Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României, a comentat situația lui Denis Drăguș (27 de ani), atacantul celor de la FCSB.

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De la sosirea la FCSB, atacantul a jucat doar în 4 partide și nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A bifat, în total, 174 de minute pe teren.

Victor Pițurcă: „Lui Drăguș îi mai dau 3-4 etape”

Fostul selecționer al României este convins că Gigi Becali ar putea renunța curând la Drăguș dacă atacantul nu va da randamentul dorit și nu va justifica salariul uriaș oferit de patronul roș-albaștrilor: un milion de euro pe an.

„Lui Drăguș îi mai dau 3-4 etape. Dacă nu joacă la nivel și mai pierd meciurile..., o să vadă el și Drăguș. La Gigi nu contează cât plătește. Dacă nu-i place...” , a declarat Victor Pițurcă, citat de digisport.ro.

Integralist în partida cu Corvinul (0-1), atacantul a acuzat dureri la mușchiul adductor, în timpul unui antrenament din zilele trecute, și a decis să se oprească pentru a evita o accidentarea mai serioasă.

FOTO. Denis Drăguș, la antrenamente după accidentarea anterioară

FCSB a terminat turul sezonului regulat pe locul 8, cu 21 de puncte.

Pentru roș-albaștri urmează duelul cu FC Argeș, programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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