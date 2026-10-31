CFR Cluj, bună de plată Doi jucători dați afară după intrarea în insolvență au obținut despăgubiri de peste 100.000 de euro

CFR Cluj trebuie să achite despăgubiri de 107.688 de euro către doi jucători ale căror contracte au fost reziliate de administratorul judiciar după intrarea clubului în insolvență.

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Este vorba despre portarul Andre Campos Moreira (30 de ani) și mijlocașul Bruno Xavier Almeida Carvalho Costa (29 de ani).

CFR Cluj, despăgubiri pentru rezilierea contractelor a doi fotbaliști

Ambii portughezi semnaseră cu CFR Cluj în vara acestui an, însă contractele lor au fost reziliate pe 21 august de administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, la o zi după deschiderea procedurii de insolvență a clubului.

RTZ a explicat că a renunțat la contracte pentru a limita obligațiile financiare ale clubului, considerate nejustificate în contextul insolvenței.

Cei doi fotbaliști au contestat deciziile în instanță. Judecătorii au respins însă acțiunile prin care aceștia încercau să anuleze întreruperea contractelor. În schimb, au decis că CFR Cluj trebuie să le plătească despăgubiri.

CFR trebuie să-i plătească 43.333 de euro lui Andre Moreira

Portarul Andre Campos Moreira, care a trecut pe la Atletico Madrid și Aston Villa, a semnat cu CFR Cluj pe 26 iunie 2026.

Experiența sa în Gruia a fost însă extrem de scurtă. Goalkeeperul portughez a apărat doar 45 de minute la debut, în înfrângerea usturătoare cu Tromso, scor 0-5, din Conference League. Titularizat de Antonio Folha, Moreira a fost înlocuit la pauză cu Vâlceanu, după ce primise trei goluri.

Portarul a fost exclus după umilința cu Tromso

După eliminarea din cupele europene, Andre Moreira nu a mai intrat în planurile echipei. Imediat după intrarea clubului în insolvență, a primit notificarea prin care administratorul judiciar îl informa că i-a fost reziliat contractul.

Moreira a contestat decizia în instanță, însă Tribunalul Specializat Cluj i-a respins acțiunea prin care solicita anularea denunțării contractului.

În schimb, prin hotărârea din 22 octombrie, judecătorii au obligat CFR Cluj să-i plătească 43.333,33 euro despăgubiri. Clubul trebuie să achite și 3.178,43 lei, cheltuieli de judecată.

Bruno Costa a obținut 64.000 de euro

Tot pe 22 octombrie, a fost soluționat și cazul lui Bruno Xavier Almeida Carvalho Costa. Acesta semnase cu CFR pe 13 iulie 2026, iar contractul său a fost întrerupt tot pe 21 august, ca și în cazul lui Andre Moreira.

Instanța i-a respins și lui contestația împotriva deciziei clubului, dar i-a acordat despăgubiri de 64.354,83 euro. La această sumă se adaugă alți 3.178,43 lei cheltuieli de judecată.

Nota de plată: peste 107.000 de euro

În total, CFR Cluj are de achitat 107.688,16 euro celor doi fotbaliști, plus 6.356,86 lei cheltuieli de judecată.

Ambele hotărâri pot fi atacate cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Andre Moreira și Bruno Costa sunt și pe lista creditorilor CFR Cluj

Pe lângă despăgubirile obținute în instanță pentru denunțarea contractelor, Andre Moreira și Bruno Costa au fost înscriși și la masa credală a clubului.

Cei doi au solicitat plata unor drepturi financiare neachitate înainte de deschiderea procedurii de insolvență.

Portarul era plătit cu 10.500 de euro pe lună

În cazul lui Moreira, portarul a solicitat înscrierea unei creanțe de 99.943,60 lei, echivalentul a 19.024,19 euro net. Banii reprezentau remunerațiile și alte drepturi financiare pentru perioada 26 iunie – 20 august 2026.

Administratorul judiciar a verificat calculul și a redus suma acceptată la 94.611,02 lei.

Contractul semnat cu CFR Cluj prevedea o remunerație lunară netă de 10.500 de euro.

Bruno Costa avea salariu lunar de 15.500 de euro

Bruno Costa a cerut, la rândul său, înscrierea unei creanțe de 102.443,25 lei, reprezentând drepturile financiare pentru perioada 13 iulie – 20 august 2026.

Fotbalistul avea un contract cu o remunerație lunară de 15.500 de euro și a solicitat plata a 19.500 de euro pentru perioada în care a fost legitimat la CFR.

RTZ a admis în tabel o creanță de 99.658,80 lei, respingând o parte din suma solicitată. În ambele cazuri, administratorul judiciar a încadrat sumele la categoria creanțelor chirografare, nu la cea a creanțelor salariale.

CFR Cluj are datorii de aproape 41 de milioane de euro în tabelul preliminar al insolvenței

Tabelul preliminar al creditorilor, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență pe 26 octombrie, arată că administratorul judiciar RTZ & Partners a acceptat creanțe de peste 168,6 milioane de lei (32,14 milioane de euro).

La acestea se adaugă obligații de 4,1 milioane de euro, exprimate direct în moneda europeană.

Alte pretenții, în valoare de 24,1 milioane de lei (aproximativ 4,6 milioane de euro), au fost înscrise sub condiție suspensivă. Recunoașterea lor depinde de îndeplinirea unor condiții viitoare, inclusiv de rezultatul unor proceduri judiciare.

Cum se împart datoriile CFR Cluj pe categorii de creditori

Tabelul preliminar al creditorilor CFR Cluj este împărțit pe categorii strategice, evidențiind cine controlează de fapt destinele financiare ale clubului în acest moment:

Creditori beneficiari ai unor cauze de preferință: 23.148.938 lei (sub condiție suspensivă 225.500 lei).

23.148.938 lei (sub condiție suspensivă 225.500 lei). Creditori salariali: 465.392 lei (sub condiție suspensivă 227.663 lei)

465.392 lei (sub condiție suspensivă 227.663 lei) Creditori bugetari: 926.790 lei (sub condiție suspensivă 6.857.533 lei)

926.790 lei (sub condiție suspensivă 6.857.533 lei) Creditori chirografari: 144.083.537 lei (sub condiție suspensivă 16.799.239 lei)

144.083.537 lei (sub condiție suspensivă 16.799.239 lei) Total general: 168.624.658 lei (sub condiție suspensivă 24.109.935 lei)

168.624.658 lei (sub condiție suspensivă 24.109.935 lei) Total general euro: 4.103.012,77 euro

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