Clinton N`Jie (31 de ani) a stârnit un conflict în momentul în care a fost informat că a fost chemat la schimbare în meciul Rapid - UTA 2-0.

Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a explicat că situația este una obișnuită în fotbal, iar acum nu mai există nicio problemă.

Victor Angelescu, acţionar minoritar la Rapid, a clarificat situația dintre Șumudică și jucătorul său, Clinton N`Jie.

Fotbalistul a fost deranjat de faptul că Marius Șumudică l-a înlocuit în minutul 65 al partidei cu UTA, încheiată 2-0.

Victor Angelescu, despre cearta dintre Şumudică şi N'Jie: „Lucruri normale”

„ Astea sunt lucruri normale și se întâmplă la fotbal. Câteodată îți dorești să joci mai mult, el își dorea să joace, mai ales că înainte avusese o fază bună.

Nu e absolut nicio problemă, chiar am fost după meci în vestiar, toată lumea era fericită, muzică, toată lumea era cu zâmbetul pe buze.

Am vorbit cu toți și nu erau probleme. E normal, câteodată, să nu vrei să fii schimbat, dar se întâmplă.

Nu e nici prima oară, nici ultima oară, când un jucător se supără că este schimbat de către antrenor , dar astea sunt la cald”, a declarat Angelescu, potrivit iamsport.ro.

Ceartă între Șumudică și Clinton N'Jie

În momentul în fotbalistul african a aflat că trebuie să iasă de pe teren și-a pierdut cumpătul.

A întrebat în repetate rânduri „De ce?” către banca de rezerve și s-a îndreptat agale către margine, extrem de furios. Se citea foarte clar nemulțumirea pe chipul său.

În tot acest timp, Marius Șumudică a încercat să evite contactul vizual cu jucătorul său, pentru a nu amplifica ceea ce părea că se transformă într-un real conflict.

Clinton N'Jie a ieșit de pe teren și a trecut prin spatele lui Șumudică, vizibil nemulțumit.

Tehnicianul a încercat să-i transmită acestuia câteva explicații, de la câțiva metri distanță, însă jucătorul a fost surprins gesticulând nervos spre „Șumi” spunându-i: „No, no, no”.

De parcă nu dorea să asculte niciun argument venit dinspre antrenorul său. Își dorea foarte mult să continue partida.

Ce a declarat Marius Șumudică despre conflictul cu atacantul

Antrenorul Rapidului a părut deranjat de gestul făcut de Clinton N'Jie și lăsa de înțeles că va lua măsuri disciplinare în privința atacantului.

„Nici nu mă interesează cine iese supărat sau nu. Ce să mai zic de cei care nu joacă? Nu e problema mea. Orice fac la Rapid, apar tot felul de discuții.

Nu mi-a spus nimic. Cu Șumudică e greu. Nu. Asta-s problemele noastre, de bucătărie internă.

E un jucător util, care a crescut și cu siguranță ne va ajuta în meciurile viitoare”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Câte minute a jucat Clinton N'Jie pentru Rapid de când a ajuns la echipă:

66 de minute în Rapid - Farul 5-0

62 de minute în FCSB - Rapid 0-0

67 de minute în Rapid - Hermannstadt 1-0

65 de minute în Rapid - UTA 2-0