Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, a dezvăluit că Marius Corbu (24 de ani) a avut, în această vară, o ofertă din Serie A.

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Mijlocașul a impresionat prin evoluțiile sale de la Ferencvaros și a fost convocat în premieră de Gică Hagi la naționala României.

A evoluat timp de 49 de minute în total în meciurile cu Polonia (2-1) și Bosnia (0-1).

Zoltan Szondi: „Am rugat conducerea de la Ferencvaros să nu-l vândă în Serie A”

Zoltan Szondi a vorbit despre debutul sub tricolor al jucătorului crescut la academia celor de la Csikszereda și a dezvăluit că mijlocașul are mai multe oferte.

În această vară, a fost dorit inclusiv de o formație din Serie A.

„Mie nu-mi place să mă bag în chestii de genul acesta, să vorbesc despre anumiți jucători. Dar acum mă bag, pentru că pe Marius îl am la inimă. Și nu numai eu, ci toată lumea de aici. E profund greșit să credem că este un Ianis Hagi numărul 2.

Corbu nu este un jucător număr 10 niciodată. Atât Marius Corbu, cât și Ianis Hagi pot fi amândoi în teren fără nicio problemă.

La Csikszereda, într-un sistem de 4-3-3, el a jucat ori extremă, ori mijlocaș de bandă. La Ferencvaros joacă un fel de box-to-box.

Cei de acolo au multe oferte pentru el și eu m-am rugat, practic, de Ferencvaros în vară să nu-l vândă în Serie A. Le-am spus că, dacă intră în grupele unei competiții europene, Corbu le va câștiga mulți bani.

Are multe oferte datorită a două calități. Practic, ară terenul și recuperează multe mingi, citește jocul, este foarte inteligent. Între ghilimele, fură pasele adversarilor”, a declarat Zoltan Szondi, citat de digisport.ro.

FOTO. România - Polonia 2-1, meciul de debut al lui Marius Corbu la prima reprezentativă

Zoltan Szondi: „A ajuns la noi când a împlinit 11 ani”

Președintele lui Csikszereda a vorbit și despre începuturile lui Marius Corbu în academia clubului din Miercurea Ciuc.

„A ajuns la noi când a împlinit 11 ani. Sincer, el a fost primul nostru copil care a beneficiat de cazare și masă la așa-zisa academie. Și noi eram la început de drum, ne aflam într-o clădire închiriată. Se vedea cu ochiul liber că are talent.

Principalul motiv pentru care l-am mutat la Miercurea Ciuc a fost să nu mai facă naveta de la Ghimeș. Dacă îți petreci toată ziua pe drum, nu te odihnești și nu beneficiezi de nutriția necesară. Era unul dintre cei mai mici și, totodată, unul dintre cei mai buni. Era muncitor, foarte religios și făcea totul pentru fotbal.

El, fiul meu și încă câțiva jucători au făcut parte din generația 2002, care a câștigat campionatul la categoria U17. A ajuns apoi la Puskas Akademia, la 17 ani. Le-a atras atenția celor de acolo atunci când a început să joace la seniori.

A fost mereu ambițios și nu îl interesau condițiile, echipamentul sau mâncarea. El își dorea doar să joace fotbal”, a concluzionat Szondi.

După experiența de la Academia Puskas, Corbu a ajuns liber de contract la APOEL Nicosia, în vara lui 2024. Din ianuarie 2026, evoluează pentru Ferencvaros, formație care l-a transferat în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.

5 goluri și o pasă decisivă a reușit Corbu în 25 de meciuri jucate pentru Ferencvaros în acest sezon

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