Adrian Mutu (47 de ani) a comentat prestațiile lui Dennis Man (28 de ani) și Ianis Hagi (28 de ani), după ultimele meciuri ale României din Liga Națiunilor.

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Ambii jucători au bifat puține minute în acest sezon la PSV și Alanyaspor, iar „Briliantul” a explicat cum se resimte acest lucru la echipa națională.

Adrian Mutu: „Despre ce vobim? Ianis Hagi, în momentul de față, nu poate da mai mult”

„Dennis Man și Ianis Hagi sunt «tricolorii» care au marcat cele mai multe goluri. Ei doi au împreună 200 de minute (n.r. la echipele lor de club). Despre ce vorbim? Pe termen lung România suferă.

Gică Hagi nu are nicio treabă în contextul de față. Ianis Hagi, în momentul de față, nu poate da mai mult”, a declarat Adrian Mutu, citat de digisport.ro.

Spre deosebire de Ianis Hagi, care nu a ieșit în evidență, Dennis Man a reușit să contribuie la două goluri ale României în acțiunea din această lună.

Jucătorul lui PSV a marcat în confruntarea cu Polonia (2-1) și a oferit o pasă decisivă la singura reușită a „tricolorilor” în partida cu Bosnia (1-2).

România va juca la barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor

România a încheiat grupa B4 pe ultimul loc, cu 3 puncte, și nu a reușit să evite barajul de menținere în Liga B a competiției.

Astfel, „tricolorii” vor putea întâlni una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Barajul de menținere/promovare va avea loc în martie 2027 și se va juca în dublă manșă (25/27 martie turul, 28/30 martie returul).

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.

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