Drăguș nu e bine Atacantul de la FCSB are din nou probleme medicale

- Denis Drăguș (27 de ani), atacantul de la FCSB, a acuzat probleme medicale la antrenamentul de miercuri și nu a putut continua ședința de pregătire.
Accidentările se țin scai de atacantul transferat în urmă cu două luni de FCSB. Drăguș a revenit pe teren în meciurile cu U Cluj (0-1) și Corvinul (0-1), dar acum se confruntă din nou cu probleme medicale.
Denis Drăguș are din nou probleme
Miercuri, Denis Drăguș nu a putut continua ședința de pregătire din cauza unor noi probleme medicale. Atacantul a acuzat dureri la mușchiul adductor și a decis să se oprească pentru a evita o posibilă accidentare.
Drăguș ar fi mers ulterior la un cabinet medical, acolo unde a fost supus unor investigații suplimentare, conform fanatik.ro.
Problemele atacantului au venit chiar în pauza internațională, dedicată meciurilor echipelor naționale, iar Laurențiu Reghecampf și staff-ul FCSB vor avea timp să gestioneze situația lui Drăguș.
Dacă investigațiile medicale nu vor semnala o accidentare gravă, atunci Drăguș ar putea reveni pe teren până la reluarea campionatului.
Denis Drăguș s-a confruntat recent cu alte probleme medicale, care l-au forțat să rateze 4 meciuri: cu Oțelul (1-0), FC Voluntari (2-1), derby-ul cu Rapid (4-1) și confruntarea cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 0-1.
FOTO. FCSB - Corvinul 0-1, meci în care Drăguș a fost integralist
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De la sosirea la FCSB, atacantul a jucat doar în 4 partide și nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A bifat, în total, 174 de minute pe teren.
Pentru FCSB urmează duelul cu FC Argeș, în etapa #16 din Superliga, care este programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.