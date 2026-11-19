Victor Pițurcă (70 de ani) analizează situația echipei naționale după rezultatele slabe din 2026.

Fostul selecționer vorbește despre problemele naționalei, lipsa de ritm a unor titulari și consideră că stilul bazat pe posesie pe care Gică Hagi vrea să-l implementeze nu poate fi aplicat împotriva oricărui adversar.

Piți consideră că România trebuie să-și adapteze tactica la valoarea jucătorilor pe care îi are și la nivelul adversarului.

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Victor Pițurcă nu are dubii în privința bilanțului echipei naționale din 2026: a fost un an foarte slab.

Victor Pițurcă, verdict dur despre națională: problemele de valoare, mentalitate și pregătire fizică

Cum caracterizați, domnule Victor Pițurcă, evoluția echipei naționale în 2026, în special parcursul din Liga Națiunilor? Care sunt principalele probleme pe care le-ați identificat?

Sigur că n-a fost un an bun. A fost un an rău pentru echipa națională. În momentul în care pierzi cinci meciuri și câștigi numai unul în grupa ta, nu putem spune decât că a fost un parcurs foarte slab. Acesta este adevărul.

Victoria cu Polonia a dat impresia că naționala poate începe un nou drum, dar a urmat înfrângerea cu Bosnia. Ce ar trebui să înțelegem din aceste rezultate?

Acest joc cu Polonia trebuie analizat foarte bine de selecționer, de Gică Hagi. Fiindcă de maniera aceasta trebuie să joace echipa noastră națională dacă vrem să avem rezultate. Dacă încercăm altceva, va fi foarte dificil.

Sunt așteptări prea mari de la echipa națională?

Tot timpul, în fotbal, este vorba și despre valoare. Noi suntem la un anumit nivel din punct de vedere valoric, dacă ne referim la jucătorii pe care îi avem. Sunt mulți peste medie, dar sunt la echipe unde nu reușesc să se impună și nu joacă. Asta spune foarte mult.

„Florinel Coman nu s-a impus nici în Qatar”

Concret?

Coman, la care am revenit într-un târziu, nu? A ajuns într-o țară în care fotbalul nu este foarte dezvoltat, chiar dacă se investesc bani mulți și există și jucători valoroși.



Cunosc bine fotbalul din Qatar, dar nici într-un astfel de campionat nu a reușit să se impună și să joace meci de meci. S-a vorbit permanent despre un posibil transfer și despre tot felul de probleme.



Cu toate acestea, Gică Hagi l-a convocat la echipa națională și nu putem spune că a jucat rău împotriva Poloniei. Din contră, a avut o prestație bună, la fel ca întreaga echipă. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care am obținut un rezultat bun.

În general, nu-mi place nici mentalitatea, nici comportamentul anumitor jucători când vin la echipa națională. Nu putem generaliza, nu sunt toți la fel, dar există această mare problemă. Victor Pițurcă

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Așadar, este și o problemă de mentalitate, nu doar de valoare?

Dacă vrem să obținem rezultate, trebuie să jucăm de maniera în care am făcut-o cu Polonia, cu concentrare, dăruire și efort.



Nu poți obține puncte la echipa națională dacă nu joci așa și dacă nu dai absolut totul din punct de vedere fizic, în primul rând.

Cum se explică aceste fluctuații de atitudine de la un meci la altul?

Probabil așa sunt obișnuiți jucătorii noștri la echipele lor de club. Știu eu? De exemplu, Dennis Man mi se pare unul dintre cei mai valoroși jucători ai naționalei, dar dacă nu se impune și nu joacă la Eindhoven, avem o problemă.



Este un fotbalist plin de calitate. A jucat o perioadă, a făcut-o bine, a marcat și în Champions League, dar acum este pe lista de transferuri.

„Mai bine un jucător care evoluează meci de meci decât unul mai valoros, dar fără ritm”

Cât de mult ar trebui să conteze pentru selecționer faptul că un jucător evoluează constant la echipa de club? Este mai important ritmul de joc decât experiența sau valoarea individuală?

Echipa națională are nevoie de jucători care joacă. Dacă ai un fotbalist de valoare mai mare, dar care nu evoluează, și unul care poate nu are aceeași valoare, dar joacă meci de meci, mai bine mizezi pe cel care are continuitate.



Experiența și calitatea pot compensa lipsa meciurilor numai în anumite condiții. Jucătorul care nu evoluează la club trebuie să fie extrem de puternic fizic, ca să poată face față la nivelul echipei naționale.

Avem astfel de jucători?

Bîrligea este un astfel de exemplu. Este un jucător foarte puternic, cu o capacitate de efort foarte mare. Chiar dacă nu joacă la echipa de club, când intră pe teren poți miza pe el că se va lupta cu adversarul fără probleme.



În schimb, dacă un fotbalist are calitate tehnică, dar nu și calitate fizică, eu spun că nu trebuie să mizezi pe el într-un meci al echipei naționale.

„Știm cu toții că Ianis nu se impune la echipa de club”

Vă referiți la Ianis Hagi?

Nu vreau să fac un caz din Ianis Hagi. Gică este selecționerul, știe ce face și decide pe cine folosește.



Nu este vorba numai despre el. Sunt și alți jucători care nu evoluează la echipele de club, dar au fost titulari la națională.

Credeți că s-a pus o presiunea prea mare pe Ianis Hagi, care nu reușește să se impună la echipa de club, dar care a primit un rol important la națională, inclusiv tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan?

Nu comentez deciziile lui Gică Hagi în privința lui Ianis. Știm cu toții că Ianis nu se impune la echipa de club, la fel cum se întâmplă și cu Man.



Răzvan Marin nu este nici el titular incontestabil la AEK și are meciuri în care joacă și altele în care nu joacă. Bîrligea este în aceeași situație, dar el poate compensa prin capacitatea fizică.

„Pierdem duelurile. Aici este problema jucătorului român”

Ați susținut mereu că, la nivel internațional, pregătirea fizică și capacitatea de efort sunt esențiale. De ce credeți că fotbaliștii români au probleme în duelurile cu adversarii mai puternici?

Pentru că nu ne ridicăm la nivelul adversarilor atunci când jucăm împotriva unor echipe puternice. Chiar dacă fotbalul este un joc colectiv, duelurile individuale fac diferența. Cine câștigă duelurile unu contra unu?



În general, noi pierdem aceste dueluri. Aici este problema jucătorului român. Am avut mereu fotbaliști care nu au stat bine din punct de vedere fizic.



Cei care au avut calități fizice foarte bune, precum Chivu, Mutu, Tamaș sau Nicoliță, au reușit să joace la nivel înalt și în străinătate.

„Păi echipa națională pe care ați numit-o voi Generația de Aur cum juca?”

Există două viziuni diferite despre stilul pe care ar trebui să-l practice naționala. Gică Hagi vorbește despre posesie și dominarea adversarului, în timp ce Adrian Mutu consideră naționala trebuie să joace pe contraatac. Dumneavoastră ce abordare considerați potrivită?

Păi echipa națională pe care ați numit-o voi Generația de Aur cum juca? Împotriva echipelor mari, la turneele finale, România avea o abordare defensivă. Cam de maniera asta a jucat tot timpul și a obținut rezultate bune.



Nu este neapărat nevoie să joace așa cum juca echipa națională când eram eu selecționer.

„Nu îmi era frică de adversar. Alegeam tactica în funcție de adversar, ca să câștig”

Ați fost atacant, dar ca selecționer ați imprimat naționalei un stil de joc bazat în special pe organizare defensivă.

Să nu vă imaginați că am imprimat un joc defensiv la echipa națională pentru că îmi era frică de adversar. În funcție de adversar, alegeam tactica și strategia cele mai bune pentru a câștiga.



Când eram dominați, era pentru că adversarul era mai valoros. Dar asta nu înseamnă că le spuneam jucătorilor să joace cu mingi lungi. Dimpotrivă, pregăteam jocul, ne desfăceam, aveam posesia mingii.



Numai că nu puteam să o păstrăm foarte mult, pentru că adversarul era extrem de puternic, ne lua repede mingea și ne obliga să ne apărăm.

Uitați-vă și la Real Madrid, care are jucători de 200 sau 300 de milioane de euro. Are multe momente în care se apără. De ce? Pentru că adversarul o obligă. Victor Pițurcă

Mesaj direct pentru Gică Hagi: „Degeaba propune, nu se poate în orice meci!”

Este realist, în aceste condiții, să ne propunem să dominăm adversarii prin posesie, așa cum își dorește selecționerul Gică Hagi?

Degeaba propune selecționerul, pentru că nu se poate întâmpla lucrul acesta în orice meci. Se poate întâmpla cu Insulele Feroe sau cu Cipru, dar și ciprioții au momente în care te domină.



Concluzia este că trebuie să ne adaptăm la jucătorii pe care îi avem și la adversar. Trebuie să găsim cele mai bune soluții, iar tactica și strategia trebuie gândite foarte bine pentru a obține puncte. Altfel, vorbim, iar după meciuri constatăm că realitatea este cu totul alta când pierdem.

Pițurcă nu uită criticile primite după EURO 2008: „Câtă nedreptate ni s-a făcut!”

La EURO 2008 ați fost criticat pentru abordarea defensivă, într-o grupă cu campioana mondială Italia, vicecampiona mondială Franță și Olanda. Privind în urmă, considerați că ați procedat corect?

Cu Italia și Franța am jucat aproape de la egal la egal și am luăm câte un punct. Cu Franța am avut un joc clar echilibrat, închis. Cu Italia, sigur că au existat momente în care ne-au dominat, dar am jucat și noi de aceeași manieră și am avut ocazii. Nu mai vorbim de penalty-ul ratat de Adrian Mutu.



Să nu uităm ce jucători aveau atunci Franța și Italia. Iar în preliminarii ne-am calificat de pe primul loc, înaintea Olandei.

După EURO 2008 am fost puși la zid pentru că nu am atacat sau pentru că, vezi Doamne, Olanda nici nu a vrut să ne bată. Au fost niște lucruri tipic românești. Acum, când privim în urmă, ne dăm seama câtă nedreptate ni s-a făcut. Astăzi pierdem în fața unor echipe care nu spun mare lucru. Victor Pițurcă

„E nevoie de sânge prospăt la națională”

Ce ar trebui să schimbe selecționerul până la startul preliminariilor EURO 2028?

Gică Hagi are destul timp să analizeze și să gândească foarte bine ce are de făcut. Trebuie să descopere și alți jucători pentru echipa națională. Nu trebuie să ne uităm numai la fotbaliștii promovați de mass-media. Selecționerul trebuie să-i vadă, să-i evalueze și să fie convins că are nevoie de ei.



Din ce am văzut, trebuie să mai aducem și alți jucători. Sânge proaspăt, exact. La națională trebuie să primeze valoarea fotbalistului, indiferent dacă a făcut parte sau nu din nucleul de la EURO 2024. Nu are nicio relevanță ce a fost atunci când ai în față meciuri importante.

Secretul la echipa națională este ca selecția să fie foarte, foarte bine făcută, la fel și alegerea primului «11», dar și tactica și strategia adoptate pentru fiecare meci. Indiferent cât de mare este adversarul, poți învinge pe oricine. Victor Pițurcă

„Coubiș este cel mai mare câștig”

Care ar fi câștigurile cu care rămâne România după această campanie?

Cel mai mare câștig este Coubiș. Avem un fundaș central foarte bun, iar avantajul lui este că poate juca pe orice post în linia defensivă. Eu cred că poate evolua și ca mijlocaș central. Este un câștig real.



De asemenea, Eissat mi-a plăcut mult. Are forță, viteză și se poate bate cu orice adversar. Și Corbu îmi place foarte mult. Poate fi o soluție. Mai sunt și alți tineri.

Cum ar fi?

Baiaram, dacă revine la o formă fizică foarte bună, poate juca la orice nivel. Este un fotbalist extrem de puternic și tehnic.



Îmi place și David Matei de la Craiova. Este un jucător mai lipsit de forță și de forță-viteză, dar are o capacitate mare de efort. Este un fel de Pedri, depinde ce sarcini îi dai.



Și Guțea de la Voluntari este un jucător foarte, foarte talentat. M-a mirat că nu a jucat împotriva Poloniei la Under 20.

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