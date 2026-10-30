„Nu-l duce mintea să înțeleagă!” Daniel Pancu, discurs dur după titularizarea lui Șucu jr: „Situația mea e foarte complicată”

Rapid - Csikszereda 2-0. Daniel Pancu (49 de ani) a explicat motivul pentru care l-a titularizat pe Andrei Șucu (17 de ani) în această seară.

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După meci, Pancu a dezvăluit ce ar sta în spatele declarațiilor date înainte de meci în care spunea că s-a simțit dator să îl titularizeze pe fiul patronului.

Daniel Pancu, despre Andrei Șucu: „ Nu-l duce mintea să înțeleagă!”

„Rămân la vorbele mele, la impresia mea, puteți lua declarația de după jocul cu FC Argeș, când a debutat aici în Giulești cu gol. Are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă cum e Rapid, cu obiective.

El se străduiește în continuu, dar a avut o evoluție normală, adică exact cum mă așteptam. La un moment dat, în prima repriză, se sufocase, era... lucruri normale, cum mă așteptam”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

„Nemulțumirile vin din partea lui Șucu jr.”

Întrebat dacă se referea la patron sau la fiul acestuia când a zis că există nemulțumiri legate de numărul minutelor lui Șucu jr, tehnicianul a susținut că este vorba de fotbalist:

„Din partea lui, da, din partea lui. Din partea lui o mare stare de nemulțumire, nu poate să înțeleagă.

Nici eu nu înțelegeam la aproape 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. Eu tot caut de vreo trei etape să intre. I-am spus și părintelui, știți foarte bine că nu e ușoară nici situația mea, e chiar foarte complicată din punctul ăsta de vedere.

I-am spus și părintelui că nu fac decât să-l protejez, pentru că el, dacă are nevoie de minute, de a simți ce înseamnă fotbalul profesionist, trebuie să intre pe fond bun.

Ori dacă jocul nu ne permite, dacă suntem conduși sau dacă situația e una strânsă pe tabelă, prefer să nu joace un astfel de jucător, pentru că îi fac mult mai mult bine, așa i-aș face mult mai mult rău”.

Pancu n-a respins însă ideea că presiunile vin și din partea patronului și a folosit cuvinte mai dure la adresa tânărului jucător:

„Dorință au toți părinții, și eu, dacă aș fi, ar fi la fel, aceeași dorință, dar nu. Din partea lui Andrei a fost. Din partea lui, pur și simplu pentru că nu înțelege niște lucruri și nu are cum să-l ducă mintea acum.

Pentru că nici pe mine nu mă ducea. Până nu le simți, n-ai cum. Crezi că ești Mihai Viteazul și Superman la un loc, dar nu”.

„Nu e doar un copil de 18 ani, e băiatul patronului!”

Pancu a revenit asupra subiectului și la conferința de presă.

„Avem parteneriatul cu Ștefănești. Poate oricând să meargă acolo, dar nu ține doar de el. Eu, cum vă spun public, așa îi explic și lui în continuu, pentru că nu ai cum să sari peste niște etape. E imposibil. Doar dacă ești fenomen. Atât.

A fost o presiune mare pe un copil, dar care nu e doar un copil de 18 ani, pentru că e băiatul patronului. Adică se schimbă. Nu e o situație dificilă, doar că trebuie să înțeleagă.

Adică dacă până acum nu a înțeles, cred că după jocul de azi va înțelege foarte bine cum stau lucrurile la fotbalul profesionist, plus presiunea de la Rapid și adversitatea din partea adversarilor. Îți dai seama doar când le simți, altfel nu”, a încheiat Pancu.

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