Drăguș nu e bine  Atacantul de la FCSB are din nou probleme medicale +74 foto
Denis Drăguș
Superliga

Drăguș nu e bine Atacantul de la FCSB are din nou probleme medicale

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 09:28
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 09:28
  • Denis Drăguș (27 de ani), atacantul de la FCSB, a acuzat probleme medicale la antrenamentul de miercuri și nu a putut continua ședința de pregătire.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Accidentările se țin scai de atacantul transferat în urmă cu două luni de FCSB. Drăguș a revenit pe teren în meciurile cu U Cluj (0-1) și Corvinul (0-1), dar acum se confruntă din nou cu probleme medicale.

Gigi Becali lovește în FRF Antrenorul dat afară de patronul FCSB  lucrează și pentru forul condus de Răzvan Burleanu
Citește și
Gigi Becali lovește în FRF Antrenorul dat afară de patronul FCSB lucrează și pentru forul condus de Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Gigi Becali lovește în FRF Antrenorul dat afară de patronul FCSB  lucrează și pentru forul condus de Răzvan Burleanu

Denis Drăguș are din nou probleme

Miercuri, Denis Drăguș nu a putut continua ședința de pregătire din cauza unor noi probleme medicale. Atacantul a acuzat dureri la mușchiul adductor și a decis să se oprească pentru a evita o posibilă accidentare.

Drăguș ar fi mers ulterior la un cabinet medical, acolo unde a fost supus unor investigații suplimentare, conform fanatik.ro.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Problemele atacantului au venit chiar în pauza internațională, dedicată meciurilor echipelor naționale, iar Laurențiu Reghecampf și staff-ul FCSB vor avea timp să gestioneze situația lui Drăguș.

Dacă investigațiile medicale nu vor semnala o accidentare gravă, atunci Drăguș ar putea reveni pe teren până la reluarea campionatului.

Denis Drăguș s-a confruntat recent cu alte probleme medicale, care l-au forțat să rateze 4 meciuri: cu Oțelul (1-0), FC Voluntari (2-1), derby-ul cu Rapid (4-1) și confruntarea cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 0-1.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1, meci în care Drăguș a fost integralist

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpeg
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
+74 Foto
labels.photo-gallery

De la sosirea la FCSB, atacantul a jucat doar în 4 partide și nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A bifat, în total, 174 de minute pe teren.

Pentru FCSB urmează duelul cu FC Argeș, în etapa #16 din Superliga, care este programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
accidentare liga 1 ANTRENAMENT fcsb denis dragus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
18:20
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
18:10
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
18:42
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Superliga
14:26
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Citește mai mult
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Nationala
14:03
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Citește mai mult
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Campionate
12:10
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Citește mai mult
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
B365
12.11
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
Citește mai mult
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share