru băieți pentru că știu cât muncesc în timpul săptămânii”, a declarat Miriuță, conform digisport.ro.

În play-out va fi foarte greu, eu zic că se va juca până în ultimele două etape. Suntem echipe echilibrate valoric Vasile Miriuță

Pentru echipa lui Vasile Miriuță, următoarea provocare va fi și ultimul lor meci din sezonul regulat, în care Poli Iași va întâlni Oțelul Galați.

Partida este programată pe 7 martie, de la ora 18:00.